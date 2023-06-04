31 комментарий

Легенда уходит.

Карим Бензема ушел из «Реала». Вспоминаем его 14-летний путь в мадридском клубе в фотографиях.

В начале июля 2009-го 21-летний Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» за 35 млн евро. Это был четвертый летний трансфер мадридцев – француз пришел вслед за Криштиану Роналду, Кака и Раулем Альбиолем. В официальном заявлении мадридского клуба говорилось: «Реал» – единственный клуб помимо «Лиона», в котором Бензема хотел бы играть».

Первый гол Карим забил в третьем туре Ла Лиги сезона-2009/10 – в матче с «Хересом».

В первом сезоне Бензема забил 9 голов и отдал 6 ассистов – сильно просел в результативности по сравнению с сезоном-2008/09, в котором отгрузил 23 гола и отдал те же 6 голевых. «Реал» тоже не радовал – только второе место в Ла Лиге и вылет от «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ.

Сезон-2010/11 сложился и для «Реала», и для Карима гораздо успешнее. В чемпионате снова финишировали вслед за «Барсой», но в ЛЧ дошли до полуфинала, где уступили… да-да, той же «Барселоне». Бензема же в том сезоне оформил свой первый хет-трик за «Реал» (против «Осера» в ЛЧ), а в общей сложности забил 26 голов и отдал 9 ассистов.

Тогда же по Бензема жестко прошелся Жозе Моуринью, который тогда тренировал «Реал» и жаловался на отсутствие квалифицированных форвардов: «Я уже говорил, что мне сложно проработать целый сезон, имея в атаке только Бензема и Игуаина. Сейчас вообще остался один Бензема, стало еще сложнее. Если вы идете на охоту, и у вас есть только кот, то придется идти охотиться с котом, но было бы лучше, если бы у вас была собака».

В 2013-м Бензема признался, что перестал уважать Особенного после той фразы: «У нас всегда были хорошие отношения, но это заявление все изменило. У меня сложилось впечатление, что его это веселило. Даже если я и уважал Моуринью, то постепенно это чувство ушло. Я сказал ему: «Я – футболист, а ты – мой тренер. Я уважаю тебя, а ты должен уважать меня. После этого больше не было никаких котов, собак или чего-то подобного».

Напряженные отношения Бензема и Моуринью конвертировались в суперсезон француза – в кампании-2011/12 он забил 32 гола и отдал 19 ассистов.

В декабре 2011-го французский форвард забил самый быстрый гол в истории класико – на 27-й секунде матча. «Реал», правда, все равно проиграл «Барсе» 1:3.

В следующем туре Бенз оформил ассистентский хет-трик – это случилось в матче с «Севильей».

«Реал» в сезоне-2011/12 выиграл чемпионство, набрав 100 очков и оторвавшись от «Барсы» на 9 баллов. В ЛЧ дошли до полуфинала, споткнувшись о «Баварию».

Летом 2013-го «Реал» возглавил Карло Анчелотти – важнейший тренер в карьере Бензема. Карим узнает об этом позже.

Через год «Реал» в финале с «Атлетико» берет долгожданную ЛЧ – первую за 12 лет и десятую за всю клубную историю.

В сентябре 2014-го Карим забивает 1000-й гол «Реала» в еврокубках – пострадал «Базель».

Апрель 2015-го. Бензема получает травму и пропускает остаток сезона-2014/15. Без него «Реал» в полуфинале ЛЧ проигрывает «Ювентусу». Мадридцы снова остаются без трофеев.

В январе 2016-го Зинедин Зидан – кумир детства Бензема – меняет на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Зидан с ходу берет с «Реалом» ЛЧ – в финале снова обыграли «Атлетико». Бензема, однако, сильно доставалось от фанатов за регулярные промахи с убойных позиций.

В 2017 году в полуфинале ЛЧ рубились «Реал» и «Атлетико». В первом матче команда Зидана выиграла без шансов – 3:0 (все три забил Криштиану). Но на «Висенте Кальдерон» все началось интересно: к 15-й минуте счет был уже 2:0 в пользу «Атлетико».

