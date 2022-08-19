«Ноттингем» купил Моргана Гиббса-Уайта за 42,5 млн фунтов. Ой, а кто это?

Шопоголики.

Никто этим летом не сравнится с «Ноттингем Форест» – новички АПЛ подписали уже 16-го новичка. Им стал полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббс-Уайт.

Ради 22-летнего игрока клуб второй раз за лето побил трансферный рекорд: в июне подписали Тайво Авонийи за 18,5 млн фунтов, а сумма за Гиббса-Уайта может дойти до 42,5 млн фунтов.

На самом деле почти половина суммы – бонусы

Сумма выглядит огромной – с ее учетом траты «Форест» этим летом перевалили за 150 млн фунтов (больше только у «Челси»). Правда, в трансфере Гиббса-Уайта многое строится на бонусах:

• 25 млн – фиксированная выплата, которую «Вулвз» получат в любом случае;

• 10 млн – бонусы, которые «Форест» заплатит, если не вылетит, а Гиббс-Уайт проведет определенное количество матчей;

• 7,5 млн – дополнительный бонус, который активируется, если «Ноттингем» финиширует в верхней половине таблицы и попадет в еврокубки;

• 15% – «Вулверхэмптон» включил еще и процент с будущей перепродажи футболиста.

Вот и получается, что в случае полной активации бонусов один Морган Гиббс-Уайт будет стоить примерно столько же, сколько потратили все новички Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые – 42,5 млн фунтов против 43,8 у «Альмерии», «Жироны», «Вальядолида», «Вердера», «Шальке», «Аяччо», «Тулузы» и «Осера».

Самое забавное, что у Гиббса-Уайта всего 48 матчей в АПЛ – и в среднем в каждом из них он проводил на поле меньше получаса. Так за что же «Ноттингем» платит такие деньги?

Тренер Купер хорошо знаком с Гиббсом-Уайтом – они вместе выигрывали чемпионат мира

Главная причина покупки Гиббса-Уайта – его очень хотел лично тренер Стив Купер. Sky Sports пишет, что полузащитник «Вулвз» был главной трансферной целью «Форест» все лето.

Купер хорошо знаком с Гиббсом-Уайтом. Впервые они поработали вместе еще в сборной Англии U-17. Команда, которую тренировал Купер, в 2017 году выиграла чемпионат мира U-17. В том составе были Фоден, Санчо, Смит Роу, Брюстер, Хадсон-Одои, но Гиббс-Уайт регулярно выходил в полузащите.

В финале того турнира Англия проигрывала испанцам 1:2 (оба гола забил новичок «Сити» Серхио Гомес), и именно Гиббс-Уайт сравнял счет. Все закончилось победой команды Стива Купера 5:2.

Когда Купер в 2019-м возглавил «Суонси», то взял нескольких игроков той молодежки в аренду: пришли Риан Брюстер (сейчас в «Шеффилд Юнайтед»), Марк Гехи (сейчас в «Пэлас»), Конор Галлахер (сейчас в «Челси») и Гиббс-Уайт. Команда из Уэльса в том сезоне стала одним из открытий чемпионшипа.

Прошлый сезон Морган провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед» в чемпионшипе – регулярно играл справа в полузащите или даже оттянутого форварда в паре. Благодаря смене позиции Гиббс-Уайт набил неплохую статистику: 35 матчей, 11 голов, 9 ассистов. С такими цифрами вполне можно рассчитывать на место в АПЛ.

«Вулверхэмптон», в принципе, рассчитывал на воспитанника собственной академии – Гиббс-Уайт полностью провел оба матча стартовавшего сезона.

Клуб отклонил два предложения «Ноттингема», но третье стало слишком заманчивым. На вырученные деньги купили у «Спортинга» полузащитника сборной Португалии Матеуша Нуньеша. Там тоже 45 млн – трансферный рекорд «Вулвз».

Гиббс-Уайт не забил пенальти и пустил «Форест» в АПЛ – это случилось в мае

Самое забавное, что именно Гиббс-Уайт сначала чуть не оставил «Ноттингем» без АПЛ, а потом сам же и открыл дорогу в элиту новому клубу. «Шеффилд Юнайтед», за который играл Морган, встретился с «Ноттингемом» в полуфинале плей-офф за выход в АПЛ.

«ШЮ» проиграл дома первый матч 1:2 – единственный гол хозяев случился после углового, который подал как раз Гиббс-Уайт.

В ответной игре «Ноттингем» быстро повел, но все тот же Морган сравнял счет и запустил камбэк. Получились симметричные результаты – обе команды победили в гостях по 2:1. А в серии пенальти сильнее оказался «Форест», вратарь Брис Самба потащил три удара.

Последний – как раз от Гиббса-Уайта.

«Ноттингем» отправился в финал, который выиграл благодаря автоголу защитника «Хаддерсфилда» Левая Колдуилла (он сейчас перешел в «Брайтон») и вышел в Премьер-лигу.

Фото: Gettyimages.ru/Steven Paston/PA Images; globallookpress.com/IMAGO/Ritchie Sumpter/News Image, Darren Staples