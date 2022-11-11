Сенегал верит: колдуны-марабуты восстановят Мане к ЧМ-2022. Кто это такие?

«Мы верим в чудо!»

Сборная Сенегала прямо перед чемпионатом мира осталась без главной звезды: Садьо Мане получил травму в игре против «Вердера» – нападающего заменили на 20-й минуте, позже стало известно о проблемах с сухожилием, из-за которых футболист пропустит несколько недель.

Тем не менее, Мане попал в заявку сборной на ЧМ-2022. И это событие прокомментировала Фатма Самура – второй человек в ФИФА после Джанни Инфантино. И по совместительству главное лицо в сенегальском футболе.

«Это очень важная и грустная новость. Мы обратимся за помощью к нашим шаманам. Я не знаю, эффективны ли они, но в любом случае на этот раз мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда».

Естественно, в «Баварии» не особо довольны тем, что травмированного игрока повезут на чемпионат мира. Еще и потащат к каким-то шаманам.

Что за шаманы будут лечить Мане? К одному из таких регулярно ходил Погба

На самом деле, шаманы – не совсем точное определение для специалистов по традиционной медицине, к помощи которых прибегнут для восстановления Мане. Речь идет о марабутах (или мурабитах).

Марабуты – смесь шамана-колдуна и мусульманского святого. В Сенегале они ближе к мудрецам, которые наставляют послушников на основании Корана. Но не все марабуты одинаково полезны.

«Есть два типа марабутов, – объясняет доктор Сейди Ниане, профессор университета Страсбура. – Первый: религиозные лидеры, которые обучают [основам ислама]. Второй: те, кто использует практики из традиционных африканских верований, предшествовавших исламу».

И если в Сенегале больше первых, то во Франции сейчас популярны вторые. Например, марабуты второго типа замешаны в разборках Поля Погба с братом.

Матиас Погба обещал рассказать всем, что футболист сборной Франции обращался к известному парижскому марабуту Гранде – потратил около 4 млн на разные колдовские услуги, например, сглаз Мбаппе.

Официальные власти Франции африканских колдунов недолюбливают. Чаще всего их задерживают за незаконную медицинскую деятельность, мошенничество и неуплату налогов.

И тем не менее, в одном только Париже насчитывается около 80 марабутов, а суммарный оборот отрасли во Франции оценивают в 3,2 млрд евро. Исследователи говорят, что колдуны пользуются слабостью и психологической уязвимостью людей – порой очень образованных и богатых.

В Сенегале верят, что марабуты помогли обыграть Францию в 2002-м

Тем не менее, колдуны – часть французского и африканского футбола. Каждый Кубок Африки превращается в соревнование шаманов, марабутов, джуджу и прочих волшебников.

Главная же история про сенегальских марабутов случилась на ЧМ-2002. Тогда сборная Сенегала в первом же матче обыграла действующих чемпионов мира и Европы французов. В команде тогда был специальный доктор-шаман Нгой Мбайе. И в то, что его магия помогла африканцам победить 1:0, верят даже футболисты сборной Франции.

Вот что рассказывает Эммануэль Пети:

«За год до чемпионата мира я был на пляже. И ко мне подошел знакомый уличный торговец. Он предупредил меня, что сборная Франции проиграет Сенегалу 0:1: «Потому что в Сенегале очень сильные колдуны, вот увидишь!»

И я вспомнил тот случай после матча. Ведь все так и случилось: я подумал, что нас отмарабутили. Нам феноменально не везло: мы били по штангам и перекладинам, а забить так и не смогли».

А вот тренер сенегальцев Брюно Метсю не верил в эффективность колдунства: «Может, один или два игрока в это все верят, а остальные воспринимают как шутку. Если бы это работало, мы бы давно стали чемпионами мира и Африки».

И тем не менее, тогда Сенегал дошел до четвертьфинала ЧМ.

Забавно, что официальные футбольные власти в Африке давно борются с колдунами. А генеральный секретарь ФИФА сама признала, что обратится к колдунам для выздоровления Мане.

Марабуты реально могут вылечить?

К услугам марабутов в Африке обращаются не только травмированные футболисты. В 1978 году «Вашингтон Пост» рассказал о феномене африканской нетрадиционной медицины. В частности, через историю нью-йоркского бизнесмена Шелдона Риттера, страдавшего хромотой.

Риттер потратил десятки тысяч долларов на лечение странной хромоты – но американские доктора не могли понять, из-за чего он не может ровно ходить. А во время бизнес-поездки в Сенегал Риттера отвели к марабуту.

«Не сказать, что я был особенно воодушевлен. Марабут сидел на коврике в конце улицы. Он посадил меня на стул, закатал штанину, ощупал мое колено и взял ржавую банку из-под фруктового сока с тряпкой внутри. Этой тряпкой он протер мое колено, а потом сказал, что у меня плохая кровь».

В итоге марабут старым ножом сделал 18 надрезов на колене, из которых в банку вытекла темная кровь. Потом колдун набрал коричневого порошка из миски и обтер им колено. Марабут пообещал, что через два дня нога пройдет – так и случилось. Риттер почти перестал хромать.

За достоверность не ручаемся.

Есть и подобная история из мира футбола. Франк Лебеф вспоминал, как видел деятельность шаманов в «Лавале»:

«Моим одноклубником был Пьер Обаме (папа Обамеянга – Sports.ru). Он не мог ходить и думал, что его прокляли. Пьер обошел врачей – ему никто не помог. И потом он проконсультировался у марабута. Тот провел обряд над ногой – и Обамеянг выздоровел. Вот так просто! Это невероятно!»

А вот мнение скептика. Питер Одемвингие рассказывал, что многие игроки из Нигерии, Камеруна и Ганы больше доверяют магии жужу, чем традиционной медицине.

«В это верят до 70% игроков. Они уверены, что волшебная мазь спасет их. Но это скорее самовнушение – им промывают мозги с детства».

Надеемся, что Мане будут лечить лучшие марабуты – и это действительно сработает.

Фото: globallookpress.com/Gehad Hamdy, Marcel Engelbrecht, Karl Blanchet; Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts