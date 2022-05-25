НБА выпустила свои динамические NFT карточки

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где пишут о красивом в мире баскетбола. Нравится красивое? Ставьте плюс.

НБА официально в партнерстве с порталом медиа Franchise выпустили первые в истории динамические NFT карточки. Этот проект — воплощение коллекционных картонных карточек, но в цифровом формате.

Главная особенность этих карточек — привязка к реальным выступлениям игроков. Карточка визуально будет изменяться, если игрок хорошо играет. Например, если он много набирает очков, то у него в руках будет горящий мяч, а корона будет символизировать доминацию в серии. Все подробно можно прочитать тут.

Всего заявлено, что каждый игрок может получить 125 вариаций своей карточки, что превращает открывание этих наборов в очень интересное занятие. Этот релиз — опыт под плей-офф этого года. Лига хочет понять, насколько хорошо зайдет такой формат.

Кстати, отдельно хочется отметить, что это может стать вашей небольшой инвестицией, потому что все карточки привязаны к крипте, а соответственно можно классно заработать.

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