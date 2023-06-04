31 комментарий

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5 ЛЧ и «Золотой мяч» – галерея главных моментов Бензема за 14 лет в «Реале»

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Легенда уходит.

Карим Бензема ушел из «Реала». Вспоминаем его 14-летний путь в мадридском клубе в фотографиях.

В начале июля 2009-го 21-летний Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» за 35 млн евро. Это был четвертый летний трансфер мадридцев – француз пришел вслед за Криштиану Роналду, Кака и Раулем Альбиолем. В официальном заявлении мадридского клуба говорилось: «Реал» – единственный клуб помимо «Лиона», в котором Бензема хотел бы играть». 

Первый гол Карим забил в третьем туре Ла Лиги сезона-2009/10 – в матче с «Хересом».

В первом сезоне Бензема забил 9 голов и отдал 6 ассистов – сильно просел в результативности по сравнению с сезоном-2008/09, в котором отгрузил 23 гола и отдал те же 6 голевых. «Реал» тоже не радовал – только второе место в Ла Лиге и вылет от «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ.

Сезон-2010/11 сложился и для «Реала», и для Карима гораздо успешнее. В чемпионате снова финишировали вслед за «Барсой», но в ЛЧ дошли до полуфинала, где уступили… да-да, той же «Барселоне». Бензема же в том сезоне оформил свой первый хет-трик за «Реал» (против «Осера» в ЛЧ), а в общей сложности забил 26 голов и отдал 9 ассистов.

Тогда же по Бензема жестко прошелся Жозе Моуринью, который тогда тренировал «Реал» и жаловался на отсутствие квалифицированных форвардов: «Я уже говорил, что мне сложно проработать целый сезон, имея в атаке только Бензема и Игуаина. Сейчас вообще остался один Бензема, стало еще сложнее. Если вы идете на охоту, и у вас есть только кот, то придется идти охотиться с котом, но было бы лучше, если бы у вас была собака».

В 2013-м Бензема признался, что перестал уважать Особенного после той фразы: «У нас всегда были хорошие отношения, но это заявление все изменило. У меня сложилось впечатление, что его это веселило. Даже если я и уважал Моуринью, то постепенно это чувство ушло. Я сказал ему: «Я – футболист, а ты – мой тренер. Я уважаю тебя, а ты должен уважать меня. После этого больше не было никаких котов, собак или чего-то подобного».

Напряженные отношения Бензема и Моуринью конвертировались в суперсезон француза – в кампании-2011/12 он забил 32 гола и отдал 19 ассистов.

В декабре 2011-го французский форвард забил самый быстрый гол в истории класико – на 27-й секунде матча. «Реал», правда, все равно проиграл «Барсе» 1:3.

В следующем туре Бенз оформил ассистентский хет-трик – это случилось в матче с «Севильей».

«Реал» в сезоне-2011/12 выиграл чемпионство, набрав 100 очков и оторвавшись от «Барсы» на 9 баллов. В ЛЧ дошли до полуфинала, споткнувшись о «Баварию».

Летом 2013-го «Реал» возглавил Карло Анчелотти – важнейший тренер в карьере Бензема. Карим узнает об этом позже.

Через год «Реал» в финале с «Атлетико» берет долгожданную ЛЧ – первую за 12 лет и десятую за всю клубную историю. 

В сентябре 2014-го Карим забивает 1000-й гол «Реала» в еврокубках – пострадал «Базель».

Апрель 2015-го. Бензема получает травму и пропускает остаток сезона-2014/15. Без него «Реал» в полуфинале ЛЧ проигрывает «Ювентусу». Мадридцы снова остаются без трофеев.

В январе 2016-го Зинедин Зидан – кумир детства Бензема – меняет на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Зидан с ходу берет с «Реалом» ЛЧ – в финале снова обыграли «Атлетико». Бензема, однако, сильно доставалось от фанатов за регулярные промахи с убойных позиций.

В 2017 году в полуфинале ЛЧ рубились «Реал» и «Атлетико». В первом матче команда Зидана выиграла без шансов – 3:0 (все три забил Криштиану). Но на «Висенте Кальдерон» все началось интересно: к 15-й минуте счет был уже 2:0 в пользу «Атлетико».

Казалось, банда Симеоне выдаст один из самых эпичных камбэков. Но не получилось – помешала магия Карима Бензема.

На 42-й минуте Криштиану вбросил ему мяч из аута, но на французского форварда выдвинулись сразу три центрдефа: Годин, Савич и Хименес. Удивительно, но Бензема прошел всех троих – прокинул мяч вдоль линии поля, оббежал всю защиту и выкатил мяч на Крооса. Удар полузащитника отбил Облак, но на добивании был Иско – 2:1.

Француз признавался, что этот финт – лучшее, что он сотворил в ЛЧ: «Голы забивают в каждом матче, а такое происходит не каждый день. Если бы я был болельщиком, я хотел бы увидеть такое, придя на стадион. Этот проход – лучшее, что я делал в Лиге чемпионов». 

В Ла Лиге «Реал» праздновал триумф – на три очка оторвались от «Барсы».

А в финале ЛЧ разгромили «Ювентус» – 4:1.

В конце сезона-2017/18 Бензема впервые выходит за «Реал» с капитанской повязкой – это происходит в апрельском матче с «Леганесом».

А в мае после ошибки Лориса Кариуса забивает в финале ЛЧ. Победа над «Ливерпулем» приносит «Реалу» третьего ушастого подряд.

В конце сезона из «Реала» уходят Роналду и Зидан. Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что Карим уйдет в «Милан», но Бензема жестко опроверг это заявление: «Ди Марцио, тебе нужно сменить работу. Лжец».

Француз после ухода Роналду взвалил на себя бремя лидерства в атаке «Реала» – забил 30 голов и отдал 11 ассистов. Особенно ярко Бензема сверкал после возвращения Зидана – но это не принесло «Реалу» ни одного трофея в сезоне-2018/19.

В ковидном сезоне-2019/20 «Реал» взял чемпионство. Важную роль в нем сыграл Бензема, тащивший в конце кампании.

В матче с «Шерифом» в сентябре 2021-го Бензема обошел Рауля по голам в ЛЧ. 

Через месяц француз забил 1000-й гол «Реала» в ЛЧ – в ворота «Шахтера».

А потом был великий плей-офф ЛЧ против «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити» – в шести матчах с европейскими грандами Бензема настрелял 10 голов. 

Сезон-2021/22 закончился для «Реала» победами в ЛЧ и Ла Лиге.

Кариму же прилетели награда игрока года по версии ФИФА и «Золотой мяч».

В феврале 2023-го Бензема после дубля «Эльче» обошел Рауля по числу голов за «Реал». У легендарного испанца 323 гола, а Карим остановился на отметке в 337 забитых мячей.

В апреле француз загрузил хет-трик в ворота «Барсы».

А через пару недель выиграл Кубок Испании – последний трофей с «Реалом».

***

Зидан называл Бензема лучшим нападающим в истории Франции, Перес признавался, что видел в Кариме микс лучших качеств Зизу и Роналдо, а Винисиус после новости об уходе француза назвал его легендой.

Со словами этих троих можно поспорить, но отрицать то, что Бензема за 14 лет стал одним из знаковых игроков в истории «Реала», кажется, невозможно.

А пока – последний матч против «Атлетика», последний гол в белой футболке и прощание с «Реалом».

Фото: AFP/BURAK AKBULUT, MANUEL BLONDEAU, JAVIER SORIANO, JORGE GUERRERO, ISABELLA BONOTTO; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Fran Santiago, Angel Martinez, Eric Alonso, Aurelien Meunier, Shaun Botterill, David Ramos, Aitor Alcalde, Gonzalo Arroyo Moreno, Laurence Griffiths, Matthias Hangst, Jean Catuffe, Denis Doyle, Florencia Tan Jun, Jasper Juinen; globallookpress.com/Patricio Realpe, Mutsu Kawamori, Oscar J. Barroso

