Ди Мария тащит Аргентину в финалах. 5 решающих матчей – 3 гола
Не только Месси.
Как же был хорош в финале чемпионата мира Анхель Ди Мария – неожиданно для всех вышел слева в атаке. И уже в первом тайме заработал пенальти и забил гол. Великолепно.
А ведь сам выход Ди Марии у многих вызвал удивление – Анхель проводил не очень сильный групповой этап и в плей-офф заслуженно присел в запас. Повлияло и повреждение, которое он получил в игре против Польши.
Против Саудовской Аравии во втором тайме Анхель свалился на навесы, которые потом раскритиковал Месси. За три матча на вылет – всего 8 минут против Нидерландов. Единственное результативное действие до финала – покатил мяч на Месси в матче с Мексикой.
И тут такой финал.
Ди Мария – главный спец Аргентины по финалам. Забивал голы на каждый трофей
Долгое время единственным трофеем Лео со сборной была победа в Олимпиаде. В 2008-м в финале единственный гол забил Ди Мария. Примерно с того же места, что и в финале-2022. Правда, черпачком.
Первый большой титул Аргентины в эпоху Лео – победа на Копа Америка в 2021 году. Тоже 1:0. Кто забил Бразилии? Тоже Анхель. И тоже черпачком.
Была еще Финалиссима – матч против чемпионов Европы. Там было 3:0, а Ди Мария забил второй гол в матче с Италией.
В 2014-м Ди Мария получил травму еще в четвертьфинале и финал пропустил.
«Очень хотел сыграть – даже если бы это стоило мне карьеры. Но я и не хотел подводить команду. На болеутоляющих мог бегать и ничего не чувствовал.
Утром перед финалом я встретился с мистером Сабельей [тренером Аргентины на ЧМ-2014] и положа руку на сердце сказал ему, что он может ставить меня в состав, если собирался: «Если выпустите меня, я буду играть, пока не сломаюсь».
Возможно, именно Ди Марии тогда и не хватило.
Ди Мария и Месси вместе всю карьеру в сборной. Пережили много поражений – и, наконец, главную победу
Ди Мария и Месси – всегда рядом в сборной. Началось все как раз с той Олимпиады-2008. И счастье после взятого золота.
Забавно, что и Лео, и Ди Мария выиграли чемпионат мира U-20. Но в разные годы: Лео в 2005-м, Анхель – в 2007-м. Агуэро, кстати, выиграл с обоими.
В сборной Анхель дебютировал чуть позже, но пережил рядом с Лео поражение от Германии в 2010-м.
И вылет от Уругвая на Копа Америка-2011, когда Тевес не забил пенальти.
ЧМ-2014 и разрыв сердца после проигранного финала. Анхель смотрел со скамейки.
Копа Америка-2014 – и поражение от Чили. Игуаин и Банега не забили пенальти, а Ди Мария получил травму на 30-й минуте.
Копа Америка Сентенарио в 2016-м – и еще одно поражение Лео и Анхеля в серии пенальти. Снова от Чили.
Чемпионат мира в России и матч против Франции. У Лео в нем 2 голевых паса, у Ди Марии – первый гол аргентинцев.
И, наконец, вторая большая победа со сборной. И там тоже Ди Мария присел на скамейку на плей-офф, чтобы в решающий момент выйти в финале и забить победный. И потом отпраздновать победу на Копа Америка вместе с Лео.
Победа в Финалиссиме – приятный бонус.
Анхель признавался, что просто счастлив играть вместе с Лионелем. Такое вот признание в любви:
«Он лучший в мире. Гном – инопланетянин, не устану повторять. И я еще раз говорю: игра с Лео – лучшее, что случилось со мной в карьере.
Мы провели вместе много лет в сборной, и мне даже довелось играть с ним в одном клубе, потому что видеть его каждый день намного прекраснее. Разделить поле с Лео – это сбывшаяся мечта. Он очень зрелый, очень целеустремленный».
Финал чемпионата мира-2022 станет последним матчем Анхеля за Аргентину. Полузащитник еще перед Финалиссимой сказал, что после ЧМ в Катаре завершит карьеру в сборной – надо давать дорогу молодым.
Что же, неплохой получился прощальный матч!
- Дата проведения
- 18 декабря, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.
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Аргентина –
Мартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).
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Франция –
Льорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
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Фото: Gettyimages.ru/Wagner Meier, Clive Rose, Photogamma, Nick Laham,Alexandra Beier/Bongarts, Laurence Griffiths, Alexandre Schneider, Clive Rose; eastnews.ru/AFP PHOTO / JUAN MABROMATA; globallookpress.com/Yang Lei From Chongqing; REUTERS/Kai Pfaffenbach
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