Ди Мария тащит Аргентину в финалах. 5 решающих матчей – 3 гола

Не только Месси.

Как же был хорош в финале чемпионата мира Анхель Ди Мария – неожиданно для всех вышел слева в атаке. И уже в первом тайме заработал пенальти и забил гол. Великолепно.

А ведь сам выход Ди Марии у многих вызвал удивление – Анхель проводил не очень сильный групповой этап и в плей-офф заслуженно присел в запас. Повлияло и повреждение, которое он получил в игре против Польши.

Против Саудовской Аравии во втором тайме Анхель свалился на навесы, которые потом раскритиковал Месси. За три матча на вылет – всего 8 минут против Нидерландов. Единственное результативное действие до финала – покатил мяч на Месси в матче с Мексикой.

И тут такой финал.

Ди Мария – главный спец Аргентины по финалам. Забивал голы на каждый трофей

Долгое время единственным трофеем Лео со сборной была победа в Олимпиаде. В 2008-м в финале единственный гол забил Ди Мария. Примерно с того же места, что и в финале-2022. Правда, черпачком.

Первый большой титул Аргентины в эпоху Лео – победа на Копа Америка в 2021 году. Тоже 1:0. Кто забил Бразилии? Тоже Анхель. И тоже черпачком.

Была еще Финалиссима – матч против чемпионов Европы. Там было 3:0, а Ди Мария забил второй гол в матче с Италией.

В 2014-м Ди Мария получил травму еще в четвертьфинале и финал пропустил.

«Очень хотел сыграть – даже если бы это стоило мне карьеры. Но я и не хотел подводить команду. На болеутоляющих мог бегать и ничего не чувствовал.

Утром перед финалом я встретился с мистером Сабельей [тренером Аргентины на ЧМ-2014] и положа руку на сердце сказал ему, что он может ставить меня в состав, если собирался: «Если выпустите меня, я буду играть, пока не сломаюсь».

Возможно, именно Ди Марии тогда и не хватило.

Ди Мария и Месси вместе всю карьеру в сборной. Пережили много поражений – и, наконец, главную победу

Ди Мария и Месси – всегда рядом в сборной. Началось все как раз с той Олимпиады-2008. И счастье после взятого золота.

Забавно, что и Лео, и Ди Мария выиграли чемпионат мира U-20. Но в разные годы: Лео в 2005-м, Анхель – в 2007-м. Агуэро, кстати, выиграл с обоими.

В сборной Анхель дебютировал чуть позже, но пережил рядом с Лео поражение от Германии в 2010-м.

И вылет от Уругвая на Копа Америка-2011, когда Тевес не забил пенальти.

ЧМ-2014 и разрыв сердца после проигранного финала. Анхель смотрел со скамейки.

Копа Америка-2014 – и поражение от Чили. Игуаин и Банега не забили пенальти, а Ди Мария получил травму на 30-й минуте.

Копа Америка Сентенарио в 2016-м – и еще одно поражение Лео и Анхеля в серии пенальти. Снова от Чили.

Чемпионат мира в России и матч против Франции. У Лео в нем 2 голевых паса, у Ди Марии – первый гол аргентинцев.

И, наконец, вторая большая победа со сборной. И там тоже Ди Мария присел на скамейку на плей-офф, чтобы в решающий момент выйти в финале и забить победный. И потом отпраздновать победу на Копа Америка вместе с Лео.

Победа в Финалиссиме – приятный бонус.

Анхель признавался, что просто счастлив играть вместе с Лионелем. Такое вот признание в любви:

«Он лучший в мире. Гном – инопланетянин, не устану повторять. И я еще раз говорю: игра с Лео – лучшее, что случилось со мной в карьере.

Мы провели вместе много лет в сборной, и мне даже довелось играть с ним в одном клубе, потому что видеть его каждый день намного прекраснее. Разделить поле с Лео – это сбывшаяся мечта. Он очень зрелый, очень целеустремленный».

Финал чемпионата мира-2022 станет последним матчем Анхеля за Аргентину. Полузащитник еще перед Финалиссимой сказал, что после ЧМ в Катаре завершит карьеру в сборной – надо давать дорогу молодым.

Что же, неплохой получился прощальный матч!

Фото: Gettyimages.ru/Wagner Meier, Clive Rose, Photogamma, Nick Laham,Alexandra Beier/Bongarts, Laurence Griffiths, Alexandre Schneider, Clive Rose; eastnews.ru/AFP PHOTO / JUAN MABROMATA; globallookpress.com/Yang Lei From Chongqing; REUTERS/Kai Pfaffenbach