Рекорд Жан-Клера Тодибо.

Матч против «Анжера» начался для «Ниццы» с катастрофы – в первой же атаке защитник Жан-Клер Тодибо жестковато срубил соперника.

Судья моментально показал красную карточку. На 9-й секунде!

Арбитр Бастьен Дешепи вполне мог ограничиться и желтой. Но решил, что момент тянет на фол последней надежды, и удалил защитника.

Так Тодибо попал в историю: статистическая компания Opta говорит, что удаление стало самым быстрым в истории чемпионатов Франции – по крайней мере, за то время, что собирается статистика (с сезона-2006/07). Девять секунд – действительно быстро.

«Ницца» провела в меньшинстве чуть больше часа – во втором тайме Софиан Буфаль из «Анжера» получил вторую желтую за симуляцию и уравнял составы. К тому моменту «Ницца» уже проигрывала 0:1 – так матч и закончился.

«Я не думаю, что там была красная, – сказал после матча тренер «Ниццы» Люсьен Фавр. – Тодибо страховали, прямой возможности забить там не было. Игрок еще даже не вышел на поле, а уже получил красную».

Тодибо после «Барсы» попал в «Ниццу» и заиграл у Гальтье

Многие помнят Тодибо по периоду в «Барселону» – в 2019-м каталонский клуб заплатил за 19-летнего защитника «Тулузы» 1 млн евро. За «Барсу» у Жан-Клера всего 5 матчей, еще француз съездил в аренду в «Шальке» и «Бенфику».

В «Ницце» Тодибо играет полтора года – сначала взяли в аренду, а летом 2021-го выкупили за 8,5 млн евро. Жан-Клер сразу образовал связку с опытным бразильцем Данте. В прошлом сезоне Кристоф Гальтье с их помощью выстроил самую крепкую защиту Лиги 1 – за год пропустили всего 36 голов (столько же у «ПСЖ»).

Правда, после ухода Гальтье и основного вратаря Вальтера Бенитеса и с приходом Люсьена Фавра дела пошли на спад. Сейчас «Ницца» 13-я с 9 пропущенными в восьми турах.

Тодибо не особо грубый защитник – за весь прошлый сезон сфолил всего 24 раза (142 место в Лиге 1, меньше Мбаппе) и получил 6 желтых карточек. В этом сезоне Жан-Клер стал играть жестче – 9 фолов, 1 желтая и 2 красных карточки за 6 матчей и 9 секунд седьмого.

Кажется, красная Тодибо – самая быстрая в истории топ-лиг. Главный конкурент – нападающий «Болоньи» из 90-х

Как мы уже сказали, красная Тодибо вполне может считаться самой быстрой в истории чемпионата Франции – как минимум с середины 2000-х. Но есть ощущение, что Жан-Клер выделился даже на фоне других топ-чемпионатов. Тут бывают трудности с подсчетом: чаще всего удаление считается по моменту остановки игры, но иногда – и по моменту с непосредственно показанной карточкой.

Мы изучили, кто и как удалялся в топ-чемпионатах – и пока кажется, что у Тодибо рекорд для лучших лиг Европы.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В английской Премьер-лиге лидерство удерживает Гарет Маколи из «Вест Брома» в 2015-м – в матче против «Ман Сити» его удалили уже на 63-й секунде.

Самое забавное, что он ее точно не заслужил: Крэйг Доусон завалил Уилфрида Бони, а арбитр Нил Суорбрик показал красную находившемуся рядом Маколи – они похожи и внешне, и номерами (23 и 25). Потом судья признал ошибку – и красную переписали на Крэйга Доусона.

🇪🇸 В Ла Лиге самое быстрое удаление у Уго Гильямона из «Валенсии» – он сфолил уже на 31-й секунде матча против «Хетафе». Тут есть другая любопытная деталь: это был первый тур сезона-2021/22!

🇩🇪 Переносимся в Бундеслигу. Тут рекорд вроде бы принадлежит вратарю Лукашу Градецки. В 2017-м он играл за «Айнтрахт» и уже на 131-й секунде взял мяч в руки за пределами штрафной. Судья удалил вратаря за такую глупость.

В сезоне-2022/23 Градецки удалился уже в первом туре – и это привело к дебюту свитера Андрея Лунева в Бундеслиге.

🇮🇹 В Серии А было несколько супербыстрых удалений. Например, нападающий «Болоньи» Джованни Лоренцо получил красную за фол на 10-й секунде матча – это случилось в 1991 году.

Если брать XXI век, то тут рекорд принадлежит Джулио Мильяччо – полузащитник «Аталанты» продержался на поле всего 32 секунды. Забавно, что удалили его в матче против «Палермо», за который он тоже долго играл.

🇪🇺 В Лиге чемпионов самое быстрое удаление на счету Александра Кучера из «Шахтера». Защитник привез пенальти и удалился спустя 2 минуты и 39 секунд. Украинская команда тогда получила 7 голов от «Баварии».

Обладателем самой быстрой красной карточки в истории обычно называют Ли Тодда – футболиста местячковой команды «Кросс Парк Фарм Селтик». И это было удаление за непристойные выражения – уже на 2-й секунде матча.

«Перед самым стартом судья напомнил нам про то, что ругаться на поле запрещено – все как обычно. Потом он проходил мимо меня и свистнул начало матча. Но он свистнул прямо мне в ухо. От этого я согнулся и сказал ему: «#####, реф, это было громко!» Следующим, что я увидел, была красная карточка», – вспоминает Тодд.

Но удаление Тодда случилось в 2000 году в любительской Воскресной лиге. А вот на серьезном уровне в топ-5 лигах, кажется, быстрее Тодибо красную не получал никто.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Aitor Alcalde, Tullio M. Puglia, Matthias Hangst/Bongarts; eastnews.ru/Clement MAHOUDEAU / AFP; Кадры трансляции