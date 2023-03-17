59 комментариев

Практикуется у Абаскаля.

Друзья, привет! Я недавно прошел обучение и теперь должен получить тренерскую лицензию B-UEFA. Честно, не думал, что будет так интересно и познавательно. И только сильнее убедился, что работа футболиста и тренера – две совершенно разные профессии.

Зачем мне понадобилась лицензия? Как проходило обучение? Что планирую делать дальше?

Сейчас все расскажу.

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Ребров против тезиса: «Я играл 20 лет, чего не знаю в футболе?»

Когда играл, делами главного тренера почти не интересовался. Намного больше волновала работа тренера вратарей или по физподготовке. Внимательно наблюдал за ними, постоянно что-то фиксировал, откладывал на будущее.

А главного скорее оценивал как человека – что он говорит, как относится к команде, как ко мне. Однажды писал здесь, что Карпин был моим любимым тренером до Тедеско, но это тоже про человеческое отношение. С ним интересно: я Карпина то ненавидел, то кайфовал от него. У 90% футболистов критерий тут примитивный: ставит в основу – хороший тренер, не ставит – плохой.

Что касается интереса к тренерской работе, есть показательный пример. Лет пять назад Комбаров, Глушак, братья Березуцкие, Рыжиков, Габулов и другие еще действующие игроки пошли по упрощенной схеме для футболистов учиться сразу на лицензию А-UEFA. И спрашивали меня, чего не пошел. Я ответил: «Даже не рассматриваю себя главным, максимум – тренером вратарей».

К концу карьеры отношение изменилось – начал наблюдать и за главным. Особенно это проявилось при Тедеско. Времени было больше, смотрел на весь процесс шире. Как Тедеско готовится к тренировке, как он на листке пишет какие-то вступительные речи, как всех расставляет, сколько времени проводит на базе.

Тедеско реально приезжал на базу в 7 утра и оставался до позднего вечера. Причем не только он, но и Урванчки с Хинкелем. Я еще думал: «Как они не устают друг друга, они же постоянно вместе».

И тогда впервые задумался: «Сколько же нужно времени, чтобы работать главным тренером». Честно говоря, всегда не понимал этот посыл: «Я 20 лет играл, зачем мне учиться, чего я там не знаю».

Нет, так не работает. Условно, вспоминаю себя у Гржебика в «Динамо» 20 лет назад. К нему по-разному относятся, но это был серьезный европейский тренер со своей философией. И он предлагал какие-то новые неожиданные вещи. Вот только уже 20 лет прошло, все миллион раз поменялось.

На обучении нам даже говорили: «С 2006-го по 2013 год футбол стал на 35% интенсивнее. С 2013-го – все еще сильнее ускорилось . И если тогда работали одни вещи, то сейчас работают другие. Твоя карьера – какая бы она ни была успешная – просто не ответит на большинство новых вопросов. Потому что все это было в прошлом, когда другое считалось правильным.

Это теория, а есть еще и практика. Вот ты футболист, вратарь. Играешь в рамке, следишь за мячом, за обороной, за движениями соперника. Остального мира в твоей голове просто не существует, ты сконцентрирован на узкой задаче.

А когда ты тренер, все намного масштабнее. Ты на бровке, управляешь всей командой, всем штабом. Ты должен выстроить отношения во всем коллективе, а не только в команде. Чтобы между собой все 50 мужиков нашли общий язык: игроки, администраторы, массажисты, врачи, медиа-служба. Это полностью на тренере – он главный человек.

Поверьте, такого и близко нет, когда играешь. У тебя задача – поймать мяч, а вся остальная химия в коллективе будто происходит сама собой. На самом деле не так, за этим стоит большая работа.

Зачем вообще Реброву понадобилась лицензия?

Вы меня спросите: ты же технический координатор, у тебя менеджерская направленность, ты должен смотреть не в сторону тренера, а в сторону, например, спортивного директора.

1. Слышал, что в Европе даже спортивный директор обязан иметь лицензию PRO. И мне кажется, это правильно.

Предположим, я спортивный директор и рассуждаю с тренером о футболе. Рассказываю ему, рассказываю, а он мне отвечает: «Чувак, это, конечно, классно, что ты 20 лет играл и что-то выиграл. Но откуда ты знаешь, как тренировать и как этого игрока в мою систему встроить?» А я ему отвечаю, что не только играл, но и прошел обучение, имею несколько лицензий.

