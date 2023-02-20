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«Суровое дерьмо» – так теперь обзывают новый стадион «Болтона». Спасибо новому спонсору

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А ведь у сотрудничества трогательная история.

«Болтон» – клуб-легенда АПЛ нулевых. Банда Сэма Эллардайса с Анелька, Диуфом, Мальбранком и Кевином Ноланом. В последние годы клуб барахтается в низших дивизионах и в 2019-м едва не ликвидировался из-за финансовых проблем. Теперь «Болтон» нашел стабильный источник средств, продав права на название стадиона. Но болельщики не очень довольны.

В лучшие годы 30-тысячник назывался в честь компании Reebok, потом – в честь итальянского экипировщика Macron. С 2018-го имя спонсировал университет Болтона – стадион так и назывался, University of Bolton Stadium (или просто «Юнибол»).

С 1 июля 2023 года на ближайшие пять лет стадион «Болтона» будет называться Toughsheet Community Stadium. И на слух англичане могут распознать «суровое дерьмо».

Спонсор – производитель экологически чистых стройматериалов. 

«Болтон» теперь будет получать деньги от местного производителя экологически чистых строительных материалов Toughsheet.

Очень похоже на выражение Tough Shit: «суровое дерьмо» или «жесткое дерьмо» в переводе на русский. Да, похоже на школьный юмор, но футбольные соцсети теперь наполнены шутками про «Болтон».

Самое забавное, что в компании не игнорируют шутки. Вот слова директора Toughsheet Дага Мерсера: «Мы рады, что получилось так весело. Очевидно, название немного щекотливое. Но я жду не дождусь, когда комментаторы и эксперты на Sky Sports будут краснеть и пытаться это произнести».

Спонсор пришел из-за умершей жены. Она обожала «Болтон»

Правда, потом Мерсер добавил, что спонсировать «Болтон» решился в память об умершей жене Бернардет – большой фанатке клуба. У нее был рак груди, но женщина до последнего ходила на матчи. Даже на костылях и после приема тяжелых лекарств. По словам Дага, он и сам болеет за «Болтон», но жена просто обожала команду.

Болельщикам не особенно понравилось новое название. Руководство клуба ответило, что общалось с 400 разными брендами – и предложение от Toughsheet было лучшим. К тому же официально арену все-таки будут именовать TS Community Stadium. И короче, и без ненужных каламбуров.

Сейчас «Болтон» идет на четвертом месте в Первой лиге и претендует на выход в чемпионшип. 

Может, увидим Toughsheet Community Stadium и в АПЛ.

Парни из «Болтона» сломали карьеру Пике в Англии. Их ненавидели Эвра и Фергюсон

А вы знали, что «Болтон» – любимый клуб Кингсли Комана? Что?!

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk

21 комментарий

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Karra
-This shit was tight.
-What? This shit was shit!
(c) Карл Джонсон
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And-Rover
Ответ Евгений Коростелёв
Суровое Dерьмо - неофициальное название любого российского стадиона из глубинки до ЧМ-2018
У Локомотива Лиски того же хороший стадион.
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Андрей Тихонов
Мальбранк никогда не играл в "Болтоне".
+1
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Растиньяк
ппц болтон опустился.. а когда то постоянно играл в апл
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Sarumian
Ответ Helge
это название бы больше подошло турниру Второй Лиги
Это суть лучшей лиги мира.
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Холли шит звучало бы лучше)
Это уже к святым 😄
+2
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Port Royal
Учитывая то в какой брутальный оборонительный лонгболл играл Болтон Большого Сэма, название стадиона говорит само за себя
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Pawel K
То есть spreadsheet будет чем-то вроде распространения говна?
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Mixos Demid
Ответ Евгений Коростелёв
Суровое Dерьмо - неофициальное название любого российского стадиона из глубинки до ЧМ-2018
И после, тоже. В глубинке ничего не изменилось!!!
+4
0
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Dragao Falkao
Нам на матчи Динамо вологда выдают пакетики чтоб при просмотре матча на пластиковых сиденьях не менявшихся 30 лет, мы не по пачкали свою одежду. Вот где суровое dermo
+2
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+2
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rti2ckoni
На самом деле, при правильном английском произношении, разница между sheet и shit отчётливо слышна.
Но, возможно, северный акцент вносит свои коррективы.
+1
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Захожу с сигарой в кабинет
Ответ anti4ex
Болтон Сэма Эллардайса был шикарный
Вот уж настоящий Tough Shit был
+1
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Юрий Бабкин
Ну, на самом деле, shit и sheet произносятся довольно-таки по-разному. Во втором случае длинный звук "и".
+2
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Иван Померанцевский
Блин, ржу в голос, Снуп Дог оценит 😂😂😂
+1
-1
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Максим Τихонов
Ответ Валерий Самсонов
"Смеющихся над словом «многочлен» и Леной Головач". А как же эбонитовая палочка?
Гей-Люссак в ту же категорию
+16
0
+16
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Кан и Баллак сидят в баре
Холли шит звучало бы лучше)
+4
0
+4
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anti4ex
Болтон Сэма Эллардайса был шикарный
+4
0
+4
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Валерий Самсонов
"Смеющихся над словом «многочлен» и Леной Головач". А как же эбонитовая палочка?
+40
0
+40
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Helge
Ответ Евгений Коростелёв
Суровое Dерьмо - неофициальное название любого российского стадиона из глубинки до ЧМ-2018
это название бы больше подошло турниру Второй Лиги
+17
-1
+16
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Филипп Петров
Ну если именовать будут с аббревиатурой, то проблем не вижу. Если бы я был болельщиком Болтона, был бы доволен, что у клуба есть деньги. А сменить спонсора со временем можно
+9
0
+9
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Евгений Коростелёв
Суровое Dерьмо - неофициальное название любого российского стадиона из глубинки до ЧМ-2018
+83
-9
+74
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