8 комментариев

До этого награждали статуей.

В последнем туре «Боруссия» и «Бавария» решат судьбу чемпионства в Бундеслиге. Немецкий футбольный союз уже объявил, что оригинальный кубок – «Серебряная салатница» – будет на стадионе в Дортмунде.

А как вообще главным немецким трофеем стала именно салатница? Это занимательная история.

Вначале чемпиону вручали статую Виктории – богини победы. Но ее потеряли во время Второй мировой

Чемпионат Германии по футболу проводится с 1903 года. Первым победителем стал «Лейпциг» и получил внушительную статую «Виктории» – богини победы.

У этого трофея интересная судьба. За основу взяли статую, сделанную в середине XIX века скульптором Кристианом Раухом. Немецкий футбольный союз получил ее в благодарность за участие в Олимпийских играх 1900 года в Париже. Футболисты не участвовали, зато во Францию съездили регбисты, которые тогда тоже были под патронажем DFB.

«Викторию» решили вручать поочередно регбистам и футболистам, но очень быстро регби стал отдельным спортом и вышел из-под юрисдикции Немецкого футбольного союза. А трофей остался – и теперь его вручали именно футболистам. «Виктория» стала главным немецким кубком до 1944 года.

Во время Второй мировой войны статую потеряли: последним клубом, поднимавшим ее, был «Дрезден». Потом, по легенде, ее спрятал у себя один из фанатов клуба. По официальной версии, «Виктория» попала в хранилище минспорта ГДР, где хранилась не в лучших условиях.

И только в 1990-х, уже после объединения Германии, в стране узнали, что довоенный трофей не потерян. Он даже иногда вручался чемпиону на отдельной церемонии – уже после получения салатницы. Сейчас оригинал «Виктории» хранится в музее футбола в Дортмунде. В случае чемпионства «Боруссии» статуе даже не придется путешествовать.

Салатницу сделала женщина-ювелир. Элизабет Тресков придумала оригинальную форму

Возвращаемся в 1940-е. В 1948 году первым послевоенным чемпионом Германии стал «Нюрнберг», который грустно отпраздновал без трофея – только с венками.

Немецкий футбольный союз быстро исправил недоразумение. «Викторию» не нашли – вместо нее изготовили новый кубок. Ну, не совсем кубок.

Новый трофей заказали ювелирам из Kölner Werkschulen – Кельнской академии декоративно-прикладных искусств. Дизайн разработала профессор Элизабет Тресков. Элизабет – выдающийся ювелир и дизайнер украшений. Она заработала имя трудолюбием: стала одной из первых женщин-профессиональных ювелиров. До нее это было чисто мужским делом.

Отношение фрау Тресков к работе легко понять по одной из ее самых известных цитат: «Когда я ждала поцелуя музы, она никогда не приходила. Я думаю, она охотнее целует лоб, вспотевший от тяжелого труда».

За год до создания салатницы Тресков занималась восстановлением «Раки трех волхвов» – крупнейшего реликвария (вместилище для хранения ценных реликвий) Западной Европы, в котором, по преданию, хранятся мощи тех самых волхвов, которые пришли к только что родившемуся Иисусу.

Над созданием трофея для Бундеслиги профессор работала вместе со студентами. Тресков с учениками для изготовления салатницы использовала 5,5 кг стерлингового серебра и 16 минералов турмалинов общим весом 175 карат (5 больших по краям, еще 11 – инкрустированы в буквы DFB в чаше). Привычные формы чемпионских трофеев Элизабет явно не привлекали – так и появилась идея сделать тарелку.

Оригинальное название – Meisterschale, Мейстершале, чемпионское блюдо. Но в народе все равно закрепилось прозвище «Серебряная салатница». А первым новый трофей подняли футболисты «Мангейма», взявшие чемпионство в 1949 году.

Салатницу несколько раз расширяли, чтобы вошли все чемпионы

Оригинальная салатница была относительно небольшой, на ней уже были выгравированы все клубы-чемпионы Германии с 1903 года. Вот небольшая тарелка в руках Пауля Брайтнера из «Баварии».

Но уже к началу 1980-х место на салатнице закончилось – вписывать новых чемпионов было некуда. Тогда в 1981 году наняли другого ювелира и кузнеца – Адольфа Кунеша из Роденбаха. Кунеш добавил новое кольцо, благодаря чему диаметр тарелки расширился с 50 до 59 сантиметров.

В 2009 году Кунеш снова обновил салатницу: заменил 5 старых пластин с чемпионами на новые, на которых было свободное место.

По прогнозам, места на салатнице хватит до 2027 года, когда ей снова потребуется расширение. Как именно будут обновлять салатницу, пока не решили: могут добавить еще кольцо или сделать шрифт еще меньше. Варианты есть.

В этом плане чемпионство «Баварии» удобно ювелирам – название «Боруссия Дортмунд» все-таки занимает больше места на тарелке. Сложнее всего было с «Боруссией Менхенгладбах» – ее название на салатнице вообще переносят не по правилам немецкого языка.

Кстати, в 2009 году Кунеш выполнил еще один заказ для немецкого футбола. Он сделал салатницу и для второй Бундеслиги. Но она не такая роскошная.

Салатница чемпионов Германии – достаточно дорогой трофей. Немецкий футбольный союз оценивает ее стоимость в 25 тысяч евро, а застрахована тарелка на 50 тысяч евро. Еще бы, ведь весит серебряная салатница теперь 11 кг.

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Получается, что Мейстершале изготовлена в Кельне. И в случае чемпионства «Баварии», которая последний тур играет как раз против «Кельна» в гостях, трофей мог бы вернуться домой. Но там будет только копия.

Фото: Gettyimages.ru/Handout/Alexander Hassenstein; globallookpress.com/www.imago-images.de