Плюс спортивный директор со знанием дела может оценить, насколько тренер вообще уделяет внимание деталям. Например, когда начал учиться, во время наших тренировок замечал такие штуки: идет упражнение, играем в футбол, при этом на поле есть люди, которые смотрят офсайд. Их туда же надо поставить, распределить обязанности.

Деталь, но она говорит о проработке упражнения. А у другого смотришь – все роем бегают, а помощники просто стоят и наблюдают за этим. Уверен, без обучения эти детали бы не замечал, а продолжал как бы из ворот за мячом смотреть. Ну, бегают ребята – молодцы какие.

2. Надо понимать, что работа в футболе нестабильная. Особенно в наше время. Сегодня – да, я технический координатор в «Спартаке», все хорошо. Но кто знает, как жизнь повернется дальше?

Пройдет сколько-то лет, позовет меня условный Ещенко куда-то работать вместе. Я отвечу, что с радостью, а он спросит: «Лицензия есть?» – «Ой, а лицензии нет». И что? Все, до свидания? Экспертом на ТВ?

У меня сейчас такое время и такая должность, что есть возможность находиться около команды и учиться у Абаскаля. Почему бы тогда параллельно не совместить практику с учебой? Лицензия ведь может пригодиться и для нынешней работы, и для будущего.

За карьеру видел много случаев, когда люди относились к футболу как к банкомату. Им казалось, что они не контракт подписали, а получили нескончаемый банкомат на всю жизнь. Столько ребят даже не допускали, что контракт закончится, а они останутся с голой жопой.

Я еще до окончания карьеры продумал, на что буду жить, если остаться в футболе не получится. К счастью, мне повезло остаться и даже работать в «Спартаке». Но к должности технического координатора отношусь разумно – всегда думаю о том, как сделать себя лучше и полезнее.

Мое мнение: ты никогда не пропадешь, если не расслабляешься, а продолжаешь работать над собой. Улучшая и себя, и тех, кто рядом.

Посмотрел по расписанию: успеваю в окнах поучиться? Успеваю! Клуб не против? Нет, только за! Пригодится ли лицензия? Точно не лишняя. Почему бы тогда ее не получить? Не было ни одной причины отказываться.

Ребров проходил практику у Абаскаля, испанец даже дал свои конспекты

Мне как футболисту с определенным количеством матчей лицензию С (возможность тренировать детей) дали практически просто так. Надо было только пройти видеокурс и ответить на вопросы по нему.

Они базовые, в духе: «Как мотивировать детей ходить на тренировки?» И ответы условно: «орать и заставлять» или «дать какое-то интересное занятие, чтобы их заинтересовать».

Ты отвечаешь на эти вопросы и получаешь лицензию С-UEFA, а дальше идешь на B-UEFA.

Там все начинается с видеовстреч: раз в неделю у вас трехчасовой созвон. Тебе рассказывают, какие расстановки есть в футболе, в чем преимущества и недостатки, например, схемы с тремя центральными защитниками. И так проходишь целый курс лекций по всем направлениям в тренерстве.

Причем не получится отойти от экрана и кофе пить, пока там что-то рассказывают. Только в специальные 10-минутные паузы. Ты обязан присутствовать и кликать на окошке «я здесь». Некоторые сажали вместо себя каких-то бородатых мужиков, чтобы они за них кликали, но таким деятелям пригрозили: «Еще раз увидим, что вы другого человека посадили, будем удалять из группы».

По итогам лекций – оффлайн-занятия и практика. На психологии – уже лично с преподавателем – запомнился один диалог. Кого-то из аудитории спрашивают: «У тебя сидит игрок перед матчем, напряженный, заряженный. Что ему надо сказать?» Человек отвечает: «Наверное, какую-то мотивационную речь дать». Психолог говорит: «Нет. Он у тебя уже как чайник, который вот-вот закипит. Если ты ему еще поддашь мотивации, он выкипать начнет. Наоборот, его надо разрядить».

На практике ты начинаешь как один из помощников, а дальше доходишь до момента, когда сам возглавляешь целый штаб. И проводишь тренировку, отрабатываешь, например, выход из обороны в атаку, это все снимают на камеру. Потом обсуждение, что сделал правильно, что неправильно, что можно добавить.

Конечно, было страшновато: надо же готовиться, выступать, что-то говорить. Я даже боялся этого дня, но прошло нормально. По сути, надо просто распределить помощников (они тоже из числа обучающихся), а самому в находиться в центре и действовать по прописанному плану. Упражнение объяснить, все организовать, проследить, чтобы ворота вовремя подвинули, фишки поставили – ничего сверхъестественного.

