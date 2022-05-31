Преодолеть 2 тысячи километров, чтобы попрощаться с легендой клуба – фанаты «Лидса» олицетворяют преданность

Увидели слезы Пабло Эрнандеса в Испании.

Год назад полузащитник Пабло Эрнандес ушел из «Лидса» и вернулся в родной «Кастельон», к которому испытывает особые чувства. Он совладелец клуба, который сейчас выступает в третьей испанской лиге.

На последний матч «Кастельона» в сезоне приехали неожиданные гости – больше 50 болельщиков «Лидса». Йоркшир и живописный город на юге Испании разделяют почти 2 тысячи километров, но фанатов это не смутило. Они очень хотели попрощаться с Пабло – по слухам, 37-летний футболист летом закончит карьеру.

«Спасибо, Пабло», – надпись на баннере, который вывесили англичане.

Эрнандес заметил гостей, после финального свистка подошел к трибуне и даже прослезился. А потом раздал автографы.

Жена Пабло тоже расчувствовалась и поблагодарила фанов «Лидса» через соцсети.

«Все сложилось просто потрясающе, – поделился впечатлениями один из англичан. – Местные очень любят «Лидс», нас встретили тепло и гостеприимно. Даже выездные фанаты – их было человек 60-70 – вели себя прекрасно».

Почему Эрнандеса так любят в Лидсе?

За шесть сезонов он стал легендой клуба. Во-первых, Эрнандес занимает пятое место среди легионеров по количеству матчей (175) и 23-е – среди бомбардиров клуба за всю историю (36 голов). Во-вторых, именно Пабло сыграл одну из главных ролей в возвращении клуба в Премьер-лигу.

В начале 2020-го у «Лидса» началась черная полоса – 1 победа за 7 матчей. Ту самую победу – над «Миллуоллом» – добыли благодаря Пабло: соперник быстро повел 2:0, но именно Эрнандес сравнял счет, а затем помог выйти вперед.

Весной испанец набрал потрясающую форму: 5 голов и 4 ассиста, все были важными. Единственное поражение весной – от «Кардиффа» – случилось именно тогда, когда Эрнандес пропускал игру. С момента прихода Пабло в «Лидс» ни один футболист в Чемпионшипе не создал столько голов, сколько испанец – 68 (33+35).

В АПЛ 36-летний полузащитник уже выходил на замену, но не потерял статус легенды. В конце прошлого сезона он красиво попрощался с фанатами, но в усеченном формате – на «Элланд Роуд» пустили только 8000 человек. Эрнандес тогда тоже покидал поле со слезами.

И пообещал обязательно вернуться в Лидс. Но пока Лидс приехал поближе к Пабло.

Фото: Gettyimages.ru/Harry Trump, Stu Forster