Казалось, банда Симеоне выдаст один из самых эпичных камбэков. Но не получилось – помешала магия Карима Бензема.

На 42-й минуте Криштиану вбросил ему мяч из аута, но на французского форварда выдвинулись сразу три центрдефа: Годин, Савич и Хименес. Удивительно, но Бензема прошел всех троих – прокинул мяч вдоль линии поля, оббежал всю защиту и выкатил мяч на Крооса. Удар полузащитника отбил Облак, но на добивании был Иско – 2:1.

Француз признавался, что этот финт – лучшее, что он сотворил в ЛЧ: «Голы забивают в каждом матче, а такое происходит не каждый день. Если бы я был болельщиком, я хотел бы увидеть такое, придя на стадион. Этот проход – лучшее, что я делал в Лиге чемпионов».

В Ла Лиге «Реал» праздновал триумф – на три очка оторвались от «Барсы».

А в финале ЛЧ разгромили «Ювентус» – 4:1.

В конце сезона-2017/18 Бензема впервые выходит за «Реал» с капитанской повязкой – это происходит в апрельском матче с «Леганесом».

А в мае после ошибки Лориса Кариуса забивает в финале ЛЧ. Победа над «Ливерпулем» приносит «Реалу» третьего ушастого подряд.

В конце сезона из «Реала» уходят Роналду и Зидан. Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что Карим уйдет в «Милан», но Бензема жестко опроверг это заявление: «Ди Марцио, тебе нужно сменить работу. Лжец».

Француз после ухода Роналду взвалил на себя бремя лидерства в атаке «Реала» – забил 30 голов и отдал 11 ассистов. Особенно ярко Бензема сверкал после возвращения Зидана – но это не принесло «Реалу» ни одного трофея в сезоне-2018/19.

В ковидном сезоне-2019/20 «Реал» взял чемпионство. Важную роль в нем сыграл Бензема, тащивший в конце кампании.

В матче с «Шерифом» в сентябре 2021-го Бензема обошел Рауля по голам в ЛЧ.

Через месяц француз забил 1000-й гол «Реала» в ЛЧ – в ворота «Шахтера».

А потом был великий плей-офф ЛЧ против «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити» – в шести матчах с европейскими грандами Бензема настрелял 10 голов.

Сезон-2021/22 закончился для «Реала» победами в ЛЧ и Ла Лиге.

Кариму же прилетели награда игрока года по версии ФИФА и «Золотой мяч».

В феврале 2023-го Бензема после дубля «Эльче» обошел Рауля по числу голов за «Реал». У легендарного испанца 323 гола, а Карим остановился на отметке в 337 забитых мячей.

В апреле француз загрузил хет-трик в ворота «Барсы».

А через пару недель выиграл Кубок Испании – последний трофей с «Реалом».

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Зидан называл Бензема лучшим нападающим в истории Франции, Перес признавался, что видел в Кариме микс лучших качеств Зизу и Роналдо, а Винисиус после новости об уходе француза назвал его легендой.

Со словами этих троих можно поспорить, но отрицать то, что Бензема за 14 лет стал одним из знаковых игроков в истории «Реала», кажется, невозможно.

А пока – последний матч против «Атлетика», последний гол в белой футболке и прощание с «Реалом».

Фото: AFP/BURAK AKBULUT, MANUEL BLONDEAU, JAVIER SORIANO, JORGE GUERRERO, ISABELLA BONOTTO; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Fran Santiago, Angel Martinez, Eric Alonso, Aurelien Meunier, Shaun Botterill, David Ramos, Aitor Alcalde, Gonzalo Arroyo Moreno, Laurence Griffiths, Matthias Hangst, Jean Catuffe, Denis Doyle, Florencia Tan Jun, Jasper Juinen; globallookpress.com/Patricio Realpe, Mutsu Kawamori, Oscar J. Barroso