Мне потом, кстати, сказали, что я неидеально объяснял выход из обороны в атаку. Не ругали, но показали, как можно было лучше. Так что никакая моя карьера тут не помогала – надо учиться с нуля.

Плюс нужно проходить практику в клубе – потренировать в зале, на поле. Мне, к счастью, это сделать очень удобно. Прихожу к Абаскалю: «Слушай, мне нужно провести несколько тренировок в зале и на поле. Можно?» Иностранцы и особенно европейцы к таким вещам очень расположены, всегда приветствуют желание поучиться.

Например, он очень обрадовался, что мы начали учить испанский. Наш переводчик, вы, наверное, в курсе, переводит Абаскаля с итальянского, но решил в отпуске выучить испанский. Его примеру последовал начальник команды, аналитик, тренер по физподготовке, я – так образовали группу. Переводчик, кстати, учит Абаскаля и его штаб русскому, так что все взаимно. Наш тренер вообще хочет видеть, что все горят, что все что-то делают, чем-то постоянно занимаются.

В общем, Абаскаль с радостью согласился, сказал команде: «Ребята, часть тренировок проведет Артем. Помогите ему в этом». Я в итоге давал какие-то небольшие советы, как лучше потянуться, как правильнее гантельку держать.

Ребята, конечно, подкалывали немного. В духе: «Геннадич, ты че, коуч теперь, что ли».

Тренировку сняли на камеру, я добавил ее к себе в портфолио. Плюс Абаскаль дал мне конспекты, я ими наполнил план тренировок.

Вообще сдавать тесты после работы с Абаскалем было очень просто. Там вопросы типа: «У тебя схема 3-5-2, как ее сделать 5-3-2?» Отвечаешь, что крайние игроки садятся ниже. Или какую нагрузку после матча должны получить те, кто играл, и те, кто не играл. Когда ты все это видел внутри, отвечаешь просто с закрытыми глазами.

Самое сложное – физподготовка. Конечно, можно вообще этим не интересоваться и все отдавать тренеру по физподготовке. Только я уверен, что лучше разбираться и понимать работу помощника, чтобы вы вместе могли действовать эффективнее. В академии даже говорили: «Вы не должны знать все тонкости, но обязаны понимать, о чем разговариваете».

Поэтому больше всего нового узнал о физподготовке.

При этом на обучении говорят одно, а на деле часто оказывается по-другому. Как в той фразе про первую работу: «Забудьте все, что вам говорили в институте».

Бывало, мне что-то рассказали в академии, а я вижу, что Абаскаль делает иначе. Я его спрашиваю: «А почему так, если учат по-другому?» Он отвечает, что в курсе, как учат, но он чувствует иначе, у него работает по-другому, с опытом он пришел к другому взгляду. И добавил, что по методичке невозможно тренировать. Да, есть база, но вполне нормально от нее отходить.

Ребров пока не хочет быть главным тренером. Почему?

С моей лицензией В-UEFA уже можно быть помощником тренера в РПЛ, в Первой и Второй лиге.

Сейчас надо понять, куда двигаться. У меня есть как бы центральная лицензия – дальше либо идти на тренерскую лицензию А, либо на лицензию тренера вратарей В. При этом не стоит забывать про ценник. В-UEFA стоит 80 тысяч рублей, A-UEFA – 350, Pro – 800 тысяч.

На А-UEFA я могу пойти только через год, а пока, чтобы не терять времени, пойду на В вратарскую (60 тысяч рублей). Дальше – посмотрим.

Ну и продолжаю следить за Абаскалем и его помощниками. Они собираются рано утром, за полтора часа до тренировки уже на поле. Все расставляют, готовят. До 18:00-19:00 – они на базе каждый день.

Меня поражает, как тренеры с бровки видят все, что происходит на поле. Я, сидя на скамейке, реально не могу понять, почему не получается то или другое. А он все видит и моментально вносит изменения. Пока для меня это какая-то магия, не могу ее объяснить.

Да, работа тренера – невероятно сложная история. Пройдя учебу, только убедился, сколько всего надо сделать, выучить, узнать, понять, чтобы построить хорошую команду.

И если спросите, хочу ли я быть сейчас главным тренером, мой ответ: «Да не дай бог».

Надо еще многому научиться.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander