«Игры не было с первых минут, мы намного лучше». «Рома» наконец-то поборола «Буде-Глимт», а Жозе выдал стендап

Николо вернулся!

Ответная игра против «Буде-Глимт» была для «Ромы» и Жозе Моуринью делом принципа, ведь до этого чемпиона Норвегии не обыграли ни разу за 3 матча. На групповом этапе – унизительное поражение 1:6 в Норвегии и ничья 1:1 в Риме. В четвертьфинале «Рома» проиграла первый матч 1:2.

Но на «Стадио Олимпико» все вопросы сняли уже в первые полчаса, а главной звездой стал Николо Дзаньоло (кстати, пропустивший оба выезда в Норвегию).

Уже на пятой минуте Пеллегрини разыграл с Дзаньоло угловой, Николо прямо с фланга исполнил навес/удар в створ ворот. Никита Хайкин сыграл не лучшим образом – отбил прямо на ногу Тэмми Абрахаму, который открыл счет.

А потом Дзаньоло забивал уже сам. Три раза он улетал к воротам и спокойно переигрывал русского вратаря норвежского клуба. Сначала на 23-й минуте.

Потом на 29-й – с передачи молодого левого защитника Залевского.

И сразу после перерыва – особенно эффектно. Вогнал в девятку без шансов для Хайкина.

Да, это тот самый Дзаньоло, который считался главным талантом римского клуба после Тотти, Де Росси и Флоренци. Но дважды рвал крестообразные связки на обеих ногах – два раза за полгода (в январе и сентябре 2020-го).

Из-за этого парень пропустил прошлый сезон, но в этом набирает форму. Матч против «Буде-Глимта» стал самым результативным в карьере – до этого хет-триков не было. Да и за весь сезон-2021/22 у Николо всего 3 гола.

Сам Дзаньоло планировал выйти на пик к чемпионату мира в Катаре, но на него Италия, к сожалению, не поедет. Зато уже летом 22-летний полузащитник может перейти в «Ювентус» – туринский клуб готов выложить больше 40 млн евро.

Моуринью явно будет против – Дзаньоло помог португальскому тренеру наконец добить неуступчивый норвежский клуб. Еврокубковая сказка «Буде-Глимта» закончилась, а «Рому» в полуфинале ждет «Лестер».

Жозе продолжил добивать соперника и после матча – слишком задели предыдущие поражения

У Моуринью не сложились отношения с «Буде-Глимтом» – на прошлой неделе главный тренер норвежцев Кьетил Кнутсен потолкался с тренером вратарей «Ромы» Нуну Сантушем, УЕФА дисквалифицировал обоих.

В послематчевых словах Жозе чувствовалась злость к сопернику.

– Игры не было, с первых минут не было игры, – с ходу атаковал Моуринью. – Лучшая команда была слишком сильна для «Буде».

Поздравляю «Буде», потому что, честно говоря, они сделал фантастический рывок, чтобы выйти в четвертьфинал и сыграть с командой уровня «Ромы». Но все решал, как я уже говорил, сегодняшний матч: кто дальше, а кто вылетает. И никакой истории с первых минут.

Мы намного лучше. Реальность в том, что мы выиграли один матч из четырех, но мы намного лучше. Мы играли едино нашими лучшими футболистами, разница налицо.

– Ваша команда намного опытнее. Как вы думаете, то, что произошло за эту неделю, как-то повлияет на «Буде»?

– Нет, я так не думаю. Я видел, что они очень уверены, видел, что расслаблены, наслаждаясь солнцем «Ромы» и говоря с уверенностью, но думаю, они не осознавали реальность. Реальность в том, что мы намного сильнее. У них в голове были две победы над «Ромой» в трех матчах и одна ничья. Они не осознавали реальность. Сегодня они поехали домой и поняли разницу.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria