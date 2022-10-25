Как купить билеты на ЧМ-2022 в Катаре? Продают в живой очереди, шанс еще есть

ФИФА обещает новые порции.

До старта чемпионата мира по футболу в Катаре меньше месяца – матч открытия 20 ноября. Покупать билеты на матчи уже поздновато, но можно попытаться. Несмотря на международную обстановку, болельщиков из России в Катар пускают.

27 сентября стартовала последняя фаза продажи билетов – они стали доступны в порядке живой очереди.

Что нужно сделать, чтобы купить билет

• Перейти по ссылке на сайт ФИФА. Если вы не резидент Катара, то надо выбрать раздел «International Fans»;

• Вам понадобится регистрация на сайте ФИФА. Возможно, она сохранилась у вас с ЧМ-2018. Если забыли пароль, то его легко восстановить;

• Для покупки билета придется вбить данные: ФИО, адрес, телефон, номер паспорта (для россиян – загранпаспорта);

• Теперь вы можете выбрать матч и посмотреть доступные билеты.

Доступны 4 категории билетов, одна из которых зарезервирована для жителей Катара. Самые дешевые билеты на групповой этап – около 675 рублей для людей с ограниченными возможностями и более 4200 рублей для остальных категорий.

На матчи плей-офф цена начинается уже от 300 реалов (5000 рублей).

С одного аккаунта можно купить максимум 6 билетов на один матч и не более 60 билетов на весь турнир;

И еще несколько нюансов

• Оплачивать билеты предпочтительно картой Visa. Карты российских банков не примут.

• Если у вас получится купить билет, то необходимо оформить еще и электронный Hayya – местный аналог Fan ID.

Прямо сейчас у большинства матчей указана категория Low Availibility – билеты есть, но их немного. Билетов на матч-открытие и финал на сайте уже нет.

Но ФИФА призывает регулярно обновлять сайт: продавать билеты будут до самого завершения турнира 18 декабря, постепенно выпуская новые партии. Так что следите.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Matthias Hangst