Никому не нужен в Европе.

Миграция звезд в Саудовскую Аравию продолжается. На прошлой неделе в «Аль-Наср» уехал еще и Эмерик Лапорт – один из любимых защитников Пепа Гвардиолы.

За переход заплатили 23,5 млн фунтов, а самому испанскому центрдефу отвалили огромную зарплату – 25 млн фунтов в год. Это практически 400 тысяч фунтов в неделю – на уровне лучших игроков АПЛ. Эти деньги еще и не облагаются налогом.

Лапорт уехал именно в Саудовскую Аравию не только из-за денег. В прошлом сезоне он потерял место в старте «Манчестер Сити», а летом в Европе на него не нашлось покупателей даже за относительно небольшой ценник в 25 млн фунтов.

Да, никто не забирал Лапорта в Европе. Был всего один реальный вариант – возвращение в Бильбао

В прошлом сезоне Лапорт сыграл всего в 12 матчах АПЛ, а в плей-офф Лиги чемпионов провел только 24 минуты (вышел на замену в 1/4 финала против «Баварии»). Один из лучших пасующих центрдефов мира крепко присел на лавку. Проиграл конкуренцию Натану Аке, Мануэлю Аканджи и Рубену Диашу.

А летом «Манчестер Сити» выложил рекордную для защитника сумму за Йошко Гвардиола, который хорош и в защите, и в продвижении мяча, молодой и левоногий. Лапорт еще сильнее упал в иерархии.

The Athletic пишет, у Лапорта не было варианта в Европе, который бы убедил его на переход – а потом появился «Аль-Наср» с очень убедительной зарплатой.

При этом кандидатуру Лапорта рассматривали топ-клубы:

• Микель Артета думал позвать хорошо знакомого защитника в «Арсенал», но в итоге переключился на более молодого Юрриена Тимбера;

• «Астон Вилла» с Унаи Эмери и Мончи присматривалась к Лапорту, когда завязли переговоры по Пау Торресу. Впрочем, в итоге все равно договорились с молодым испанцем;

• Сам Эмерик мечтал попасть в «Реал» или «Барселону», но обоим испанским грандам было не до него в это трансферное окно;

• «Ювентус» и «Кристал Пэлас» летом интересовались защитником «Манчестер Сити», но оба клуба посчитали ценник в 25 млн фунтов завышенным.

• Пару лет назад Эмерика предлагали в «Тоттенхэм» как часть сделки по Харри Кейну. Этим летом лондонский клуб взял левоногого центрдефа – Микки ван де Вена за 40 млн. А на Лапорта даже не смотрел.

• Одним из самых конкретных вариантов было возвращение домой – в родной «Атлетик Бильбао». Клуб из Страны Басков предлагал воспитаннику контракт, но сам Лапорт посчитал это шагом назад – команда не играет в еврокубках. Да и зарплата не впечатлила.

На 29-летнего защитника лучшего клуба мира за 2,5 месяца этого лета не нашлось в Европе амбициозного покупателя даже за скромную по нынешним временам цену (за сопоставимые деньги «Брентфорд» взял Натана Коллинза). Даже «Аль-Наср» в итоге получил скидку в 1,5 млн фунтов.

А ведь совсем недавно Лапорта называли одним из ключевых игроков «Сити». Пеп мечтал о трансфере Эмерика еще в 2016 году, но игрок доехал до Манчестера только в январе 2018-го. И сразу стал важнейшим защитником на ближайшие полтора сезона.

Все посыпалось после травмы колена в 2019-м – Лапорт пропустил большую часть сезона (единственного за последние 5 лет, в котором «Сити» уступил чемпионство «Ливерпулю»). Эмерика преследовали травмы, а Гвардиола перебирал сочетания защитников. Покупка Рубена Диаша и воскрешение Джона Стоунза усложнили жизнь Эмерика.

В сезоне-2020/21 Лапорт провел всего 16 матчей в АПЛ – и уже тогда задумался об уходе. «Сити» установил цену в 60 млн фунтов, которую никто не потянул. В сезоне-2021/22 Эмерик вернулся в стартовый состав (44 матча во всех турнирах) – выходил в парах как раз с Диашем и Стоунзом.

Но в прошлом сезоне Гвардиола перешел на более острожные варианты – и тут Лапорт присел уже основательно. Он впервые вышел в основе в АПЛ только перед паузой на чемпионат мира. Да и после поездки в Катар редко выходил на поле, несмотря на ротацию, к которой прибегал Гвардиола.

Лапорт казался идеальным защитником для Гвардиолы. Но потерял место из-за перехода Пепа к острожному варианту

Лапорт в одиночку закрывал фетиш Пепа на защитников-левшей. Гвардиола объяснял это так: «Благодаря тому, что Лапорт левша, мы можем быстрее двигать мяч на левом фланге. Когда ты правша, машинально смещаешься в середину – просто чтобы было удобнее задействовать рабочую ногу. Это затрудняет продвижение. Левша может двигать мяч ближе к флангу, это само по себе облегчает розыгрыш, делает его намного менее предсказуемым».

Бонус – диагонали Эмерика. Испанец дебютировал за «Сити» в игре с «Вест Бромвичем», тренировавший его Алан Пардью тогда восторгался: «Кажется, у меня плохие новости для коллег: «Сити» купил не просто защитника, а отличного распасовщика. Его передачи с левого фланга на правый – это что-то с чем-то. Могу лишь пожелать удачи тем, кто будет закрывать».

За годы в АПЛ к этому аспекту игры Лапорта никогда не было претензий. Другое дело – игра без мяча. Даже когда Лапорт был основным, Пеп ввел четкое разделение, в котором Лапорт и Стоунз выходили под взломы автобусов, а пара Компани – Отаменди – когда нужно было защищаться и выигрывать дуэли вверху.

Это ключевая причина, почему Эмерик постепенно лишился практики. Пеп все больше ценил защитников, которые хороши прежде всего в обороне. Первым звоночком стало появление Рубена Диаша – мастера подкатов и заблокированных ударов. Вторым – прорыв Натана Аке, которого Пеп хвалит за игру 1-в-1.

Более того, систему с четверкой надежных центральных защитников Гвардиола назвал идеей, которая перевернула прошлый сезон – особый акцент сделал на слове «proper» (надежный, чистый защитник). Очевидно, что Пеп не считал таковым Лапорта.

И все равно удивительно, что за три месяца в Европе не нашлось клуба, который бы дал ему шанс. Возможно, отпугнула зарплата и травматичность, но по уровню все равно проходит почти во все топ-клубы – хотя бы на уровне первого запасного. Жаль.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Stu Forster; Instagram/alnassr