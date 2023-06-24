Очень. Много. Талантов.

Евро-U21 – главный турнир этого лета, за которым внимательно следят скауты всех топ-клубов. Про главных звезд, которые уже на слуху, мы рассказывали в этом посте. А здесь присматриваемся к новым именам.

Бельгия

Главная звезда бельгийской сборной Ромео Лавиа из «Саутгемптона» пропускает турнир из-за травмы – и может спокойно оформлять переход в один из английских топ-клубов. Но и без него хватает любопытных игроков.

Зено Дебаст

Защитник, «Андерлехт», 19 лет

Молодой защитник провел первый полноценный сезон на взрослом уровне, он самый юный в молодежке. В «Андерлехте» уже закрепился в основе рядом с Яном Вертонгеном и даже съездил на чемпионат мира-2022.

Дебаст – современный центральный защитник, еще пару лет назад играл на позиции атакующего полузащитника. Так что у Зено отличный первый пас. Он здорово играет в отборе, вышел габаритами (191 см). Растет достойный сменщик для Компани, Алдервейрелда и Вертонгена.

Элио Матазо

Опорный полузащитник, «Монако», 21 год

Во второй части сезона молодой бельгиец играл в опорной зоне «Монако». Да, чаще выходил на замену, но сам Элио считает, что у него уже отличный опыт для разрушителя в полузащите, ведь он учился у Тчуамени и Фофана.

Правда, взлет Матазо связан с бельгийским тренером Филипом Клеманом, которого «Монако» уволил после неудачного завершения сезона.

На кого еще обратить внимание: Маартен Вандервоорт (вратарь, «Генк», 21), Астер Вранкс (полузащитник, «Милан», 20), Ларджи Рамазани (нападающий, «Альмерия», 22)

Грузия

Хвича не приехал, но и без него у Грузии много игроков с опытом за главную команду страны. Например, знакомый нам по «Рубину», «Ротору» и тульскому «Арсеналу» Зурико Давиташвили – сейчас он в «Бордо».

Саба Сазонов

Защитник, «Динамо Москва», 21

Защитник говорит, что у него две родины: «Россия – отец, Грузия – мать». В прошлом году защитника «Динамо» вызывали в молодежки обеих стран – и он выбрал Грузию. Успел сыграть и за главную сборную, и забить Португалии на Евро-U21. Пока кажется, что с выбором не прогадал.

На кого еще обратить внимание: Лука Гагнидзе (полузащитник, «Динамо М», 20), Георгий Цитаишвили (нападающий, «Лех», 22), Габриэл Сигуа (полузащитник, «Динамо Тбилиси», 17)

Нидерланды

У голландцев мощный состав и, главное, крепкая оборона. Костяк – воспитанники «Фейеноорда» и «Аякса». Есть даже ребята, которые в 2022 году съездили на чемпионат мира в Катар – например, Кеннет Тейлор из «Аякса».

Барт Вербрюгген

Вратарь, «Андерлехт», 20 лет

Вербрюгген еще зимой привлек внимание топ-клубов, которые рассматривали его на позицию второго вратаря. Пока что Барт в «Андерлехте», но может перейти в «Брайтон» – эти ребята с талантами не промахиваются.

Микки ван де Вен

Защитник, «Вольфсбург», 22 года

При росте 193 см Ван де Вен еще и очень быстрый защитник. С мячом тоже управляется неплохо. И хорошо проявил себя даже в проблемном «Вольфсбурге». Очень вероятно, Микки уже этим летом окажется в АПЛ – им активно интересуется «Ливерпуль».

Девайн Ренсх

Правый защитник, «Аякс», 20 лет

Девайн неплохо подключается к атаке – у него 3+1 в Эредивизи. Но сам защитник недоволен – мечтает о титулах и Лиге чемпионов.

Крисенсио Саммервилл

Крайний нападающий, «Лидс», 21 год

Воспитанник «Фейеноорда» в этом сезоне подобрался к основе «Лидса». Пик формы пришелся на конец октября и начало ноября – Саммервилл забивал 4 тура подряд, в том числе и победный мяч на «Энфилде». В Чемпионшипе Крисенсио не задержится – им как минимум интересуется «Эвертон», а хорошее Евро-U21 расширит круг претендентов.

На кого еще обратить внимание: Иан Матсен (левый защитник, «Челси», 21), Жан-Поль ван Хекке (защитник, «Брайтон», 23), Кеннет Тейлор (полузащитник, «Аякс», 21), Квинтен Тимбер (полузащитник, «Фейеноорд», 22)

Португалия

Прямо перед турниром Португалия потеряла капитана и лидера Фабиу Виейру из «Арсенала». Очень жаль, но группа интересных футболистов у португальцев все равно есть.

Андре Алмейда

Полузащитник, «Валенсия», 23 года

В отсутствие Вийеры в центре поля главной фигурой может стать Андре Алмейда. В первый же сезон в Испании он зарекомендовал себя как спец по стандартам и опасным забросам в штрафную. The Athletic сравнивает португальца с Бруно Гимараэшем из «Ньюкасла» – это большой комплимент.

Витинья

Нападающий, «Марсель», 23 года

Не путайте с полузащитником «ПСЖ». В первой половине сезона играл в «Браге» – часто забивал в чемпионате Португалии и Лиге Европы (был одним из лучших бомбардиров группового этапа). Переход в «Марсель» за 32 млн евро не восхитил – всего 2 гола в 14 матчах.

На кого еще обратить внимание: Фабиу Силва (нападающий, «ПСВ», 20), Франсишку Консейшау (полузащитник, «Аякс», 20)

Хорватия

У хорватов традиционно крепкий состав, но на фоне конкурентов по группе они выглядят менее звездно. С другой стороны, в центре поля есть достаточно хорошо известный скаутам Мартин Батурина, а в атаке – рослые Дион Бельо и Роко Шимич.

Мартин Батурина

Полузащитник, «Динамо Загреб», 20 лет

Модрич, Ковачич, Брозович, Ракитич – в Хорватии знают толк в хороших полузащитниках. Похоже, Мартин Батурина скоро заменит ветеранов в центре поля главной сборной. В этом сезоне 20-летний парень провел практически все матчи в старте «Динамо» и выдал космические 6+13.

Жозе Моуринью уже посоветовал «Челси» присмотреться к Батурина: «В Италии за ним много кто следит, но он хочет играть в Англии. Я просто из вредности не хочу, чтобы такой талант уходил в «Арсенал» или «Ливерпуль».

На кого еще обратить внимание: Габриэль Видович (крайний нападающий, «Бавария», 19), Дион Бельо (нападающий, «Аугсбург», 21), Роко Шимич (нападающий, «Ред Булл Зальцбург», 19 лет)

Румыния

Тут должен быть Валентин Михайлэ из «Пармы», но он получил травму в матче за взрослую сборную прямо перед Евро – сразу после дубля против Швейцарии.

Октавиан Попеску

Полузащитник, «ФКСБ», 20 лет

Ярким полузащитником уже интересуются команды Серии А – от «Болоньи» до «Фиорентины» и «Ювентуса». В «Стяуа» Попеску играет или атакующего полузащитника, или на левом фланге – и позиция с краю ему подходит гораздо лучше. Вот только на ней в «ФКСБ» играет Флоринел Коман – одна из главных звезд чемпионата Румынии.

На кого еще обратить внимание: Луис Мунтяну (нападающий, «Фиорентина», 21)

Испания

Букмекеры считают испанцев фаворитами турнира. Это неудивительно – у них не самая сложная группа и опытный состав. Абель Руис, Уго Гильямон и Хуан Миранда, кажется, уже лет 6 гоняют с молодежкой на самые разные турниры – поэтому не будем советовать следить за ними. А вот на этих ребят обратите внимание.

Алекс Баэна

Полузащитник, «Вильярреал», 21 год

Баэна в этом сезоне максимально близок к основе «Вильярреала». Сначала выходил на фланге, а потом внезапно раскрылся как центральный полузащитник. Да был так хорош, что его рассматривала «Барселона».

Правда, Баэна вляпался в не самую красивую историю – это именно он вывел из себя Феде Вальверде словами о едва выжившем сыне. В результате уругваец из «Реала» ударил полузащитника «Вильярреала» на парковке после матча.

Серхио Гомес

Крайний полузащитник, «Ман Сити», 22 года

Наверное, Серхио Гомес вполне заслужил и место в списке главных звезд Евро-U21, все-таки в этом сезоне он выиграл требл. Но матчей провел не так много – всего 12 в АПЛ (2 в старте), 5 – в ЛЧ. В клубе он играет левого защитника, а вот в сборной в нем видят крайнего полузащитника. И Серхио отлично справляется.

Родриго Рикельме

Крайний нападающий, «Атлетико Мадрид», 23 года

Молодой игрок провел классный сезон в аренде в «Жироне». Он выбил 4+4 и стал одним из лидеров по прорывам в чужую треть поля на дриблинге. Добавьте к этому отличный удар (гол в ворота «Реал Сосьедада» – один из лучших в Ла Лиге в этом сезоне) – и вот вам вполне звезда молодежного Евро.

Кстати, The Athletic, описывая стиль Рикельме, сравнил его с Андреем Аршавиным.

Ойан Сансет

Полузащитник, «Атлетик Бильбао», 23 года

Лучший бомбардир «Атлетика» – 10 голов, хотя формально играет атакующего полузащитника (но может стать и вторым форвардом – с ростом 188 см). В этом сезоне у баска есть хет-трик в ворота «Кадиса». В испанской молодежке такой полузащитник-форвард вполне может стать идеальным центром нападения рядом с Абелем Руисом.

На кого еще обратить внимание: Серхио Камельо (нападающий, «Райо Вальекано», 22), Арнау Мартинес (правый защитник, «Жирона», 20)

Украина

Украина привезла на Евро очень опытный состав: 6 игроков уже играли за взрослую сборную (суммарно 36 матчей) – больше только у Грузии (73 матча на 8 игроков). И это еще не доехал Илья Забарный с почти 30!

Плюс решают внутрикомандные связи: в центре поля выходят трое из «Шахтера» (Судаков-Крыськив-Бондаренко), в нападении есть Сикан, Кащук и теоретический Мудрик (в первом туре не играл из-за повреждения).

Георгий Судаков

Полузащитник, «Шахтер», 20 лет

В 20 лет Судаков – незаменимый игрок «Шахтера» (пропустил только 1 матч в этом сезоне) и взрослой сборной. Георгий провел три встречи по 90 минут, а потом рванул в молодежку − поэтому с Хорватией вышел только в конце. Украинец − современная универсальная восьмерка: любит дать в свободную зону или протащить мяч на дриблинге и зарядить из-за штрафной

На кого еще обратить внимание: Александр Сирота (защитник, «Динамо Киев», 23), Даниил Сикан (нападающий, «Шахтер», 22)

Англия

У Англии тоже подобрался неплохой состав. За Морганом Гиббсом-Уайтом («Ноттингем»), Оливером Скиппом («Тоттенхэм») и Энтони Гордоном («Ньюкасл») вы могли следить в АПЛ, поэтому расскажем о менее заметных фигурах.

Тэйлор Харвуд-Беллис

Защитник, «Манчестер Сити», 21 год

Капитан сборной Англии провел сезон в «Бернли» у Венсана Компани (у которого уже играл в «Андерлехте»). Центрального защитника ценят в «Ман Сити»: он агрессивно отбирает мяч и здорово продвигает атаки. Растет смена для Джона Стоунза. Кто знает, может после Евро его заберут в Германию, чтобы вырастить топ-футболиста по примеру Джейдона Санчо.

Леви Колуилл

Защитник, «Челси», 19 лет

Колуилла плавно движется к статусу звезды: успешная аренда в «Хадддерсфилд» в прошлом сезоне, лидер «Брайтона» в этом. Мощный левоногий пасующий защитник, стилем чем-то напоминающий Ван Дейка. Сейчас за Леви выстроилась очередь, но «Челси» не продает игрока в «Брайтон» даже за 40 млн фунтов.

Джейкоб Рэмзи

Полузащитник, «Астон Вилла», 21 год

Рэмзи был хорош в «Астон Вилле» и при Джеррарде, но после прихода Эмери образовал очень эффективную атакующую связку с Олли Уоткинсом. С начала марта у Джейкоба 4+5 в Премьер-лиге – он стал вторым бомбардиром и лучшим ассистентом команды. Да, Рэмзи не так распиарен, как Джуд Беллингем, но для английской молодежки вполне рабочая альтернатива.

Кэмерон Арчер

Нападающий, «Астон Вилла», 21 год

Зимой форвард поехал в аренду в «Мидлсбро» и просто разорвал Чемпионшип. За 20 матчей у Арчера 11 голов и 6 ассистов. Чем не повод последить за таким форвардом?

На кого еще обратить внимание: Томми Дойл (полузащитник, «Манчестер Сити», 21), Нони Мадуэке (крайний нападающий, «Челси», 20), Морган Гиббс-Уайт (полузащитник, «Ноттингем Форест», 23), Оливер Скипп (полузащитник, «Тоттенхэм», 22), Энтони Гордон (полузащитник, «Ньюкасл», 21), Эйнджел Гомес (полузащитник, «Лилль, 22)

Чехия

У чехов не самая звездная команда: практически все играют во внутреннем чемпионате. Из легионеров в сборной только вратарь Витезслав Ярош, который уже несколько лет числится в «Ливерпуле», но играет в арендах в низших лигах, и Ян Жамбурек, принадлежавший «Брентфорду», но зимой перешедший датский «Выборг».

Адам Карабец

Полузащитник, «Спарта», 19

Полузащитника «Спарты» называют самым талантливым чешским игроком со времен Томаша Росицки. Сам бывший плеймейкер «Арсенала» и привел Карабеца в клуб – Томаш там работает спортивным директором. Адам – типичная десятка, если ему дать немного пространства – тут же создаст опасный момент.

На кого еще обратить внимание: Витезслав Ярош (вратарь, «Ливерпуль», 21), Ян Жамбурек (полузащитник, «Выборг», 22)

Германия

Сборная Германии тоже прямо перед турниром лишилась нескольких важных игроков: лидера защиты «Бернли» Джордана Байера, латераля «Айнтрахта» Ансгара Кнауффа и Яна Тильманна из «Кельна». За кем теперь следить?

Янн Биссек

Защитник, «Орхус», 22

Капитан сборной, воспитанник «Кельна» и просто гигант (196 см) прошлым летом уехал в датский «Орхус» в поисках игровой практики. Получил ее и приглянулся финалисту Лиги чемпионов – «Интер» уже оформляет трансфер за 7 млн евро. Похоже, Биссек станет заменой Шкриньяру.

Том Краус

Полузащитник, «Шальке», 22

«Шальке» провалил сезон, но Краус выделялся даже в такой плохой команде. Его сравнивают с Киммихом: прошел школу «Ред Булла», неуступчивый в борьбе, с хорошим пасом. Стоит добавить в атаке: отработать удар и отточить последний пас – вот и готовый полузащитник для любой команды Бундеслиги. Кстати, Том сейчас без клуба – Евро-U21 станет для него витриной.

Кевин Шаде

Крайний нападающий, «Брентфорд», 21

Самый дорогой трансфер в истории «Брентфорда» – зимой «Фрайбург» получил за вингера 25 млн евро. Статистика Кевина пока не впечатляет: за весь сезон у него 2+2 во всех турнирах, но подкупает универсализмом и физикой.

На кого еще обратить внимание: Мартон Дардаи (защитник, «Герта», 21), Лука Нетц (крайний защитник, «Боруссия М», 19), Йоша Вагноман (крайний защитник, «Штутгарт», 22)

Израиль

У Израиля подрастает мощнейшее поколение, лицом которого стал Оскар Глух (про него рассказали в списке звезд). Этот состав уже взял серебро Евро-U19 в прошлом году, а в этом – бронзу ЧМ-U19.

Дор Тургеман

Нападающий, «Маккаби Тель-Авив»,19 лет

Достаточно посмотреть этот победный гол в ворота сборной Бразилии на ЧМ-U20, забитый пару недель назад. На 105-й минуте четвертьфинала.

Нападающий вместе с Глухом гоняет по всем этим молодежным соревнованиям, но во взрослом футболе пока без больших успехов.

На кого еще обратить внимание: Даниель Перетц (вратарь, «Маккаби Тель-Авив», 22), Эден Карзев (полузащитник, «Истанбул», 23)

Франция

У Франции, наверное, самый сильный по именам состав Евро-U21. В команде Сильвена Риполя в каждой линии есть как минимум игроки основы клубов Лиги 1, а иногда и зарубежных.

Профайл на большинство игроков есть в подробном рассказе Артема Денисова про таланты Лиги 1 – там про Райана Шерки, Элье Ваи, Брэдли Барколя, Кастелло Лукебу, Бафоде Диаките, Жориса Шотара, Арно Калимуэндо и вратаря «Лилля» и этой сборной Люку Шевалье.

Максанс Какре

Полузащитник, «Лион», 23

Какре – капитан сборной. Сильно подкупают работа с мячом и умение играть в комбинационный футбол. Ожидалось, что в сезоне-2022/23 выйдет на топ-уровень, но все еще не хватает стабильности, все еще слишком много проигранных единоборств – особенно по меркам универсального полузащитника.

Ману Коне

Полузащитник, «Боруссия М», 22 года

Коне в чем-то похож на Кефрена Тюрама: тоже хорош в переходных фазах (отбирает мячи), тоже активно несется к чужой штрафной с мячом. Но Ману старательнее в отборе и в «Гладбахе» выполняет больше оборонительной работы.

Сезон за клуб получился не особо ярким (возможно, помешала резкая смена стиля на комбинационный футбол), зато в молодежке Коне уже стал лучшим игроком матча против Италии в первом туре Евро-U21.

Энцо Ле Фе

Полузащитник, «Лорьян», 23 года

Один из самых интересных полузащитников Лиги 1. Фамилия Энцо переводится как «Сказочный» – и это вполне описывает его игру. «Лорьян» – не самая сильная команда, но Ле Фе – ее креативный центр. Он не самый мощный игрок (170 см роста), но как никто умеет обострять и создавать шансы (шестой лучший по созданным моментам в чемпионате Франции).

Ла Фее уже сказал, что хочет уйти в клуб посильнее. Стилистически Энцо сравнивают с Зиданом (только ниже ростом), а на таких игроков всегда будет спрос.

Мишель Олисе

Полузащитник, «Кристал Пэлас», 21 год

В 21 год Олисе уже один из самых ярких игроков «Кристал Пэлас» и четвертый ассистент АПЛ (11 передач) – чаще Мишеля партнерам помогали забивать только Салах, Троссард и КДБ. Он образовал неплохую связку с Эберечи Эзе – теперь даже уход Уилфреда Заа не так пугает болельщиков.

Недавно в сети появилась переписка Олисе времен «Рединга» (оттуда он ушел в 2021 году). Уже тогда он уверенно заявлял: «Я тут ненадолго – уйду в команду посильнее». После отличного сезона в «Пэлас» это даже не выглядит бравадой.

На кого еще обратить внимание: Люка Шевалье (вратарь, «Лилль», 21), Пьер Калулу (защитник, «Милан», 23), Кастело Лукеба (защитник, «Лион», 20), Райан Шерки (полузащитник, «Лион», 19), Брэдли Барколя (крайний нападающий, «Лион», 20), Амин Адли (крайний нападающий, «Байер», 23), Элье Ваи (нападающий, «Монпелье», 20)

Италия

Андрей Клещонок очень высоко оценивает состав этой сборной Италии, называя его одним из сильнейших на турнире: прекрасная вратарская бригада (Карнезекки, Турати, Каприле), прекрасные фланговые защитники Удоджи и Белланова (выходил на концовку в финале ЛЧ).

