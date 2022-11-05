У Феррана Торреса роман с дочерью Луиса Энрике. И это любимая тема шуток тренера Испании

Возможно, из-за нее перешел в «Барселону».

Среди лучших бомбардиров ЧМ в Катаре – Ферран Торрес из сборной Испании. В первом матче нападающий «Барселоны» сделал дубль в ворота Коста-Рики.

А ведь Луиса Энрике раньше критиковали за Феррана в составе – в клубе Торрес не впечатляет. Кто-то даже упрекал в кумовстве, ведь Ферран встречается с дочерью тренера сборной. И все об этом знают.

Дочь Энрике и Торрес встречаются около года. Возможно, ради нее он перешел в «Барсу»

Слухи, что дочь Луиса Энрике Сира Мартинес встречается с одним из футболистов сборной Испании, появились в 2021 году. Уже тогда испанские таблоиды метко предположили, что речь идет о Ферране Торресе.

Футболист еще играл в Манчестере, но уже активно просился в Барселону. Похоже, какое-то время отношения развивались на расстоянии, но зимой 2022-го пара воссоединилась в Каталонии. И практически сразу объявила об отношениях официально.

Сначала Ферран выложил фото Сиры в сторис – девушка тогда выиграла престижные соревнования по конному спорту в Барселоне. Позже Сира Мартинес репостнула фото к себе в аккаунт.

Для тех, кто еще сомневался насчет отношений, парочка вскоре опубликовала и первое совместное фото – с романтической прогулки на лодке в парке Ретиро в Мадриде.

В июне пара решилась на серьезный шаг – завели пса Бобо.

Сира на пару месяцев моложе Феррана – ей 21 год. Главное увлечение – конный спорт. Она играет в поло и участвует в соревнованиях по верховой езде. Мартинес – чемпионка Испании в молодежной категории. Испанские медиа называют ее одной из самых перспективных спортсменок страны.

Сама Сира говорит, что верховая езда помогла ей справиться с кончиной младшей сестры Ксаны пару лет назад.

«С тех пор я стала другим человеком – стараюсь искать позитив во всем происходящем и жить за себя и за сестру. Лошади стали для меня настоящей отдушиной. Когда мне грустно, я просто еду кататься и забываю обо всем».

Ферран и Сира не особенно любят рассказывать про отношения. Но и не прячутся. Впрочем, ЧМ-2022 все-таки сделал их роман одной из центральных тем вокруг сборной Испании.

Отношения дочери – главная тема для шуток Луиса Энрике. Команде нравится

Луис Энрике перед чемпионатом мира завел канал на Twitch и проводит стримы, на которых отвечает на вопросы болельщиков. И, конечно, обойти тему отношений дочери с одним из футболистов не получилось.

Энрике сразу же показал, что не видит тут никакой проблемы. Потому что сам же и упомянул об этом первым – в ответе на один из вопросов. У тренера спросили, кто проводник его идей на поле.

«Это очень просто: Ферран Торрес. Иначе моя дочь поймает меня и отрубит мне голову».

После первого матча на ЧМ-2022 Луис Энрике продолжил шутить. На пресс-конференции перед Германией у тренера спросили, что он сделает, если Ферран отпразднует гол, засунув большой палец в рот (так футболисты объявляют, что ждут ребенка).

«Я сразу же заменю его. И он никогда больше не выйдет на поле. Шутка!»

Ферран, кстати, тоже не очень напрягается из-за такого внимания. Хотя при вопросах про родственные отношения с тренером смущается.

«Мы знаем, что наш тренер – большой шутник. Вся команда – фанаты его стримов, мы их не пропускаем. Давления не чувствую – мы умеем различать семейные отношения и отношения тренера с игроком. Все должно быть естественно. Считаю, что мы неплохо справляемся».

В команде тоже не видят никаких проблем. Серхио Агуэро, который сам долго был зятем Марадоны и ездил под его руководством на ЧМ-2010, пару недель назад беседовал с Бускетсом и затронул тему отношений Феррана с дочерью Энрике.

Агуэро: «Это же странно, нет?»

Бускетс: «Ну, у тебя ведь было что-то похожее?»

Агуэро: «Вот и я о том же. Это довольно странно».

Бускетс: «Неважно, если у них хорошие отношения, то это нормально. Они шутили на эту тему».

Агуэро: «Я однажды спросил Феррана о дочери Луиса Энрике, но он просто взял и ушел...»

Сира, кстати, с командой в Катаре – болеет и за молодого человека, и за папу. А Торрес посвящает ей забитые голы.

***

Еще в октябре 2021-го – до объявления об отношениях с Сирой Мартинес – Ферран очень тепло отзывался о тренере сборной.

«Я ему очень благодарен. Для меня он как отец... Для всей команды он как отец. В первый же мой вызов в сборную он зарядил меня уверенностью. А что еще нужно футболисту?»

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Buda Mendes; Instagram/ferrantorres, siramartinezc; REUTERS/Hannah Mckay