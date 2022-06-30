«Камп Ноу» часто называют «Ноу Камп». А как все-таки правильно?

И откуда путаница.

С 1 июля «Барселона» переименовала стадион – теперь это «Spotify Камп Ноу». По спонсорскому соглашению это минимум на четыре года: шведский музыкальный сервис платит 300 млн евро (75 за сезон), нейминг стадиона – одна из ключевых частей сделки.

Удивительно, но стадион называется «Камп Ноу» только с 2001 года. И то в испанских и английских медиа часто всплывает и чуть-чуть другой вариант имени – «Ноу Камп». Отправляемся в небольшое историко-филологическое путешествие вместе с коллегами из The Athletic – чтобы понять, как же все-таки правильно называть стадион «Барсы».

«Камп Ноу» – «Новое поле». А были старые?

До «Камп Ноу» у каталонского клуба было два стадиона. Первый – на улице Каррер де ла Индустриа, на нем играли до 1922-го. Именно там и появилось самое известное прозвище фанатов «Барселоны» – cules (в переводе с испанского – задницы). Все из-за того, что на 6-тысячную арену набивалось гораздо больше народа, и кому-то приходилось смотреть матч, сидя на стене, а попы свешивались на улицу.

В 1922-м основатель клуба и президент Жоан Гампер перевез команду на новый стадион. «Камп де лес Кортс» находился чуть дальше от исторического центра города, но был гораздо вместительнее – на игры «Барсы» могли приходить до 60 тысяч зрителей.

В 1925-м барселонские болельщики на «Камп де лес Кортс» освистали гимн Испании и аплодировали британскому. Диктатор Примо де Ривера закрыл стадион на полгода, а самого Гампера изгнали из страны – обвинили в поддержке каталонского национализма. Потом Жоану разрешили вернуться, но запретили участвовать в жизни футбольного клуба – в 1930-м он покончил жизнь самоубийством.

В 1940-х «Барселона» переросла и «Камп де лес Кортс» – арену уже нельзя было расширять, не хватало места. Поэтому в 1950-х построили новый стадион – «Камп Ноу».

«Камп Ноу» – народное название, победившее официальный вариант

Изначально его хотели назвать как раз в честь Жоана Гампера, но Франсиско Франко запретил – испанская диктатура стирала любые упоминания о каталонском национализме. Поэтому официальное название было максимально нейтральным – «Стадион футбольного клуба «Барселона»». Его утвердили на референдуме в 1965-м, и оно продержалось до начала 2000-х.

Но болельщики между собой называли арену по-другому – «Камп Ноу», «Новое поле» в переводе с каталанского. И это прижилось, хотя и не фигурировало в официальных документах.

«Имя появилось из-за сравнения с «Камп де лес Кортс», – объясняет член исторического комитета «Барсы» Жозеп Бобе. – Тот воспринимался как «старый», а построенный в 1950-х – как «новый».

В 2001-м президент Жоан Гаспар организовал голосование болельщиков по поводу названия стадиона: 19 861 человек из 29 тысяч выбрали именно вариант с «Камп Ноу» – так неформальный вариант стал официальным.

Так как все-таки правильно: «Камп Ноу» или «Ноу Камп»?

Иногда правда можно встретить и другой вариант названия – «Ноу Камп». Чаще всего в англоязычных медиа, но и в испанских такое проскакивает. В принципе, этот вариант кажется более правильным с точки зрения построения предложения: Nou Camp, New Camp, Новое поле (а не Поле новое).

«С точки зрения орфографии в каталанском языке правильнее использовать прилагательное перед существительным – как и в английском. Но это придает словосочетанию переносный смысл.

А для буквального как раз нормально помещать прилагательное после фактического названия. С этой точки зрения верный вариант как раз «Камп Ноу», – объясняет историк Жозеп Бобе.

На официальном сайте «Барселоны» написано, что оба варианта были в ходу до 2001-го – тогда болельщики официально выбрали именно название «Камп Ноу».

Кстати, если уж вам хочется произносить название так, как это делают сами каталонцы в Барселоне – вот инструкция от клуба. В слове «Сamp» местные чаще всего опускают последнюю букву, получается «Кам». Слово «Nou» лучше всего произносить как английское «Know». Здесь есть примеры произношения от носителей каталанского языка.

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Скоро «Камп Ноу» станет еще новее: с 1 июля обновлено название, а потом начнется и большая реконструкция стадиона. Сезон-2023/24 команда проведет на «Олимпийском стадионе» на горе Монжуик – там же, кстати, похоронен и Жоан Гампер.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima; fcbarcelona.com