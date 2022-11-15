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Ди Мария тащит Аргентину в финалах. 5 решающих матчей – 3 гола

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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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Не только Месси.

Как же был хорош в финале чемпионата мира Анхель Ди Мария – неожиданно для всех вышел слева в атаке. И уже в первом тайме заработал пенальти и забил гол. Великолепно.

А ведь сам выход Ди Марии у многих вызвал удивление – Анхель проводил не очень сильный групповой этап и в плей-офф заслуженно присел в запас. Повлияло и повреждение, которое он получил в игре против Польши.

Против Саудовской Аравии во втором тайме Анхель свалился на навесы, которые потом раскритиковал Месси. За три матча на вылет – всего 8 минут против Нидерландов. Единственное результативное действие до финала – покатил мяч на Месси в матче с Мексикой.

И тут такой финал.

Ди Мария – главный спец Аргентины по финалам. Забивал голы на каждый трофей

Долгое время единственным трофеем Лео со сборной была победа в Олимпиаде. В 2008-м в финале единственный гол забил Ди Мария. Примерно с того же места, что и в финале-2022. Правда, черпачком.

Первый большой титул Аргентины в эпоху Лео – победа на Копа Америка в 2021 году. Тоже 1:0. Кто забил Бразилии? Тоже Анхель. И тоже черпачком.

Была еще Финалиссима – матч против чемпионов Европы. Там было 3:0, а Ди Мария забил второй гол в матче с Италией.

В 2014-м Ди Мария получил травму еще в четвертьфинале и финал пропустил.

«Очень хотел сыграть – даже если бы это стоило мне карьеры. Но я и не хотел подводить команду. На болеутоляющих мог бегать и ничего не чувствовал.

Утром перед финалом я встретился с мистером Сабельей [тренером Аргентины на ЧМ-2014] и положа руку на сердце сказал ему, что он может ставить меня в состав, если собирался: «Если выпустите меня, я буду играть, пока не сломаюсь».

Возможно, именно Ди Марии тогда и не хватило.

Ди Мария и Месси вместе всю карьеру в сборной. Пережили много поражений – и, наконец, главную победу

Ди Мария и Месси – всегда рядом в сборной. Началось все как раз с той Олимпиады-2008. И счастье после взятого золота.

Забавно, что и Лео, и Ди Мария выиграли чемпионат мира U-20. Но в разные годы: Лео в 2005-м, Анхель – в 2007-м. Агуэро, кстати, выиграл с обоими. 

В сборной Анхель дебютировал чуть позже, но пережил рядом с Лео поражение от Германии в 2010-м.

И вылет от Уругвая на Копа Америка-2011, когда Тевес не забил пенальти.

ЧМ-2014 и разрыв сердца после проигранного финала. Анхель смотрел со скамейки.

Копа Америка-2014 – и поражение от Чили. Игуаин и Банега не забили пенальти, а Ди Мария получил травму на 30-й минуте.

Копа Америка Сентенарио в 2016-м – и еще одно поражение Лео и Анхеля в серии пенальти. Снова от Чили.

Чемпионат мира в России и матч против Франции. У Лео в нем 2 голевых паса, у Ди Марии – первый гол аргентинцев. 

И, наконец, вторая большая победа со сборной. И там тоже Ди Мария присел на скамейку на плей-офф, чтобы в решающий момент выйти в финале и забить победный. И потом отпраздновать победу на Копа Америка вместе с Лео.

Победа в Финалиссиме – приятный бонус.

Анхель признавался, что просто счастлив играть вместе с Лионелем. Такое вот признание в любви:

«Он лучший в мире. Гном – инопланетянин, не устану повторять. И я еще раз говорю: игра с Лео – лучшее, что случилось со мной в карьере.

Мы провели вместе много лет в сборной, и мне даже довелось играть с ним в одном клубе, потому что видеть его каждый день намного прекраснее. Разделить поле с Лео – это сбывшаяся мечта. Он очень зрелый, очень целеустремленный».

Финал чемпионата мира-2022 станет последним матчем Анхеля за Аргентину. Полузащитник еще перед Финалиссимой сказал, что после ЧМ в Катаре завершит карьеру в сборной – надо давать дорогу молодым.

Что же, неплохой получился прощальный матч!

Аргентина – Франция 3:3 (2:0, 0:2, 0:0, 1:1), по пенальти - 4:2
Дата проведения
18 декабря, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.
АргентинаМартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Мартинес (1), Фернандес (45), Рабьо (55), Тюрам (87), Жиру (90), Акунья (90), Паредес (114), Монтьель (116).

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Фото: Gettyimages.ru/Wagner Meier, Clive Rose, Photogamma, Nick Laham,Alexandra Beier/Bongarts, Laurence Griffiths, Alexandre Schneider, Clive Rose; eastnews.ru/AFP PHOTO / JUAN MABROMATA; globallookpress.com/Yang Lei From Chongqing; REUTERS/Kai Pfaffenbach

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