31 комментарий

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Mario Enzo
Даешь на главную? Никому не интересно про Абаскаля вашего, когда действующий обладатель ЗМ уходит в закат...
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Syndycate
Ответ DolJun
невероятно конечно как бенз быстро сдулся после зм, а еще на модрича что-то говорили. повторял и буду повторять: золотой мяч того сезона - коллективная награда, но если кто и должен был ее получить - так это куртуа, говорю как один из его главных хейтеров.
ЗМ много кто должен был получить в разные годы, но Бензема был лучшим в ЛЧ в тот год, и получил самый заслуженный ЗМ за последние годы, всё по делу
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stalker18
Возможно кто-то уже затрагивал эту тему, но все же: Бензема, на моей памяти, первый кто после сезона с ЗМ в следующем по сути завершил карьеру на высшем уровне. Следующим возможно станет Месси, который получит ЗМ за этот сезон (за чм) уже будучи игроком какого нибудь Аль чего то там)
+8
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Black Phoenix
Я счастлив, что лицезрел Бензема в Реале, что встал по степени легендарности на одну ступень с Роналду, Раулем и Серхио Рамосом. Это такая же величина для сливочных как Хави, Иньеста, Месси и Бускетс в Барсе, к примеру.
Надеюсь, Реал проводит Бенза максимально достойно и уважительно.
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carlitosway
Ответ DolJun
невероятно конечно как бенз быстро сдулся после зм, а еще на модрича что-то говорили. повторял и буду повторять: золотой мяч того сезона - коллективная награда, но если кто и должен был ее получить - так это куртуа, говорю как один из его главных хейтеров.
где он сдулся то? понятно что прошлый феноменальный сезон повторить невозможно практически, и еще учитывать возраст нужно, а в целом он и этот сезон провел на уровне 18 голов в ла лиге в 23 играх, 4 гола в плэй офф лч вполне достойный сезон
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Ноябрьский Набат
Да, карьера великая в Реале. Вопросов нет.
А что со сборной???
Осадочек с видеосъёмкой остался.
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Step_up
Безграничное уважение. Вот что испытываешь к этому футболисту. Я не люблю Реал и никогда не любил. Но то, как этот человек вырос из посмешища до топа из топов с заслуженным золотым мячом - для меня просто на грани фантастики. От гениев всегда ждешь великих побед (Роналду, Месси). От таких трудяг как Модрич и Бензема как правило ничего не ждешь, но именно их труд, их служение делу - это и есть величие.
+4
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спартач 2
Помню Бензема еще по Лиону. Тогда мне казалось, что Реал это слишком рано и too much для него (и первый его сезон у мадридцев был соответствующим моим ожиданиям). Было понятно, что игрок он талантливый и карьера может быть большой, но на ступеньку ниже. И вот прошло 14 реаловских лет (мама дорогая, как быстро). Уже давно нет сомнений в Бензема. Все доказал. И вообще 14 лет в Реале, в основе... само по себе о многом говорит.
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Александр Тихенко
Спасибо, Карим, что не сдался в своё время и стал не просто великим футболистом, а Легендой лучшего клуба в мире.
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Mario Enzo
Ответ Step_up
Безграничное уважение. Вот что испытываешь к этому футболисту. Я не люблю Реал и никогда не любил. Но то, как этот человек вырос из посмешища до топа из топов с заслуженным золотым мячом - для меня просто на грани фантастики. От гениев всегда ждешь великих побед (Роналду, Месси). От таких трудяг как Модрич и Бензема как правило ничего не ждешь, но именно их труд, их служение делу - это и есть величие.
Он пережил в клубе - Ван Нистерлоя, Рауля, Игуаина, Роналду, может кого забыл еще
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Lifar Skladchikov
Ответ Ноябрьский Набат
Да, карьера великая в Реале. Вопросов нет. А что со сборной??? Осадочек с видеосъёмкой остался.
Выиграл ЛН, так что трофей в сборной у него есть.
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ASH11
Ответ stalker18
Возможно кто-то уже затрагивал эту тему, но все же: Бензема, на моей памяти, первый кто после сезона с ЗМ в следующем по сути завершил карьеру на высшем уровне. Следующим возможно станет Месси, который получит ЗМ за этот сезон (за чм) уже будучи игроком какого нибудь Аль чего то там)
Справедливости ради, Бензема самый старый обладатель ЗМ в современную эпоху. Еще с учетом, что он его взял первый раз в столь почтенном возрасте. На клубном и личном уровне выиграл все, а со сборной завязал. Поэтому неудивительно, возможно мотивация не та.
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DolJun
Ответ Виктор Никитин
так это аргументы, просто они слабые учитывая сколько он в итоге пропустил.. и меркнет по важности всего того что сделал Карим и в какие моменты.. не просто то что 10 голов в ПО ЛЧ это рекорд, так ещё и какие голы и когда они были забиты, я молчу ещё про всё остальное, голевую на Родриго, заработанный и реализованный пенальти.. о том что в принципе влияние игроков атаки уровня Бензема на команду намного более заметное ну и тебе точно крыть нечем то, что единственная разница между этим и прошлым сезоном не то, что Куртуа сыграл хуже, а то что вместо 6 мячей против Сити, Реал забил 1.. Куртуа в этом и прошлом сезоне играл +- одинаково, чуть хуже в этом, только вот тот же Бензема сыграл хуже и поэтому Реал и вылетел, вместо того чтобы забить 6.. вот и думай, Должуня, думай, по твоей логике Куртуа должен тогда и в этом заслужить ЗМ.. ведь его вины не было в пропущенных, ну если твоей логике поддаться
крыть что? я не выдаю желаемое за действительное в отличие от тебя. но даже если поддаться твоей логике и сказать, что куртуа просто играет на своем обычном уровне (хотя это лютый бред), то выходит что в финале каримку как раз и потеряли. или он там своим видом повлиял?) бензема сыграл хуже уже в финале, а кубок реал взял все равно) но у тебя все божья роса)
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Виктор Никитин
Ответ DolJun
т.е. три отбитых пенальти, рекорд по кол-ву сейвов в плей-офф лч и в финале лч - это для тебя не аргументы) серьезно, виктор, ты поднимаешь себя на смех с каждым комментом все сильнее)
так это аргументы, просто они слабые учитывая сколько он в итоге пропустил.. и меркнет по важности всего того что сделал Карим и в какие моменты.. не просто то что 10 голов в ПО ЛЧ это рекорд, так ещё и какие голы и когда они были забиты, я молчу ещё про всё остальное, голевую на Родриго, заработанный и реализованный пенальти.. о том что в принципе влияние игроков атаки уровня Бензема на команду намного более заметное

