59 комментариев

Артем Ребров
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Артем Ребров получил тренерскую лицензию. После его рассказа учиться пойдет даже Мостовой

Артем Ребров Артем Ребров
Спартак Спартак
Александр Мостовой Александр Мостовой
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Ярослав Гржебик
Футбол Футбол

Практикуется у Абаскаля.

Друзья, привет! Я недавно прошел обучение и теперь должен получить тренерскую лицензию B-UEFA. Честно, не думал, что будет так интересно и познавательно. И только сильнее убедился, что работа футболиста и тренера – две совершенно разные профессии. 

Зачем мне понадобилась лицензия? Как проходило обучение? Что планирую делать дальше? 

Сейчас все расскажу.

* * *

Ребров против тезиса: «Я играл 20 лет, чего не знаю в футболе?»

Когда играл, делами главного тренера почти не интересовался. Намного больше волновала работа тренера вратарей или по физподготовке. Внимательно наблюдал за ними, постоянно что-то фиксировал, откладывал на будущее.

А главного скорее оценивал как человека – что он говорит, как относится к команде, как ко мне. Однажды писал здесь, что Карпин был моим любимым тренером до Тедеско, но это тоже про человеческое отношение. С ним интересно: я Карпина то ненавидел, то кайфовал от него. У 90% футболистов критерий тут примитивный: ставит в основу – хороший тренер, не ставит – плохой.

Что касается интереса к тренерской работе, есть показательный пример. Лет пять назад Комбаров, Глушак, братья Березуцкие, Рыжиков, Габулов и другие еще действующие игроки пошли по упрощенной схеме для футболистов учиться сразу на лицензию А-UEFA. И спрашивали меня, чего не пошел. Я ответил: «Даже не рассматриваю себя главным, максимум – тренером вратарей».

К концу карьеры отношение изменилось – начал наблюдать и за главным. Особенно это проявилось при Тедеско. Времени было больше, смотрел на весь процесс шире. Как Тедеско готовится к тренировке, как он на листке пишет какие-то вступительные речи, как всех расставляет, сколько времени проводит на базе.

Тедеско реально приезжал на базу в 7 утра и оставался до позднего вечера. Причем не только он, но и Урванчки с Хинкелем. Я еще думал: «Как они не устают друг друга, они же постоянно вместе».

И тогда впервые задумался: «Сколько же нужно времени, чтобы работать главным тренером». Честно говоря, всегда не понимал этот посыл: «Я 20 лет играл, зачем мне учиться, чего я там не знаю».

Нет, так не работает. Условно, вспоминаю себя у Гржебика в «Динамо» 20 лет назад. К нему по-разному относятся, но это был серьезный европейский тренер со своей философией. И он предлагал какие-то новые неожиданные вещи. Вот только уже 20 лет прошло, все миллион раз поменялось.

На обучении нам даже говорили: «С 2006-го по 2013 год футбол стал на 35% интенсивнее. С 2013-го – все еще сильнее ускорилось . И если тогда работали одни вещи, то сейчас работают другие. Твоя карьера – какая бы она ни была успешная – просто не ответит на большинство новых вопросов. Потому что все это было в прошлом, когда другое считалось правильным. 

Это теория, а есть еще и практика. Вот ты футболист, вратарь. Играешь в рамке, следишь за мячом, за обороной, за движениями соперника. Остального мира в твоей голове просто не существует, ты сконцентрирован на узкой задаче.

А когда ты тренер, все намного масштабнее. Ты на бровке, управляешь всей командой, всем штабом. Ты должен выстроить отношения во всем коллективе, а не только в команде. Чтобы между собой все 50 мужиков нашли общий язык: игроки, администраторы, массажисты, врачи, медиа-служба. Это полностью на тренере – он главный человек.

Поверьте, такого и близко нет, когда играешь. У тебя задача – поймать мяч, а вся остальная химия в коллективе будто происходит сама собой. На самом деле не так, за этим стоит большая работа.

Зачем вообще Реброву понадобилась лицензия?

Вы меня спросите: ты же технический координатор, у тебя менеджерская направленность, ты должен смотреть не в сторону тренера, а в сторону, например, спортивного директора. 

1. Слышал, что в Европе даже спортивный директор обязан иметь лицензию PRO. И мне кажется, это правильно.

Предположим, я спортивный директор и рассуждаю с тренером о футболе. Рассказываю ему, рассказываю, а он мне отвечает: «Чувак, это, конечно, классно, что ты 20 лет играл и что-то выиграл. Но откуда ты знаешь, как тренировать и как этого игрока в мою систему встроить?» А я ему отвечаю, что не только играл, но и прошел обучение, имею несколько лицензий. 

