«Игры не было с первых минут, мы намного лучше». «Рома» наконец-то поборола «Буде-Глимт», а Жозе выдал стендап

Николо вернулся!
Ответная игра против «Буде-Глимт» была для «Ромы» и Жозе Моуринью делом принципа, ведь до этого чемпиона Норвегии не обыграли ни разу за 3 матча. На групповом этапе – унизительное поражение 1:6 в Норвегии и ничья 1:1 в Риме. В четвертьфинале «Рома» проиграла первый матч 1:2.
Но на «Стадио Олимпико» все вопросы сняли уже в первые полчаса, а главной звездой стал Николо Дзаньоло (кстати, пропустивший оба выезда в Норвегию).
Уже на пятой минуте Пеллегрини разыграл с Дзаньоло угловой, Николо прямо с фланга исполнил навес/удар в створ ворот. Никита Хайкин сыграл не лучшим образом – отбил прямо на ногу Тэмми Абрахаму, который открыл счет.
А потом Дзаньоло забивал уже сам. Три раза он улетал к воротам и спокойно переигрывал русского вратаря норвежского клуба. Сначала на 23-й минуте.
Потом на 29-й – с передачи молодого левого защитника Залевского.
И сразу после перерыва – особенно эффектно. Вогнал в девятку без шансов для Хайкина.
Да, это тот самый Дзаньоло, который считался главным талантом римского клуба после Тотти, Де Росси и Флоренци. Но дважды рвал крестообразные связки на обеих ногах – два раза за полгода (в январе и сентябре 2020-го).
Из-за этого парень пропустил прошлый сезон, но в этом набирает форму. Матч против «Буде-Глимта» стал самым результативным в карьере – до этого хет-триков не было. Да и за весь сезон-2021/22 у Николо всего 3 гола.
Сам Дзаньоло планировал выйти на пик к чемпионату мира в Катаре, но на него Италия, к сожалению, не поедет. Зато уже летом 22-летний полузащитник может перейти в «Ювентус» – туринский клуб готов выложить больше 40 млн евро.
Моуринью явно будет против – Дзаньоло помог португальскому тренеру наконец добить неуступчивый норвежский клуб. Еврокубковая сказка «Буде-Глимта» закончилась, а «Рому» в полуфинале ждет «Лестер».
Жозе продолжил добивать соперника и после матча – слишком задели предыдущие поражения
У Моуринью не сложились отношения с «Буде-Глимтом» – на прошлой неделе главный тренер норвежцев Кьетил Кнутсен потолкался с тренером вратарей «Ромы» Нуну Сантушем, УЕФА дисквалифицировал обоих.
В послематчевых словах Жозе чувствовалась злость к сопернику.
– Игры не было, с первых минут не было игры, – с ходу атаковал Моуринью. – Лучшая команда была слишком сильна для «Буде».
Поздравляю «Буде», потому что, честно говоря, они сделал фантастический рывок, чтобы выйти в четвертьфинал и сыграть с командой уровня «Ромы». Но все решал, как я уже говорил, сегодняшний матч: кто дальше, а кто вылетает. И никакой истории с первых минут.
Мы намного лучше. Реальность в том, что мы выиграли один матч из четырех, но мы намного лучше. Мы играли едино нашими лучшими футболистами, разница налицо.
– Ваша команда намного опытнее. Как вы думаете, то, что произошло за эту неделю, как-то повлияет на «Буде»?
– Нет, я так не думаю. Я видел, что они очень уверены, видел, что расслаблены, наслаждаясь солнцем «Ромы» и говоря с уверенностью, но думаю, они не осознавали реальность. Реальность в том, что мы намного сильнее. У них в голове были две победы над «Ромой» в трех матчах и одна ничья. Они не осознавали реальность. Сегодня они поехали домой и поняли разницу.
А помните маму Дзаньоло? Она стала звездой инстаграма – футболист очень стесняется
Сам Николо удалился из инстаграма после скандала – бросил беременную девушку ради румынской модели, которая старше на 11 лет
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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