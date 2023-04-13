Друзья, всем привет! После матча с «Динамо» активно обсуждалась игра Селихова. Мне хочется прежде всего сказать ему слова поддержки, но и голы тоже разберем. Потому что важно понимать вратарскую логику в таких моментах.

Плюс давно хотел составить топ своих ошибок! Так что устраивайтесь поудобнее.

Селихов против «Динамо»: как мог избежать ошибок?

Честно, прямо грубых ляпов от Сели не помню. А ошибки, конечно, бывали. После удара Витиньо не выручил, когда над бицепсом залетело. С «Локомотивом», когда Фернандеш ему в ближний дал. В дерби 2019-го с ЦСКА, когда два гола пропустил, палец сломал и заменился. Да, ошибки были, но не такие яркие и запоминающиеся.

Кстати, сколько обрезов и неточных пасов защитников в матче с «Динамо» вы запомнили? Не думаю, что много. А любая ошибка вратаря сразу бросается в глаза. Виталий Витальевич Кафанов говорил: «Если вратарь за сезон делает всего 3-4 результативные ошибки, то это хороший вратарь».

Поэтому сейчас не вижу ничего страшного. Вратари ошибаются во всем мире и на всех уровнях – это норма для футбола. Никакой трагедии не случилось, просто издержки амплуа.

Надеюсь, с этим разобрались, поэтому предлагаю перейти к моментам.

1. На первый момент надо смотреть либо глазами Селихова, либо уже задним умом – когда знаем, что случилось.

Если глазами Сели, то он оказался в полупозиции. И до конца не понимал, коснется ли мяча Тюкавин. А когда понял, что не коснется, осталось слишком мало времени, чтобы сыграть по мячу.

Теперь давайте превратимся в умников и разберем ситуацию, зная, чем все кончилось. Селихов стартово принял неверное решение – надо было либо лететь суперменом в ту точку, где Тюкавин мог коснуться мяча головой, либо вообще не выходить.

Правда, в первом случае есть риск не добраться до мяча, а Тюкавин в таком случае мог просто кивнуть в пустые. Думаю, Селя, выбирая между двумя этими вариантами, остановился посередине – наполовину пошел, наполовину не пошел. Обычно такое ничем хорошим не заканчивается.

2. Во втором моменте мы очень недооцениваем Тюкавина, который сильно смутил Селю. Ему удалось так качнуть вратаря, что тот поверил в касание и пошел его угадывать. На одном из повторов видно, как Селя пытается прочитать касание Тюкавина и делает быстрый шаг правой ногой вперед-назад.

В итоге Селя не угадал, а дальше переключиться уже не получилось. Непростая ситуация, хотя со стороны кажется, что Селе с простейшего паса забили дурацкий гол.

У меня тоже было такое – в матче с «Локомотивом». Касаев навешивал, а Н’Дойе сбивал с толку. Там, конечно, чуть сложнее было из-за близкого расстояния, но ситуации очень похожие.

А вообще такие моменты показывают, насколько вратарю важно чувствовать игру. Чуть-чуть просчитаешься, где-то поторопишься – и все, ты уже выключен из эпизода.

Я с Селей после игры не беседовал, только подбодрил. Знаю, что он после игры в раздевалке извинился. Повторюсь: не считаю, что произошло что-то вопиющее. Ошибаются вратари, бывает такое. Возможно, даже лучше, что две ошибки в одной игре случились, а не растянулись.

Уверен, Селя выйдет на следующий матч только сильнее. К тому же давайте не забывать, сколько он в этом сезоне спас. Сколько раз было, когда Селя брал безнадежные выходы один на один. Если их все сложить, то будет немало очков, которые он нам сохранил.

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Дальше предлагаю перебросить огонь с Сели на меня! Держите топ-5 моих главных ляпов – каждый помню, будто вчера случилось.

5-е место. 2014 год, «Краснодар» – «Спартак» – 4:0. Издевательства от Ари

Это был нерасчетливый выход после паса из глубины – в карьере вообще часто этим грешил. Особенно в стрессовой ситуации, когда, например, давно не играл и хотел доказать, что лучше всех.

Здесь именно такой случай. До последнего решалось, кто сыграет – я или Дикань. Узнал только утром, сразу накачал себя: «Выходишь, показываешь, доказываешь!»

А это же самое неверное, что можно сделать. Доказывать нужно на сборах и на неделе, когда готовишься к матчу. А в игре доказывать уже поздно – там нужно просто делать, что умеешь и к чему ты пришел за карьеру.

На 4-й минуте забили первый, на 9-й пошел заброс за спину защитникам. Я срываюсь и сразу понимаю, что не успеваю. Думаю: «Как бы тут красную не получить!» Еще помню, что у Боккетти в той игре щитки улетали. Я еще головой качал: «Сальва, как так можно? Эх, у одного щитки улетают, другой бежит, куда не надо. Вот командеха вышла на поле!»

Во втором тайме Ари забил еще один похожий – получил пас от Широкова, я вышел далеко, а Ари, покуривая сигарету, спокойно меня перекинул.

4-е место. 2013 год, «Спартак» – ЦСКА – 0:1. Тот самый гол Думбия

Думаю, вы все помните гол из 2013-го, который Думбия забил мне в дерби. Получилось комично. За тур до этого я взял пенальти от Халка, мы победили «Зенит» 4:2, Леонид Арнольдович после игры сказал, что мы наблюдаем рождение новой звезды – то есть меня. А дальше как раз случился тот матч с ЦСКА и моя ошибка на первых минутах.

Идет закидушка, я вылетаю на нее и жестко не успеваю. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел.

Думбия мне казался каким-то не очень быстрым, но в тот момент почувствовал и его скорость, и его мощь. Еще, конечно, бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено. Выглядел уже тогда на 35-40 (в той игре Думбия официально было 25 лет, сейчас ему 35 – Sports.ru).

Болельщики ЦСКА еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!». Но это ладно. Самое смешное было у Кински, когда он играл против «Спартака» в Раменском. Фанаты заряжают: «Кински – пидора-а-а-с, Кински – пидора-а-а-с». Тони поворачивается к ним и делает вид, будто он дирижер, ими руководит. Болельщики оценили, похлопали и перестали кричать.

3-е место. 2015 год, «Спартак» – «Анжи» – 1:2. Вынос в Ташчи, долгие трюкачества в штрафной и обидный гол

Мне там за штрафную даже соваться не стоило. Ташчи мог спокойно отдать пас назад, а я бы его легко принял и перевел на другой фланг.

К сожалению, побежал вперед и решил дать по бровке верхом. С полной уверенностью, что левая у меня в порядке. А левая очень подвела – я со всей силы бабахнул в Ташчи, от него мяч отскочил к дуге около штрафной. Туда бежит португалец Алмейда, я за ним – лечу в подкате выбивать мяч.

Он от меня уходит на протыке и забегает в штрафную. Я его там настигаю и практически забираю мяч под себя, но от коленки мяч улетает к лицевой. Алмейда догоняет его на самой линии и стреляет под удар – единственный игрок «Анжи» в штрафной забивает в пустые.

Как же я наспринтовался тогда, пульс дикий был. И как же обидно: «Мяч вроде уже у тебя, ты его нюхаешь, а он уходит. Прострел – гол. И ты думаешь. «##### [блин], да что ж такое!»

2-е место. 2010 год, «Сатурн» – «Спартак-Нальчик» – 3:1. Гол со скамейки запасных в ближний

Это вообще катастрофа. Я еще был молодой, сидел под Кински и не должен был играть. В общем, спокойно на лавке жду футбол, вдруг поворачиваю голову: Кински лежит! До игры минут 10-15. Слышу: «Артем, давай готовься, ты играть будешь». Еще помню, что нашего третьего вратаря Чилюшкина срочно вызвали откуда-то, хотя он уже, наверное, пивко перед телевизором открывал.

Я без разминки вышел, даже понервничать не успел. Да и все классно складывалось. Вели то ли 2:0, то ли 3:0. Кайф!

Но идет конец второго тайма, мяч около тренерской скамейки, вроде в аут уходит. Вдруг чувак его догнал и как дал со всей силы в сторону ворот.

Он точно делал подачу, но мяч срезался. А я уже пошел читать подачу – пришлось срываться назад. Мяч летел в ворота, мне надо было бежать к нему по диагонали по кратчайшему расстоянию, но я решил, что выбью его из ворот. Ну и что-то не рассчитал: настиг мяч уже за линией ворот, даже не поймал его, как-то смешно себе забросил.

Это был мой четвертый-пятый матч в РПЛ, только начало. До этого с «Зенитом» удалился, теперь такое залетело. Подумал тогда: «###### [кошмар], ##### [блин]. Опять встал в ворота и опять насрал. Сколько можно?»

Вадик Евсеев и Дима Лоськов тогда нормально поржали надо мной.

1-е место. 2017 год. «Зенит» – «Спартак» – 5:1. Легендарный навес Кришито

Ох, непросто вспоминать. Счет уже 1:4, Кришито делал подачу, мяч тоже срезался. Моя ошибка была в том, что пытался поймать. Дальше понял, что если поймаю, то залечу с мячом в ворота. И попытался выбить! В итоге принял решение ни туда ни сюда – просто закинул сам себе.

Летел в самолете и прокручивал этот момент. Сложно было поверить, что такое пропустил.

Да, гол похож на тот, что был с Нальчиком, но ситуации все же разные. Там – еще начинающий вратарь после кучи травм – ну ошибся, ну поржали. Тут – чемпион России, вратарь «Спартака», в сборную вызывался, против нас «Зенит». После того гола впервые гадости писали не только мне, но и семье – жене, сестре. Мы очень переживали из-за этого.

Кстати, как ни странно, я вообще не смотрю свои игры. Ни ошибки, ни сэйвы. Не знаю, не хочется. Не интересно, что ли. Надеюсь, момент придет, но пока не пришел.

Да и что их смотреть, если в деталях и так все помню.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев