Как купить билеты на ЧМ-2022 в Катаре? Продают в живой очереди, шанс еще есть
ФИФА обещает новые порции.
До старта чемпионата мира по футболу в Катаре меньше месяца – матч открытия 20 ноября. Покупать билеты на матчи уже поздновато, но можно попытаться. Несмотря на международную обстановку, болельщиков из России в Катар пускают.
27 сентября стартовала последняя фаза продажи билетов – они стали доступны в порядке живой очереди.
Что нужно сделать, чтобы купить билет
• Перейти по ссылке на сайт ФИФА. Если вы не резидент Катара, то надо выбрать раздел «International Fans»;
• Вам понадобится регистрация на сайте ФИФА. Возможно, она сохранилась у вас с ЧМ-2018. Если забыли пароль, то его легко восстановить;
• Для покупки билета придется вбить данные: ФИО, адрес, телефон, номер паспорта (для россиян – загранпаспорта);
• Теперь вы можете выбрать матч и посмотреть доступные билеты.
Доступны 4 категории билетов, одна из которых зарезервирована для жителей Катара. Самые дешевые билеты на групповой этап – около 675 рублей для людей с ограниченными возможностями и более 4200 рублей для остальных категорий.
На матчи плей-офф цена начинается уже от 300 реалов (5000 рублей).
С одного аккаунта можно купить максимум 6 билетов на один матч и не более 60 билетов на весь турнир;
И еще несколько нюансов
• Оплачивать билеты предпочтительно картой Visa. Карты российских банков не примут.
• Если у вас получится купить билет, то необходимо оформить еще и электронный Hayya – местный аналог Fan ID.
Прямо сейчас у большинства матчей указана категория Low Availibility – билеты есть, но их немного. Билетов на матч-открытие и финал на сайте уже нет.
Но ФИФА призывает регулярно обновлять сайт: продавать билеты будут до самого завершения турнира 18 декабря, постепенно выпуская новые партии. Так что следите.
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Matthias Hangst
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