Плюс спортивный директор со знанием дела может оценить, насколько тренер вообще уделяет внимание деталям. Например, когда начал учиться, во время наших тренировок замечал такие штуки: идет упражнение, играем в футбол, при этом на поле есть люди, которые смотрят офсайд. Их туда же надо поставить, распределить обязанности.

Деталь, но она говорит о проработке упражнения. А у другого смотришь – все роем бегают, а помощники просто стоят и наблюдают за этим. Уверен, без обучения эти детали бы не замечал, а продолжал как бы из ворот за мячом смотреть. Ну, бегают ребята – молодцы какие.

2. Надо понимать, что работа в футболе нестабильная. Особенно в наше время. Сегодня – да, я технический координатор в «Спартаке», все хорошо. Но кто знает, как жизнь повернется дальше?

Пройдет сколько-то лет, позовет меня условный Ещенко куда-то работать вместе. Я отвечу, что с радостью, а он спросит: «Лицензия есть?» – «Ой, а лицензии нет». И что? Все, до свидания? Экспертом на ТВ? 

У меня сейчас такое время и такая должность, что есть возможность находиться около команды и учиться у Абаскаля. Почему бы тогда параллельно не совместить практику с учебой? Лицензия ведь может пригодиться и для нынешней работы, и для будущего. 

За карьеру видел много случаев, когда люди относились к футболу как к банкомату. Им казалось, что они не контракт подписали, а получили нескончаемый банкомат на всю жизнь. Столько ребят даже не допускали, что контракт закончится, а они останутся с голой жопой. 

Я еще до окончания карьеры продумал, на что буду жить, если остаться в футболе не получится. К счастью, мне повезло остаться и даже работать в «Спартаке». Но к должности технического координатора отношусь разумно – всегда думаю о том, как сделать себя лучше и полезнее. 

Мое мнение: ты никогда не пропадешь, если не расслабляешься, а продолжаешь работать над собой. Улучшая и себя, и тех, кто рядом. 

Посмотрел по расписанию: успеваю в окнах поучиться? Успеваю! Клуб не против? Нет, только за! Пригодится ли лицензия? Точно не лишняя. Почему бы тогда ее не получить? Не было ни одной причины отказываться.

Ребров проходил практику у Абаскаля, испанец даже дал свои конспекты

Мне как футболисту с определенным количеством матчей лицензию С (возможность тренировать детей) дали практически просто так. Надо было только пройти видеокурс и ответить на вопросы по нему.

Они базовые, в духе: «Как мотивировать детей ходить на тренировки?» И ответы условно: «орать и заставлять» или «дать какое-то интересное занятие, чтобы их заинтересовать». 

Ты отвечаешь на эти вопросы и получаешь лицензию С-UEFA, а дальше идешь на B-UEFA.

Там все начинается с видеовстреч: раз в неделю у вас трехчасовой созвон. Тебе рассказывают, какие расстановки есть в футболе, в чем преимущества и недостатки, например, схемы с тремя центральными защитниками. И так проходишь целый курс лекций по всем направлениям в тренерстве.

Причем не получится отойти от экрана и кофе пить, пока там что-то рассказывают. Только в специальные 10-минутные паузы. Ты обязан присутствовать и кликать на окошке «я здесь». Некоторые сажали вместо себя каких-то бородатых мужиков, чтобы они за них кликали, но таким деятелям пригрозили: «Еще раз увидим, что вы другого человека посадили, будем удалять из группы».

По итогам лекций – оффлайн-занятия и практика. На психологии – уже лично с преподавателем – запомнился один диалог. Кого-то из аудитории спрашивают: «У тебя сидит игрок перед матчем,  напряженный, заряженный. Что ему надо сказать?» Человек отвечает: «Наверное, какую-то мотивационную речь дать». Психолог говорит: «Нет. Он у тебя уже как чайник, который вот-вот закипит. Если ты ему еще поддашь мотивации, он выкипать начнет. Наоборот, его надо разрядить». 

На практике ты начинаешь как один из помощников, а дальше доходишь до момента, когда сам возглавляешь целый штаб. И проводишь тренировку, отрабатываешь, например, выход из обороны в атаку, это все снимают на камеру. Потом обсуждение, что сделал правильно, что неправильно, что можно добавить. 

Конечно, было страшновато: надо же готовиться, выступать, что-то говорить. Я даже боялся этого дня, но прошло нормально. По сути, надо просто распределить помощников (они тоже из числа обучающихся), а самому в находиться в центре и действовать по прописанному плану. Упражнение объяснить, все организовать, проследить, чтобы ворота вовремя подвинули, фишки поставили – ничего сверхъестественного.