ну и тебе точно крыть нечем то, что единственная разница между этим и прошлым сезоном не то, что Куртуа сыграл хуже, а то что вместо 6 мячей против Сити, Реал забил 1.. Куртуа в этом и прошлом сезоне играл +- одинаково, чуть хуже в этом, только вот тот же Бензема сыграл хуже и поэтому Реал и вылетел, вместо того чтобы забить 6.. вот и думай, Должуня, думай, по твоей логике Куртуа должен тогда и в этом заслужить ЗМ.. ведь его вины не было в пропущенных, ну если твоей логике поддаться
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DolJun
Ответ Виктор Никитин
у меня нет аргументов? у меня точно больше аргументов, чем у тебя.. ты ничего кроме как то что Куртуа заслужил ЗМ и не сказал, ты ещё будешь мне про аргументы затирать? и да я просто называю вещи своими именами, так что не мои проблемы.. смешные лишь те, кто думают что Куртуа заслужил ЗМ, а чё в этом не заслужил? потому что его партнёры на 5ку Сити 6ой не отметились? ХАХАХАХА
т.е. три отбитых пенальти, рекорд по кол-ву сейвов в плей-офф лч и в финале лч - это для тебя не аргументы) серьезно, виктор, ты поднимаешь себя на смех с каждым комментом все сильнее)
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Виктор Никитин
Ответ DolJun
куртуа не завалил. если б не он - то реал вполне и на 8-0 мог устраиваться. поэтому и говорю, что именно носатый заслужил зм куда больше: и по вкладу в ту лч (а вратарей всегда ценят меньше чем напов), и по стабильности в этом сезоне.
откровенный бред написал, какой вклад? когда он пускал 6ки? или 4ки как тут.. так ещё и пропускал вратарские в ближний, он Мареза и от Бернарду в частности

каждый гол Бензема был важен, не забей он хоть 1 из своих 10 мячей в ПО ЛЧ, то Реал бы вполне вероятно вылетел

и вратарей ценят меньше, потому что они менее ценны чем игроки атаки, особенно игроки уровня Бензема

кстати предвкушая твой ответ о том, что Куртуа пропустил так много не потому что он виноват был, а потому что защита виновата, так в этом то и суть, вратари так мало влияют на игру, то даже идеальная игра вратаря не гарантирует то, что ты не пропустишь.. да даже если в итоге вратарь не пропускает, то максимум что это может гарантировать это ничью

только откровенно глупый человек который не разбирается в футболе считает что Куртуа заслужил ЗМ
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DolJun
Ответ carlitosway
смешно🤡 бензема по заказу наверно должен выдать очередной оверперфоманс второй сезон подряд в лч против такой машины как нынешней сити, ты хоть понимаешь какую ахинею пишешь или просто настолько тупой
просить нападающего, играющего на высочайшем уровне, забить хотя бы один гол за два матча - это требовать оверперформанс? вопросик кто из нас тупой)
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carlitosway
Ответ DolJun
а почему он против сити не сыграл? травма?
смешно🤡 бензема по заказу наверно должен выдать очередной оверперфоманс второй сезон подряд в лч против такой машины как нынешней сити, ты хоть понимаешь какую ахинею пишешь или просто настолько тупой
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Виктор Никитин
Ответ DolJun
гордиться что бенз забил 30 за сезон, когда реал проигрался вдрызг в ла лиге и лч - это все равно что рассказывать про стату роналду в мю или месси в псж. благо бенз и сам смекнул, что в европе он уже не так свеж и сразу поедет к сауддитам, даже без заезда в лион или откуда он там. короче не повторил ошибку роналду.
так Бенз то забил 30 несмотря на проблемы с травмами, где были другие, особенно в концовке? с твоей логикой что когда Реал(или любой другой клуб) не выигрывает Лигу или ЛЧ, то им надо на покой.. тогда Модричу надо было тоже заканчивать после ЧМ и уезжать, он же слился в сезоне 18-19

по факту куча причин по которой Бензема не повторил прошлогодний сезон.. но опять же он не был единственным, но очевидно что Бензема в общем и целом остался на своём уровне, завалил он только концовку, которую завалили просто все

говорить что игрок который забил 30 быстро сдулся - это абсурд в принципе
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Виктор Никитин
Ответ DolJun
а почему он против сити не сыграл? травма?
а почему против Сити никто не сыграл?

в итоге Бензема опять забил 30 за сезон, почти столько же сколько Кейн, который сыграл намного больше
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DolJun
Ответ carlitosway
где он сдулся то? понятно что прошлый феноменальный сезон повторить невозможно практически, и еще учитывать возраст нужно, а в целом он и этот сезон провел на уровне 18 голов в ла лиге в 23 играх, 4 гола в плэй офф лч вполне достойный сезон
а почему он против сити не сыграл? травма?
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Михаил Шаповалов
Можно как угодно относиться к нему, но в прошлом сезоне он точно вошёл в когорту великих. Когда надо было "подносить снаряды" - он это делал, а когда надо было брать на себя - (пусть и не сразу), он это сделал. И не просто сделал, а сделал так, что весь мир это оценил.
До сих пор иногда пересматриваю фрагменты матчей того сезона и просто смеюсь от радости.
Это уже личное, конечно, но в один из самых тяжелых лет в моей жизни, Бензема (и ко.) подарили мне настоящую искреннюю улыбку и немного счастья.
Рад, что всё это видел. Рад, что видел игру BBC, БенисиусаВинземы и Бензема в отдельно взятом прошлом сезоне.
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спартач 2
Ого, Бензема играл за Реал еще при Нистлстрое! А ведь кажется что времена Рууда были чуть ли не в прошлом веке.
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Anton Lem
Бенз молодца, всегда был трудягой, даже в самые сложные времена(как для себя, так и для Реала) старался и подстраивался под команду.
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