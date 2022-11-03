Кто воспитал больше игроков в Европе? В топ-5 лидирует «Реал», в Италии – «Аталанта», в России – «Локомотив»

«Краснодар» – лидер сразу по двум показателям.

Международный центр спортивных исследований CIES изучил статистику выпускников клубов 31 высшего дивизиона европейских стран, чтобы найти самую продуктивную академию.

Условия были такие.

• Клубом, подготовившим футболиста, считается команда, в которой игрок провел хотя бы 3 года между 15-м и 21-м днями рождения (получается, что у некоторых футболистов может быть сразу два родных клуба).

• Считаются только игроки, которые к 1 октября уже сыграли за главную команду в чемпионате.

• В зачет шел 31 европейский чемпионат: от Англии и Испании до Финляндии, Беларуси и Кипра. Но отдельно провели исследование для топ-5 чемпионатов – Англии, Франции, Испании, Италии и Германии.

Условия обозначили, давайте залипать. Любопытных моментов хватает.

• Безусловный лидер – «Аякс». Команда подготовила больше 80 футболистов, которые сейчас играют в высших лигах Европы. Восемь воспитанников выступают за амстердамцев. Подтвердили репутацию лучшей школы.

• В пятерку попали сразу две украинских команды. А еще киевское «Динамо» и «Шахтер» – в числе команд с самым большим количеством воспитанников в составе.

• Только вдумайтесь: «Партизан», «Црвена Звезда» и «Войводина» на троих подготовили 173 футболиста для европейских чемпионатов. А загребское «Динамо» вообще забралось в топ-5. «Хайдуку», кстати, совсем немного не хватило до верхних мест списка – 48 воспитанников.

• Элитных клубов тоже хватает в верхней части рейтинга: «Реал», «Барселона», «ПСЖ» – правда, в основу родной команды пробивается не так много воспитанников.

• Если смотреть территорию бывшего СССР, то за «Динамо» и «Шахтером» следом идет минское «Динамо» (49 воспитанников), БАТЭ (43), «Локомотив» (39) и «Спартак» (35).

Изучаем топ-лиги: лидер «Реал», в топ-10 пробился «Спортинг»

• Получается, школа «Реала» – самая успешная в Европе. Ни один другой клуб не поставил больше 40 игроков для чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Среди известных воспитанников мадридского клуба есть Хуан Мата, Ашраф Хакими, Пабло Сарабия, Альваро Мората и многие другие.

• В топ-10 – сразу три испанских клуба и два французских. Англию представляет «МЮ», Италию – «Аталанта». Лучшая команда из Германии – «Бавария», у нее 17 воспитанников в топовых чемпионатах.

• Удивительнее всего наличие в топ-10 лиссабонского «Спортинга». Ведь Португалия даже не в числе топ-5 лиг, а значит, ни один из 24 учтенных воспитанников не играет ни за «Спортинг», ни за португальские клубы.

• Российские клубы не попали в число главных поставщиков футболистов для топ-5. Зато в список забрались «Ривер Плейт» (14 воспитанников), «Академия JMG Мали» (10), «Сантос» (9), «Гремио» (8), «Флуминенсе» (7), «Фламенго» (7), «Бока Хуниорс» (7).

Англия: «Саутгемптон» лучший за пределами топ-6

• Главный факт – лучше всего кадры готовят в топ-6 АПЛ. А сразу за ними идет «Саутгемптон».

• В картинку вошли только команды, подготовившие больше 10 игроков для топ-5 лиг. Но в принципе в списке есть «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» (по 9 воспитанников), «Эвертон», «Чарльтон» и «Лидс» (по 7 воспитанников).

• Среди лучших пяти лиг Европы именно в Англии хуже всего готовят игроков для лучших чемпионатов.

Испания: «Атлетико» за пределами топ-5

• Про «Реал» и «Барселону» мы уже поговорили. Следом за ними идет «Валенсия» – даже в кризисе команда все еще в топе по количеству подготовленных игроков.

• Баскские команды «Реал Сосьедад» и «Атлетик» больше всего полагаются на собственных воспитанников – они лидеры по этому показателю в топ-5 лигах.

Италия: «Аталанта» – лидер

• Взлет «Аталанты» не случаен: команда охотно воспитывает таланты на продажу, каждое окно раздавая человек по 25 по арендам. Некоторые из них потом продаются задорого, даже не сыграв за клуб из Бергамо – например, Деян Кулусевски.

• Неплохо воспитывают игроков «Рома», «Милан» и «Интер». А вот «Ювентус» пока отстает – хотя в клубе c 2018 года работает программа Juventus Next Gen. Возможно, скоро это принесет плоды.

• «Дженоа» вылетел в Серию Б, но в топ-5 чемпионатах осталось 10 воспитанников генуэзского клуба. Например, Стефан Эль-Шаарави и Маттиа Перин.

Германия: клуб третьей лиги не сильно отстает от «Боруссии» из Дортмунда

• «Бавария» – лидер не только по чемпионствам в 2010-х, но и по количеству воспитанников. «Хоффенхайм» и «Штутгарт» идут следом. Кстати, «Штутгарт» подготовил среди прочих Киммиха, Гнабри, Вернера и Рюдигера.

• Удивительно, но среди лучших есть «1860 Мюнхен» из третьей лиги. И это вполне заметные игроки: Фолланд, Нойхаус, Вайгль, Мариус Вольф и многие другие.

• «Фрайбург» и «Майнц» полагаются на собственных воспитанников – и в этом плане молодцы.

Франция: «Лион» с отрывом первый по воспитанникам в команде

• Французские клубы активнее других готовят футболистов для топ-лиг. Сразу 16 команд подготовили больше 10 игроков для команд лучших европейских чемпионатов.

• «Лион» очень хорош. Команда активно готовит игроков, полагается на них и потом удачно продает. Напомнить, что действующий обладатель «Золотого мяча» – воспитанник «Лиона»?

• Активно поставляют футболистов не только клубы Лиги 1, но и дивизионов пониже. Тот же «Гавр» с 2010 года не играл в высшем дивизионе. И с тех пор подарил нам Мареза, Канте, Погба, Димитри Пайе и многих других. Но мы про это уже рассказывали.

Россия: в топ-3 «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар»

• «Локомотив» и «Спартак» – признанные лидеры. Ребята из «Казанки» и «Спартака-2» быстро нашли себе клубы после расформирования команд, тем самым добавив число воспитанников в рейтинг от CIES.

• «Краснодар» умудрился за несколько лет стать одной из самых продуктивных академий Европы. Более того, команда Сергея Галицкого – лидер рейтинга сразу по двум показателям.

Во-первых, ни одна другая команда не использует больше собственных воспитанников. Да, сказались события последних месяцев, но все равно достижение.

Во-вторых, у «Краснодара» самый низкий средний возраст воспитанника. Ну да, откуда взяться возрастным воспитанникам, если клуб сам по себе молодой.

• Президент «Зенита» Александр Медведев недавно намекал, что клуб больше всех доверяет собственным воспитанникам. Статистика говорит, что это все же не так. Из лидеров европейского рейтинга есть множество команд, которые активнее используют воспитанников. Более того, у 29 воспитанников петербургского клуба и самый высокий средний возраст среди российских клубов.

• А вот ЦСКА действительно активно использует ребят из собственной школы. В этом сезоне сыграли уже 9 человек – омоложение состава очень заметно.