12 комментариев

Первый за 75 лет!

Тур посреди недели в Ла Лиге начался с сенсации – «Жирона» грохнула «Реал» со счетом 4:2. Главным героем стал аргентинский нападающий Валентин «Тати» Кастельянос – у него покер. Да-да, все верно – 4 гола в ворота «Реала»!

⚽️ 12’ – Головой с линии вратарской переправил мяч в ворота;

⚽️ 24’ – Выиграл позицию от Милитао, убежал в штрафную и пробил Лунину между ног;

⚽️ 46’ – Первая же атака «Жироны» во втором тайме закончилась ударом Кастельяноса из района точки для пенальти. Лунин не потащил;

⚽️ 62’ – Еще одна подача во вратарскую закончилась четвертым мячом Тати. Покер!

«Реал» без Бензема сподобился только на пару голов от Винисиуса и Васкеса. Так что «Жирона» обыграла «Реал» и еще больше приблизила чемпионство соседей по Каталонии.

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить, – светился после матча Кастельянос. – Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял. Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров»

Прямо сейчас «Жирона» – самый неудобный соперник для «Реала» в Ла Лиге. Из шести матчей каталонцы выиграли 3, еще разок сыграли вничью – такого процента побед нет ни у одной другой команды в Испании. За эти 6 игр каталонцы настреляли 13 голов – с такими темпом «Мадриду» не забивает никто.

А кто вообще забивал 4 гола «Реалу»?

Даже три мяча в ворота «Реала» в Ла Лиге за последние 10 лет забивали всего 4 раза. Отличились Хаби Прието из «Реал Сосьедад», Месси, Суарес и Карлос Солер из «Валенсии». Так что покер от Кастельяноса – что-то экстраординарное!

В XXI веке четыре гола в ворота «Реала» в Ла Лиге еще не забивали. Так что Кастельянос – уникум. Аргентинский форвард стал всего лишь 10-м футболистом за всю историю футбола, забившим 4 мяча в ворота «Реала». Вот полный список:

1926 – Хосеп Самитьер, «Барселона» – в Кубке Испании

1929 – Карлос Бестит, «Европа» – в чемпионате

1935 – Карлос Вантолра, «Барселона» – в чемпионате

1940 – Мартинес Катала, «Овьедо» – в чемпионате

1944 – Эмилин, «Овьедо» – в чемпионате

1947 – Эстебан Эчеваррия, «Овьедо» (единственный пента-трик!) – в чемпионате

1957 – Эулогио Мартинес, «Барселона» – в Кубке Испании

2006 – Диего Милито, «Сарагоса» – в Кубке Испании

2013 – Роберт Левандовски, «Боруссия» – в Лиге чемпионов

2023 – Тати Кастельянос, «Жирона» – в чемпионате

Да, в Ла Лиге с 1947 года никто не оформлял покер в ворота мадридского клуба. Половина бомбардиров представляли клубы из Каталонии – «Барсу», «Европу» (клуб из Барселоны, в этом сезоне пробился в четвертый дивизион) и теперь «Жирону».

Кто такой Кастельянос: растет в структуре «Сити» (Уругвай-США-Испания), разорвал МЛС, использует восточные практики

Кастельянос – 24-летний аргентинский нападающий. В «Жирону» он приехал прошлым летом из «Нью-Йорк Сити», пока что в аренду. Забивает не особенно много: до покера «Реалу» у Тати было всего 7+1 в 28 матчах чемпионата.

Тати не гигант. Рост нападающего – 178 см. Из-за этого ему в детстве отказали аргентинские академии. В 14 лет Кастельяноса не взяли в «Ривер Плейт», а в «Ланусе» прямо сказали причину отказа – физические данные.

«Мне сказали, что я крошечный и худой, что я не смогу играть, – рассказывает нападающий «Жироны». – Это было очень больно слышать 14-летнему мальчику. Я вернулся в родную Мендосу, попросил денег у мамы на тренажерный зал и пошел тренироваться. Я хотел вырасти и стать сильнее».

Похоже, история Лео Месси так ничему и не научила аргентинские клубы.