Мне потом, кстати, сказали, что я неидеально объяснял выход из обороны в атаку. Не ругали, но показали, как можно было лучше. Так что никакая моя карьера тут не помогала – надо учиться с нуля. 

Плюс нужно проходить практику в клубе – потренировать в зале, на поле. Мне, к счастью, это сделать очень удобно. Прихожу к Абаскалю: «Слушай, мне нужно провести несколько тренировок в зале и на поле. Можно?» Иностранцы и особенно европейцы к таким вещам очень расположены, всегда приветствуют желание поучиться.

Например, он очень обрадовался, что мы начали учить испанский. Наш переводчик, вы, наверное, в курсе, переводит Абаскаля с итальянского, но решил в отпуске выучить испанский. Его примеру последовал начальник команды, аналитик, тренер по физподготовке, я – так образовали группу. Переводчик, кстати, учит Абаскаля и его штаб русскому, так что все взаимно. Наш тренер вообще хочет видеть, что все горят, что все что-то делают, чем-то постоянно занимаются.

В общем, Абаскаль с радостью согласился, сказал команде: «Ребята, часть тренировок проведет Артем. Помогите ему в этом». Я в итоге давал какие-то небольшие советы, как лучше потянуться, как правильнее гантельку держать.

Ребята, конечно, подкалывали немного. В духе: «Геннадич, ты че, коуч теперь, что ли».

Тренировку сняли на камеру, я добавил ее к себе в портфолио. Плюс Абаскаль дал мне конспекты, я ими наполнил план тренировок.

Вообще сдавать тесты после работы с Абаскалем было очень просто. Там вопросы типа: «У тебя схема 3-5-2, как ее сделать 5-3-2?» Отвечаешь, что крайние игроки садятся ниже. Или какую нагрузку после матча должны получить те, кто играл, и те, кто не играл. Когда ты все это видел внутри, отвечаешь просто с закрытыми глазами. 

Самое сложное – физподготовка. Конечно, можно вообще этим не интересоваться и все отдавать тренеру по физподготовке. Только я уверен, что лучше разбираться и понимать работу помощника, чтобы вы вместе могли действовать эффективнее. В академии даже говорили: «Вы не должны знать все тонкости, но обязаны понимать, о чем разговариваете».

Поэтому больше всего нового узнал о физподготовке. 

При этом на обучении говорят одно, а на деле часто оказывается по-другому. Как в той фразе про первую работу: «Забудьте все, что вам говорили в институте».

Бывало, мне что-то рассказали в академии, а я вижу, что Абаскаль делает иначе. Я его спрашиваю: «А почему так, если учат по-другому?» Он отвечает, что в курсе, как учат, но он чувствует иначе, у него работает по-другому, с опытом он пришел к другому взгляду. И добавил, что по методичке невозможно тренировать. Да, есть база, но вполне нормально от нее отходить.

Ребров пока не хочет быть главным тренером. Почему?

С моей лицензией В-UEFA уже можно быть помощником тренера в РПЛ, в Первой и Второй лиге.

Сейчас надо понять, куда двигаться. У меня есть как бы центральная лицензия – дальше либо идти на тренерскую лицензию А, либо на лицензию тренера вратарей В. При этом не стоит забывать про ценник. В-UEFA стоит 80 тысяч рублей, A-UEFA – 350, Pro – 800 тысяч.

На А-UEFA я могу пойти только через год, а пока, чтобы не терять времени, пойду на В вратарскую (60 тысяч рублей). Дальше – посмотрим. 

Ну и продолжаю следить за Абаскалем и его помощниками. Они собираются рано утром, за полтора часа до тренировки уже на поле. Все расставляют, готовят. До 18:00-19:00 – они на базе каждый день. 

Меня поражает, как тренеры с бровки видят все, что происходит на поле. Я, сидя на скамейке, реально не могу понять, почему не получается то или другое. А он все видит и моментально вносит изменения. Пока для меня это какая-то магия, не могу ее объяснить.

Да, работа тренера – невероятно сложная история. Пройдя учебу, только убедился, сколько всего надо сделать, выучить, узнать, понять, чтобы построить хорошую команду.

И если спросите, хочу ли я быть сейчас главным тренером, мой ответ: «Да не дай бог».

Надо еще многому научиться.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander

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59 комментариев

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korobokchekhova
Скоро отпуск. Не забыть выучить испанский!
Нормальный такой переводчик))
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Спартак Уокер
Ответ GLW
Чтобы стать крутым тренером, надо чем то отличаться от миллиона других тренеров, а статьи Реброва это набор штампов и банальностей.
Я просто ему это желаю
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GLW
Ответ Спартак Уокер
Надеюсь станет крутым тренером
Чтобы стать крутым тренером, надо чем то отличаться от миллиона других тренеров, а статьи Реброва это набор штампов и банальностей.
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Быстров_Иуда
Посмотри у кого учился Семак и в какой свиноферме и у каких ноунеймов собрался учится ты?
Клоун
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-4
-4
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Быстров_Иуда
Все даётся натужно, с трудом тексты на сайт пишет, а хочет быть тренером.
Ничего не понимает, что происходит по ходу матча, в астрале сидит.
Сними шлемофон и оглянись вокруг, возможно что-то начнёшь замечать, далеко не факт, что получится. Но бог в помощь, всегда мечтал Шинник тренировать?
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-4
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Sivl
Там вопросы типа: «У тебя схема 3-5-2, как ее сделать 5-3-2?»

Вопрос на миллион!
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Isshin88
Так он даже 20 лет не отбегал, а штанги отцеловал.
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Yakub25
Ну все! Гори, Спортс! Впереди ожидаются мощные комментарии от некого Александра М. на протяжении недели!

P.S. Артем молодец! Правильно расставленные приоритеты- залог успеха в любом начинании!
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Роман Спартачок
Спасибо, Артём! Очень классный рассказ
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Злодей Спб
Мостовой получил тренерскую лицензию и устраивается работать главным тренером в Спартак.
- У меня лицензия PRO!
- Купил?
- Подарили ;)
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Смоки Кот
Ответ гилберт
Мостовой же не по лесу 20 лет бегал, а под руководством классных специалистов.
ну я тоже под руководством классных специалистов в школе и институте 10+5 оттарабанил, а потом на работу такой выхожу и мне говорят "так, забудь все, чему тебя учили и смотри сюда"
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Нина Гапорцина
Артем вопросы какие то элементарные приводил, понятно что для кого то это в новинку, но ощущение что играя в ФМ и то больше информации получит)
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гилберт
Ответ Смоки Кот
да всему миру уже понятно, что 20 лет футболистом отбегать это не равно тренерству, кроме Мостового
Мостовой же не по лесу 20 лет бегал, а под руководством классных специалистов.
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-3
-3
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burefan
Ответ xslavik
На самом деле из того, что Ребров описал, понятно, что эти видеокурсы хрень полная. Врят ли хороший тренер как то использует полученную на них информацию. На много больше пользы принесут советы руководства от успешного тренера - что изучить, что почитать, что посмотреть? Так что доводы Мостового, что не могут его ничем научить люди , которые сами ничего в футболе не добились веские и справедливые.
А чего допился в футболе Мостовой?
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гилберт
Обучение на тренера это ерунда. Тут либо дано, либо нет.
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гилберт
А как считают интенсивность? Футбол примерно такой же как и четверть века назад. Сейчас никто не играет так интенсивно как Юве 90х. Очень мощно играла на рубеже веков Бавария. Золотой МЮ Сэра в е же годы, это был настоящий ураган. А Барса Райкарда? Это же было что то с чем то! Волна за волной! Роналдиньо вообще не останавливался.
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пернатый
с таким подходом после Абаскаля может и в главные тренеры Спартака пойти.
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Maxim Zubarev
Артем, очень классно все рассказываете, всегда с удовольствием читаю! Продолжайте рассказывать, это очень интересно увидеть какие-то вещи, которые не видны обычному человеку! И успехов в дальнейшем с получением лицензии!
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Алексей Антонов
Ответ Игорь Владимирович
«Лицензия есть?» – «Ой, а лицензии нет». И что? Все, до свидания? Экспертом на ТВ? Мощный троллинг!
Ну можно депутатом, если что...
+4
-3
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Вячеслав Суворов
Учеба и Мостоаой? На царей не учат, царями рождаются.
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Алексей Антонов
Что ж. Очень здраво рассуждает человек.
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brace
Пока прочитал только заголовок. И тут можно сделать небольшую, но важную поправку:
При условии, если Мостовой читать умеет
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Сергей Орлов
В хоккее есть "условный Фисенко", а в футболе - " условный Ещенко")
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Ветер
Вот это поворот. Приятный. Надеюсь найдéт себя в тренерской системе Спартака. Хорошо бы главным, но через опыт.
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Сергей Сдобнов
Вот уважаю я таких работяг, Онопко, Карпин, Юран, Овчинников. Они не щациклились на своей карьере игрока. Они работают, не важно где. В пердиве, помощника. Они развиваются. Вспоминаю с теплотой время работы Савельича и Овчинников в нашем ЦСКА. Мне пофиг было тогда, откуда они пришли. Они отдавали ь работе всей душой.
Желаю удачи Реброву. Пусть у него всё получится. Он старается, работает.
+2
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