Полузащита мощна и без Фаджоли – игрок «Ювентуса» пропустит турнир из-за травмы. Самая слабая линия – атака, до которой не доехали Мойзе Кин и Самуэле Мулаттьери из «Фрозиноне» (самый эффективный форвард Серии Б).

Джорджо Скальвини

Полузащитник, «Аталанта», 19 лет

К 19 годам у Скальвини уже два полноценных сезона за основу «Аталанты» и 4 матча за главную сборную Италии (за U21 – всего 3). Джорджо идеально подходит прессингующей системе Гасперини, а еще может одинаково хорошо играть и в центре защиты, и в опорной зоне.

Дестини Удоджи

Крайний защитник, «Удинезе», 20 лет

Прошлым летом левого защитника за 18 млн купил «Тоттенхэм», но еще на сезон оставил в «Удинезе». Дестини уже сейчас – один из самых интересных латералей Серии А (3+4 в этом сезоне). На скоростном дриблинге он может просто пройти весь фланг.

Николо Ровелла

Полузащитник, «Монца», 21 год

Ровелла принадлежит «Ювентусу», но этот сезон провел в аренде в «Монце» – и там склеивал центр поля. К следующему сезону в Турине хотят обновить центр поля – и, очень вероятно, Ровелла наконец-то займет заслуженное место в старте.

На кого еще обратить внимание: Марко Карнезекки (вратарь, «Кремонезе», 22), Самуэле Риччи (полузащитник, «Торино», 21), Фабио Миретти (полузащитник, «Ювентус», 19), Рауль Белланова (крайний защитник, «Интер», 23)

Норвегия

По возрасту в эту сборную проходил и Эрлинг Холанд – он родился после 1 января 2000 года. Но и без лучшего бомбардира сезона у норвежцев подрастает неплохое поколение. Например, есть лучший ассистент Премьер-лиги 2 (молодежного варианта АПЛ) Оскар Бобб – тоже из «Ман Сити».

Антонио Нуса

Крайний нападающий, «Брюгге», 18 лет

Да, ему всего 18 лет. Но у Антонио уже есть гол в Лиге чемпионов (второй самый молодой в истории турнира), а его подборки хайлайтов на ютубе впечатляют – Нусу не зря сравнивают с Неймаром. Отличный дриблинг, удар с обеих ног.

Уверенное выступление на этом уровне откроет ему двери в главную сборную к Холанду и Эдегору.

На кого еще обратить внимание: Оскар Бобб (полузащитник, «Манчестер Сити», 19), Хокон Эвьен (полузащитник, «Брондбю», 23), Зиверт Маннсверк (полузащитник, «Мольде», 21), Эмиль Сейде (крайний полузащитник, «Сассуоло», 21)

Швейцария

У Швейцарии подрастает неплохое поколение – ребят из молодежной сборной Мурат Якин активно подтягивает к главной команде. Например, Фабиан Ридер и Ардон Яшари вообще съездили на чемпионат мира-2022.

Зеки Амдуни

Нападающий, «Базель», 22 года

У швейцарского клуба не самый впечатляющий сезон внутри страны, но они добрались до полуфинала Лиги конференций. Амдуни был одним из творцов этого успеха – у него 7 голов в 8 матчах плей-офф, он стал лучшим бомбардиром турнира. А еще у Зеки 5 голов в 5 матчах за главную сборную Швейцарии.

Быстрый форвард всерьез привлек внимание скаутов «Бенфики» и «Аякса» – эти ребята абы на кого не смотрят.

На кого еще обратить внимание: Бечир Омерагич (защитник, «Цюрих», 21), Кастриот Имери (полузащитник, «Янг Бойз», 22), Дариан Малес (полузащитник, «Базель», 22), Ардон Яшари (полузащитник, «Люцерн», 20), Дан Ндойе (крайний нападающий, «Базель», 22), Фабиан Ридер (полузащитник, «Янг Бойс», 21)

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