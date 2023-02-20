«Суровое дерьмо» – так теперь обзывают новый стадион «Болтона». Спасибо новому спонсору

А ведь у сотрудничества трогательная история.

«Болтон» – клуб-легенда АПЛ нулевых. Банда Сэма Эллардайса с Анелька, Диуфом, Мальбранком и Кевином Ноланом. В последние годы клуб барахтается в низших дивизионах и в 2019-м едва не ликвидировался из-за финансовых проблем. Теперь «Болтон» нашел стабильный источник средств, продав права на название стадиона. Но болельщики не очень довольны.

В лучшие годы 30-тысячник назывался в честь компании Reebok, потом – в честь итальянского экипировщика Macron. С 2018-го имя спонсировал университет Болтона – стадион так и назывался, University of Bolton Stadium (или просто «Юнибол»).

С 1 июля 2023 года на ближайшие пять лет стадион «Болтона» будет называться Toughsheet Community Stadium. И на слух англичане могут распознать «суровое дерьмо».

Спонсор – производитель экологически чистых стройматериалов.

«Болтон» теперь будет получать деньги от местного производителя экологически чистых строительных материалов Toughsheet.

Очень похоже на выражение Tough Shit: «суровое дерьмо» или «жесткое дерьмо» в переводе на русский. Да, похоже на школьный юмор, но футбольные соцсети теперь наполнены шутками про «Болтон».

Самое забавное, что в компании не игнорируют шутки. Вот слова директора Toughsheet Дага Мерсера: «Мы рады, что получилось так весело. Очевидно, название немного щекотливое. Но я жду не дождусь, когда комментаторы и эксперты на Sky Sports будут краснеть и пытаться это произнести».

Спонсор пришел из-за умершей жены. Она обожала «Болтон»

Правда, потом Мерсер добавил, что спонсировать «Болтон» решился в память об умершей жене Бернардет – большой фанатке клуба. У нее был рак груди, но женщина до последнего ходила на матчи. Даже на костылях и после приема тяжелых лекарств. По словам Дага, он и сам болеет за «Болтон», но жена просто обожала команду.

Болельщикам не особенно понравилось новое название. Руководство клуба ответило, что общалось с 400 разными брендами – и предложение от Toughsheet было лучшим. К тому же официально арену все-таки будут именовать TS Community Stadium. И короче, и без ненужных каламбуров.

Сейчас «Болтон» идет на четвертом месте в Первой лиге и претендует на выход в чемпионшип.

Может, увидим Toughsheet Community Stadium и в АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk