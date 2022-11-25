Куда перейдут звезды ЧМ-2022: полузащита Марокко нарасхват, «Ливерпуль» выбирает между Джудом и Энцо

Очоа уже нашел новый клуб.

Трансферное окно после чемпионата мира – жаркая пора. Европейские клубы проверили потенциальных новичков на высоком уровне. Игроки уже стали дороже, клубы готовы рисковать – ведь потенциальную звезду могут увести конкуренты.

А мы собрали трансферные слухи про самых интересных футболистов чемпионата мира в Катаре.

Джуд Беллингем (Англия и «Боруссия» Дортмунд)

Главный трансферный лот летнего трансферного окна. За англичанином уже выстроилась очередь из топ-клубов, и чемпионат мира только набил цену 19-летнему полузащитнику. Джуд был одним из лидеров команды на турнире.

Фаворитом на Беллингема считается «Ливерпуль»: такой вариант предпочитает семья игрока, да и клуб давно ведет таланта. Но «Боруссия» не собирается обсуждать переход раньше следующего лета.

Во время чемпионата мира у Джуда сложились отличные отношения с Джорданом Хендерсоном – капитан «Ливерпуля» взял его под личную опеку. Даже голы праздновали вместе и обменивались взаимными комплиментами.

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Пока Джуд отшучивается насчет перехода в «Ливерпуль» – и оставляет шансы для других. На Беллингема засматривается и «Реал», но Флорентино Переса отпугивает ценник в 100+ млн фунтов. «МЮ», «Ман Сити» и «Челси» тоже из гонки не выбыли.

Энцо Фернандес (Аргентина и «Бенфика»)

У «Ливерпуля» действительно есть кадровый кризис в центре поля, поэтому усиление ищут везде. Идеально адаптированный для системы с прессингом молодой полузащитник уже в списке интересов.

Португальская O Jogo сообщила, что «Ливерпуль» в контакте с агентом игрока, сам Энцо тоже всерьез рассматривает вариант с переходом в команду Клоппа. Но тут есть проблема: у лучшего молодого игрока чемпионата мира прописаны отступные в 120 млн евро – и «Бенфика» не собирается так просто отпускать один из самых ценных активов.

Подписать и Беллингема, и Энцо – из области фантастики. С одной стороны, это отличная инвестиция в будущее, с другой – так спокойно потратить 200+ млн «Ливерпуль» вряд ли не сможет.

На фоне за ситуацией следят «Ньюкасл» и тот же «Реал». Мадридский клуб ведет Энцо еще со времен его игры за «Ривер Плейт», так что вполне может перехватить полузащитника.

Софьян Амрабат (Марокко и «Фиорентина»)

Переходы Фернандеса и Беллингема, вероятно, провернут только летом. А вот Амрабат, впечатливший всех на ЧМ, доступен уже зимой – «Фиорентина» упирается, но сумма в 45 млн евро может переубедить итальянский клуб. Не так уж много за одного из лучших полузащитников ЧМ.

Угадаете, кого называют главным претендентом? Правильно – «Ливерпуль», которому срочно нужно усиление в центр поля. Foot Mercato пишет, что Клопп уже беседовал с агентом игрока.

А вот Давид Орнштейн из The Athletic приводит второй вариант – «Тоттенхэм». Амрабат хорошо знаком Конте по Серии А, да и «шпоры» интересовались марокканцем еще год назад (тогда предпочли Родриго Бентанкура).

Селим Амалла (Марокко и «Стандард»)

На марокканских полузащитников ожидается мощный спрос. И Селим Амалла из льежского «Стандарда» точно готов к новому вызову.

Следующим летом у него заканчивается контракт, новый он подписывать не хочет. Из-за этого Селима еще в конце сентября отцепили от основы и отпустили в расположение сборной – вот он и подготовился к чемпионату мира.

Главные претенденты – «Валенсия» и неназванный клуб из Чемпионшипа. Давид Орнштейн добавляет, что за ситуацией следят клубы из второй половины АПЛ, из Франции и Германии.

Аззедин Унаи (Марокко и «Анжер»)

22-летний полузащитник «Анжера» – еще одна новая звезда сборной Марокко. Парень играет за клуб с последнего места Лиги 1 (всего две победы в 15 турах), так что с радостью уйдет на повышение.

Препятствием может стать подписанный летом контракт до 2026-го. В новом соглашении Унаи нет опции выкупа, так что «Анжер» может выставить любой ценник.

«Продажа Унаи не приоритет для клуба. Но мы изучим все серьезные предложения, которые получим. Главное, чтобы трансфер удовлетворял интересам и клуба, и футболиста», – сказал представитель «Анжера» в интервью The Athletic.

Претендентами на Азеддина называют «Лестер» и, неожиданно, «Барселону». Вот это был бы карьерный рост!

Доминик Ливакович (Хорватия и «Динамо» Загреб)

Хорват наверняка бы забрал домой «Золотую перчатку» ЧМ-2022, если бы не подвиги Эмилиано Мартинеса в финале.

Давид Орнштейн раскрыл такой факт: летом Ливаковича предлагали клубам АПЛ по сниженной цене в 5-10 млн фунтов. «Манчестер Юнайтед» предпочел арендовать Мартина Дубравку, «Ноттингем Форест» – Дина Хендерсона, а «Лестер» доверился Дэнни Уорду.

По ходу чемпионата мира Ливаковича успели отправить в «Баварию» на замену сломавшему ногу Мануэлю Нойеру – на трибунах матча Хорватии и Бразилии заметили Оливера Кана. Но более реальным вариантом все равно остается команда из АПЛ.

Ян Зоммер (Швейцария и «Боруссия» Менхенгладбах)

Швейцарец провел ЧМ-2022 без особых подвигов, но уже зимой может уехать в топ-клуб. Летом у Яна заканчивается контракт, так что «Боруссия» готова расстаться с ним в январе за символическую сумму.

Журналист Sky Флориан Плеттенберг сообщил, что именно Зоммер – фаворит на место поломавшегося Нойера. Впрочем, у Яна есть и второй вариант: во время ЧМ активно ходили слухи, что голкипера очень ждут в «Манчестер Юнайтед» на замену Де Хеа.

Гильермо Очоа (Мексика и «Америка»)

Завершим вратарский блок настоящей легендой. Очоа взял пенальти от Левандовского, пропустил от лучшего игрока и лучшего молодого игрока ЧМ и 31 декабря останется без клуба – контракт с «Америкой» закончился.

Очоа возвращается в Европу – вот-вот подпишет контракт с «Салернитаной». Действительно, почему бы не попробовать себя в Италии. Там 37 лет не возраст!

Гонсалу Рамуш (Португалия и «Бенфика»)

Автор первого хет-трика ЧМ-2022 проводит хороший сезон с «Бенфикой». Португальский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов и не хочет отпускать главного форварда. Предложения от не самых топовых английских команд отклонили летом, сейчас же за Рамушем могут прийти гранды с очень большими предложениями.

Главным претендентом называют «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг настаивал на этом варианте еще до чемпионата мира, теперь Гонсалу выглядит еще привлекательнее. То, что он может заменить Криштиану Роналду, Рамуш уже доказал.

Жоау Феликс (Португалия и «Атлетико»)

Не сказать, что Жоау произвел такой же фурор, как и Гонсалу Рамуш, но играл много и вполне ярко. А про возможный трансфер недавно сказал исполнительный директор мадридского «Атлетико»: «Есть основания полагать, что он уйдет в ближайшее время». Похоже, с 23-летним игроком готовы расстаться уже в январе.

The Athletic называет два возможных направления для Жоау. «Астон Вилла» – вариант от Жорже Мендеша, ведь недавно он пристроил туда Унаи Эмери и подружился с владельцами. «Арсенал» – лидеру АПЛ срочно нужен новый нападающий после серьезной травмы Габи Жезуса. Да и по стилю Феликс идеально подходит Артете.

Но, кажется, сумму трансфера в 126 млн евро «Атлетико» не отобьет.

Мойзес Кайседо и Алексис Мак Аллистер (Эквадор и Аргентина, «Брайтон»)

Полузащита «Брайтона» здорово проявила себя на чемпионате мира. Алексис сиял в центре поля сборной Аргентины и даже в финале ЧМ стал одним из лучших игроков и сделал голевой пас на Ди Марию. Но пока конкретных слухов по Мак Аллистеру нет.

А вот эквадорца Кайседо еще до ЧМ вели почти все английские топ-клубы. Цена вопроса по версии Фабрицио Романо – 65 млн евро. Правда, «Брайтон» не хочет зимой продавать ни Мойзеса, ни Алексиса – придется предложить большую сумму, чтобы их переубедить.

В эту же компанию может войти и японец Каору Митома, отлично проявивший себя

Коди Гакпо (Нидерланды и ПСВ)

Главная звезда сборной Нидерландов выдал отличный турнир – и этим только подтвердил, что проводит волшебный сезон. Нападающий ПСВ делит с Холандом лидерство европейских лиг по системе гол+пас (по 21 баллу).

Фабрицио Романо сообщает: клуб из Эйндховена до ЧМ просил за Коди 50 млн евро, но сейчас ориентируется на сумму в 60-65 млн. Агенты Гакпо активно общаются с «Манчестер Юнайтед», но в Голландии говорят и про интерес «Ливерпуля» – фанатом Коди является ассистент Клоппа Пеп Лейндерс.

Андрис Нопперт (Нидерланды и «Херенвен»)

Вот уж точно прорыв этого ЧМ – Андрис Нопперт. Вратарь, о котором никто не слышал, провел очень хороший турнир за сборную Голландии (если бы еще в серии пенальти тащил – цены бы ему не было).

А так «Херенвен», только летом купивший Нопперта, уже зимой может отпустить его в «Аякс»/ А то Стекеленбургу и Пасверу на двоих уже 79 лет.

Мохаммед Кудус (Гана и «Аякс»)

Кудуса летом чуть не увезли в Ливерпуль: «Эвертон» согласовал все детали личного контракта, но «Аякс» не отпустил – слишком уж много футболистов потеряли за одно лето. Ганец при этом очень хотел в АПЛ.

После этого была бодрейшая Лига чемпионов (4+2 в группе с «Наполи» и «Ливерпулем») и неплохой чемпионат мира (2 гола в трех матчах). «Аякс» все еще не хочет отпускать игрока, но теперь английские клубы явно будут настойчивее.

Аисса Лаидуни (Тунис и «Ференцварош»)

Полузащитник сборной Туниса начал зажигать с первых же минут первого матча – против Дании выбил мяч в подкате и отпраздновал это эмоциональнее любого гола. В итоге Лаидуни стал одним из самых ярких игроков Туниса и попал в некоторые сборные открытий ЧМ-2022 (например, по версии The Guardian).

Конечно, это привлекло покупателей – особенно активно присматривался «Селтик». Похоже, ровно до момента, когда руководители «Ференцвароша» озвучили ценник на Лаидуни – 10 млн евро. Похоже, ближайшие полгода Аисса проведет в компании Станислава Черчесова.

Йошко Гвардиол (Хорватия и «РБ Лейпциг»)

В полуфинале Месси поиздевался над хорватским защитником, но в целом Йошко провел отличный турнир в паре с Деяном Ловреном. Это лишь еще один повод для топ-клубов погоняться за Гвардиолом.

Поговаривают, что защитником интересуется «Манчестер Сити» – там готовы выложить около 100 млн за союз Гвардиола и Гвардиолы. Впрочем, фаворитом уже долгое время все равно называют «Челси». Если «Лейпциг» согласиться отпустить игрока зимой.

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Matthew Childs, Peter Cziborra, Molly Darlington, Bernadett Szabo, Lee Smith, Issei Kato, Amr Abdallah Dalsh, Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Annegret Hilse