Футболист из Косово поселит украинских беженцев в своей норвежской квартире. Для него это личная история

Достойный поступок.

В четверг 3 марта комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за неделю Украину покинули более 1 миллиона человек (2,3% населения страны).

Беженцы покидают страну через запад – среди тех, кто предоставляет им временное жилье, оказался и воспитанник «Манчестер Сити» Берсант Целина.

Что сделал Целина?

Косовский футболист предложил беженцам поселиться в его квартире, которую он прежде рассматривал как инвестицию в недвижимость. Квартира находится в норвежском городке Драммен – в 20 километрах от столичного Осло.

Бериша сейчас на правах аренды играет за английский «Ипсвич» (9-е место в Лиге 1, третьем английском дивизионе), а принадлежит французскому «Дижону». В Норвегии живет семья футболиста.

«В моей квартире можно бесплатно жить столько, сколько потребуется. Это одна из вещей, которой я могу помочь людям. Идея пришла в голову моему папе. Он подумал, что это было бы неплохо – приютить семью, которой пришлось покинуть Украину.

Естественно, я тоже подумал, что это отличное предложение. Сейчас непростые времена, а я просто хочу помочь. Всем помочь невозможно, но буду рад изменить к лучшему жизнь хотя бы одного человека».

Семья Целины бежала из Косово в Норвегию – успела до взрыва первой бомбы

Целина сам из семьи беженцев. Его родители переехали в Норвегию из-за войны в Косово, когда будущему футболисту было всего 2 года.

«Я мало что помню, был слишком мал, – рассказывал Берсант в интервью Daily Mail. – Родители пошли на риск, чтобы мы с братом росли в безопасности. Мы успели выехать еще до начала военного конфликта, до первой взорванной бомбы. Отцу пришлось выбираться позднее окольными путями.

Это было тяжелое время. Хорошо, что мы перебрались в Норвегию. Люди бежали во множество разных мест. На родине у нас было все, а тут пришлось начать с нуля. Документы, работа, школы – все. Приятно, что Норвегия хорошо нас приняла».

Целина играл за «Стремгодсет» – в академии занимался вместе с Мартином Эдегором, они были хорошими друзьями. В 2012 году талантливого юниора забрал «Манчестер Сити», параллельно Берсант играл и за молодежные сборные Норвегии. Но, повзрослев, решил выступать за сборную Косово.

«Многие косовские, хорватские и боснийские футболисты понимают украинских беженцев. Поэтому я и предложил свою квартиру. Это просто правильно», – говорит Целина.

Среди футболистов и правда много беженцев. Самый известный – Лука Модрич, бежавший от войны в Югославии. Отец обладателя «Золотого мяча» воевал на фронте, а дедушку убили. Разбитый бомбежками дом семьи Модричей все еще стоит в Хорватии – недалеко от Задара.

Фото: Gettyimages.ru/Kael Alford, Gareth Copley