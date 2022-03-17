Пау Торрес – символ «Вильярреала». Влюблен в город, ребенком выбегал на поле праздновать камбэк в Ла Лигу

Его главный болельщик – дедушка.

«Вильярреал» снова сверкнул в ЛЧ – пока не так, как в 2006-м, но стремится к этому. Команда Эмери в Турине разгромила «Юве» 3:0, хотя по бюджету уступала сопернику в три раза (138 млн против 440). Один из мячей забил Пау Торрес, важнейший игрок клуба. И очень приятный парень.

Он родился и вырос в Вильярреале, вся его семья живет в городе

Дядя Пау сам играл за «Вильярреал» в 1980-х, а старший брат тоже занимался в академии. Но главный персональный болельщик Торреса – его дедушка Мануэль.

Именно Мануэль водил Пау и его брата Жорди на занятия в академию, не пропускал ни одного матча и в выходные брал ребят на игры взрослой команды. Жорди в итоге не пробился в большой футбол и сейчас сам тренирует детишек, а вот по поводу Пау дедушка никогда не сомневался – еще в детстве настаивал, что парень вырастет в серьезного игрока.

«Пау выделялся – он и тогда, и сейчас уверенно обращался с мячом. Он даже в юные годы выглядел достаточно зрелым. Из-за этого я всегда думал, что у него получится», – рассказал Мануэль.

Дедушка знает, о чем говорит – все-таки он видел все игры маленького Пау с детства, да и сейчас не пропускает матчи.

Разочарование одно: из-за ковидных ограничений 86-летний Мануэль не увидел победный финал Лиги Европы в Гданьске.

«Я теперь не могу путешествовать – все-таки мне уже 86. Поэтому финал я посмотрю дома по телевизору: посажу рядом бабушку, и мы вдвоем будем надеяться, что этим вечером случится что-то великое!», – говорил он местным медиа накануне игры с «МЮ».

Торрес называет Вильярреал зоной комфорта. До сих пор на связи с друзьями детства

Незадолго до финала ЛЕ Торрес рассказал журналисту Гильему Баллаге о связи с родными местами.

«Вильярреал – очень семейный город. Тут все более-менее знают друг друга. По крайней мере большую часть людей из своего поколения. У каждого есть кузен, который сам приходится кузеном другому двоюродному брату – вот так мы тут живем.

Я жил в мамином доме рядом с площадью Сан-Паскуаль. Оттуда я и ходил в школу. Иногда оставался в гостях у дяди. Во время локдауна я тоже жил в Вильярреале, но решил переехать в дом побольше – чтобы было больше свободы. Пришлось уехать из города.

Но когда я заезжаю в город, стараюсь вести себя как обычно. Встречаюсь с друзьями, когда есть возможность. Когда футбольный пузырь позволяет мне выбраться в люди, веду обычную жизнь.

Очень важно возвращаться в зону комфорта – туда, где ты можешь просто быть самим собой, просто общаться с друзьями. Они смотрят на мои достижения в футболе как на что-то вполне нормальное – потому что у них хватает своих успехов.

У меня с детства была футболка «Вильярреала». Я помню времена, когда клуб только закрепился в Примере, а команда всегда отправляла кого-то в сборную Испании – Маркоса Сенну, Бруно Сориано, Санти Касорлу. У меня есть фотографии с Капдевилой и Форланом ».

Теперь сам Пау Торрес стал тем самым футболистом, которого «Вильярреал» отправил в сборную. Помимо молодого защитника на Евро-2020 в составе сборной Испании сыграет еще бомбардир желтой команды Жерар Морено.

Пау с партнером ребенком выбегал на поле поздравлять команду с возвращением в Ла Лигу (есть кадры!), теперь они сами принесли счастье

В «Вильярреале» уже была легенда из числа местных – бывший капитан Бруно Сориано родился в деревушке Артана в паре километров от Вильярреала. Сориано провел в команде 14 лет, дважды выводил клуб в полуфиналы Лиги Европы, вылетал с ним в Сегунду, возвращался в Ла Лигу и переживал серьезнейшие травмы.

Конечно, для Пау Торреса Бруно был одним из кумиров. Так что сыграть с ним было настоящей мечтой.

«После первого матча за «Вильярреал» я сказал дома, что запомню момент, когда сыграл с Бруно Сориано, лучше, чем первый гол в карьере», – признался Пау.

Сориано, завершивший карьеру в прошлом году, провожал Торреса на финал Лиги Европы большой воспитательной беседой. И, конечно, не скупился на похвалы: «Ты прекрасно знаешь, как тебе развиваться. За короткое время ты заставил всех в раздевалке тебя уважать».

Еще одна красивая история про Бруно и Торреса. В 2013-м команда с капитаном Сориано вернулась из Сегунды в высший дивизион. Вместе с игроками это отпраздновали выбежавшие на поле болельщики и игроки академии. Среди них были Пау Торрес и Альфонсо Педраса.

Есть даже кадры, как они бегут к кэпу.

Теперь Педраса и Торрес берут титул в Лиге Европы и громят «Юве» в Турине.

Фото: globallookpress.com/Maria Jose Segovia; REUTERS/MICHAEL SOHN, Massimo Pinca; ANGEL SANCHEZ DIARIO AS