Попал в большой футбол через City Group. В чемпионате Аргентины он так и не провел ни одного матча. Кастельянос уехал в Чили, потом в Уругвай – в «Монтевидео Сити Торке». Это был судьбоносный переход. С тех пор Валентин путешествует только по клубам из системы City Group – той самой, на верхушке которой «Манчестер Сити».

Разорвал МЛС: стал лучшим бомбардиром и затащил плей-офф. Следующий шаг в карьере Тати – переезд в МЛС в 2018-м, в «Нью-Йорк Сити». Там молодой нападающий за 4 года вырос в одного из лучших нападающих лиги.

В 2021 году Кастельянос и вовсе стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС. А потом забивал в каждом из матчей плей-офф. В том числе и в победном финале – с передачи Макси Моралеса (помните техничного коротышку из «ФК Москва»?)

Тати очень нравилось в МЛС. Он сравнивал это с опытом игры в Лиге Мендосы. И нападающий видит прогресс футбола в США:

«Мы играем с 35 000 человек каждую игру на стадионе «Янки» в Бронксе. Футбол в Соединенных Штатах продолжает расти с каждым годом, и культура вокруг футбола также меняется.

Я имею в виду, что мало-помалу они проживают ее со все большей и большей страстью. Для них это уже не просто прогулка, это уже и футбол посмотреть. Они уже чувствуют игру, и это отражается на атмосфере на поле, замечаешь интерес, напряжение, импульс футбола. Также это уже не пенсионная лига, нет, она полна молодежи и для многих стала трамплином».

Прошлым летом стало очевидно, что Кастельянос уже перерос МЛС. Поэтому City Group отправил его в аренду в «Жирону». Статистика в североамериканском футболе отличная: 59+24 в 134 матчах.

Любит забивать «Реалам». Покер в ворота «Реала» стал для Кастельяноса вторым в карьере. Первый случился еще в МЛС: в апреле 2022-го – он забил 4 мяча «Реал Солт-Лейк». Красивое совпадение!

Еще в 2021 году ходили слухи, что Кастельянос может оказаться напрямую в «Манчестер Сити». Об этом спрашивали Пепа Гвардиолу – и испанский тренер дал позитивную рецензию на аргентинского нападающего.

«Этот парень скоро приедет в Европу, где сделает шаг вперед в карьере, – говорил Пеп. – Я и сам видел его в игре, и наш скаутский департамент мне про него рассказывал. Он точно готов к следующему шагу, но мы еще посмотрим, где именно».

Тати же признавался, что мечтает поиграть у Гвардиолы.

«Когда о тебе так говорит сам Гвардиола, это огромная честь. Его слова мотивируют меня расти и становиться лучше. Я хочу оправдать авансы, которые он мне выдал.

Мы с ним встречались лично: он заходил в раздевалку, когда мы обыграли «Цинциннати» 5:2 – в той игре я сделал 2 ассиста. Мы с Пепом тогда пожали друг другу руки, немного поболтали, он поздравил нас. А еще я сделал фотографию перед совместным ужином».

После покера в ворота «Реала» шансы на переезд в «Ман Сити», конечно, выросли. Но скорее всего Тати еще на сезон останется в «Жироне». Или, например, перейдет в «Брайтон» – английский клуб интересовался им в январе.

Настраивается на матчи с помощью восточных практик. Кастельянос говорит, что ему очень важно правильное ментальное состояние. Перед матчами он слушает музыку для медитаций, чтобы сосредоточить энергию.

А еще он практикует рейки – вид японской медицины, «исцеление через прикосновения ладонями». В этом футболисту помогает мама, которая часто проводит процедуры. А перед матчами Тати справляется сам.

И да, мама – важнейший человек в жизни Тати. В 2021 году «Нью-Йорк» даже устроил, чтобы «Золотую бутсу» нападающему вручила именно мама.

В начале апреля Кастельянос не забил убойный момент в ворота «Барселоны», за что получил порцию ненависти в соцсетях. Из-за этого Тати закрыл аккаунты. Но фанаты «Жироны» в следующем же матче высказали поддержку форварду – и он ответил голом в ворота «Эльче».

А после покера в ворота «Реала» у Валентина есть мощнейший аргумент в спорах с любыми хейтерами.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros / Stringer, Martin Rose; globallookpress.com/IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, Rich Schultz / Stringer; East News/AP Photo/Paul White, AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez