Артем Ребров
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«Мбаппе просто бы перекинул Мартинеса». Ребров разбирает самый важный сэйв ЧМ-2022

Артем Ребров Артем Ребров
Уго Льорис Уго Льорис
Доминик Ливакович Доминик Ливакович
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Диогу Кошта Диогу Кошта
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Яссин Буну Яссин Буну
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

И не только его.

Ребята, всем привет! Сегодня, как и планировали, поговорим про игру вратарей в четвертьфиналах, полуфиналах и финале ЧМ-2022. Есть и что обсудить, и кого, поэтому устраивайтесь поудобнее – давайте вспоминать, спорить и разбираться.

1. Сэйв Мартинеса – просто кааак? 

Начнем с главного момента – того самого сэйва Мартинеса на 123-й. Я бы здесь сразу отметил, что аргентинский вратарь располагался очень высоко. Если бы на месте Коло Муани был Мбаппе, который с опытом и мастерством, то он бы просто перекинул Мартинеса.

Кто-то говорил, что Муани мог отдать налево, но просто посмотрите, в каком положении мяч, где стоит Мартинес и как легко его щечкой перебросить.

При этом оговорюсь, что это не претензия, а просто наблюдение. Мартинес вышел из этой ситуации победителем, поэтому критиковать его странно. Да, исполнено не по науке, но сэйв сделан, матч спасен, титул у Аргентины – какие вопросы?

Еще интереснее этот момент в ранней стадии, потому что Мартинес сразу действовал не так, как принято. 

Идет борьба, нет никакого смысла занимать высокую позицию. Более того, любой вратарь в этой ситуации делал бы шаги назад, но Мартинес будто и не собирался.

Что здесь скажешь? Может, действуй он правильно, мяч бы залетел в ворота, а Франция стала бы чемпионом. В такие моменты на 120-х минутах все происходит, как на пенальти. Есть чуйка, по ней и действуешь. Думаю, Мартинес так и делал. 

Что касается сэйва: он раскрылся бабочкой, но реагировал по удару, видно четкое и нацеленное движение ногой. Оно на рефлексах и инстинктах делается, это не объяснить, потому что подумать Мартинес ни о чем не успел. В таких ситуациях тело работает само.

Вообще Мартинес – такой безбашенный парень из двора, из трущоб. Глаза безумные, будто его прямо с улицы забрали. Честно, смотрел на него по телевизору и думал: «Как же хорошо, что не я ему сейчас бью пенальти, потому что совершенно не понимаю, какой угол выбрать. Кажется, он возьмет из любого».

По технике он мне тоже понравился. Мартинес – хороший вратарь, не просто так в сборной оказался. Поражают скорее его повадки, хулиганство, танцы, весь этот трэшток на пенальти. 

Я не приверженец такого стиля. Сам бы на поле не смог бы начать унижать тех, кто бьет мне пенальти. Не смог бы говорить им гадости, сбивать. При этом уверен, что это рабочая история, что это может и должно быть.

Я за трэшток. Потому что пенальти – это больше психологическая дуэль, почему бы не создать себе преимущество? Если вы так можете – пожалуйста, оказывайте давление.

2. Гол Тео сборной Марокко – Буну действовал не странно? 

Подписчики телеграм-канала попросили объяснить, мог ли вратарь сборной Марокко Буну сыграть лучше, когда ему забил Тео Эрнандес.

Однозначно да! 

В прошлой части объяснял, что иногда вместо позы бабочки куда эффективнее идти на бьющего руками вперед. 

Повторю еще раз фразу из прошлого поста: «Да, расставленные руки создают большую площадь сопротивления, но пространства для полета мяча тоже становится больше, нападающему проще направить его мимо рук. А когда вратарь вытягивает руки вперед, то как бы уменьшает угол обстрела. Мяч до рук летит меньшее расстояние, у него меньше зон, чтобы пролететь сквозь вратаря».

На мой взгляд, если бы Буну полетел руками вперед, а не ждал (а там реально пауза на секунду) удар в позе бабочки, то гола бы не было.

Это мне много объяснял Джанлука Риомми (тренер вратарей «Спартака» с 2014-го по 2018-й), с той же идеей приходил итальянец от Ваноли. Даже Макс Урванчки (помощник Тедеско – Sports.ru), который, как и любой немец, большой фанат бабочки, в таких ситуациях советовал лететь руками вперед.

3. Ливакович – мог ли не сбивать Альвареса и как привез с Марокко? 

Конечно, с Марокко гол вратарский. Получилось как: идет подача, Ливакович на нее реагирует, а тут внезапно случается рикошет.

Вратарь замешкался, сделал еще шаги назад. Надо было уже до конца оставаться на линии, если не пошел на выход, но он в последний момент дернулся вперед и оказался в полупозиции.

Тут надо либо стоять на линии до конца и там стараться тащить, либо раньше выходить. В итоге полуторное решение, а такие редко чем-то хорошим заканчиваются. 

Теперь про пенальти с Аргентиной. Я считаю, там не было пенальти, это мое мнение, сколько бы аргументов против ни приводили.

Сейчас объясню. У Ливаковича нет идеи сбить Альвареса: он просто раскрывается в бабочку, как и любой вратарь. Он делает это еще до того, как мяч прокинули, Ливакович просто таким образом реагировал на возможный удар, перекрывал площадь. Он не думает, что в эти зоны пробежит игрок, он ждет там мяч.

Спорить ни с кем не буду. Я вполне допускаю, что какой-нибудь судья мне может доказать, что по регламенту здесь пенальти. Послушаю его, задам вопросы, если аргументированно и убедительно ответит, то изменю мнение. Пока же останусь при своем.

А вообще, тут тоже надо было идти руками вперед – тогда было бы куда больше шансов сыграть в мяч. Плюс мяч скачет – когда так бьют, справиться с ударом в позе бабочки сложнее, чем когда мяч на земле.

Но не хочется только критиковать Ливаковича. Он провел отличный турнир, такую феерию устроил с Бразилией, вполне можем увидеть его в в европейском топ-клубе.

4. Гол Марокко сборной Португалии – фэйл Диогу Кошты или все не так однозначно?

Когда только увидел момент, прямо удивился: нападающий сборной Марокко просто перепрыгнул Диогу Кошту, хотя тот вратарь и может играть руками.

Потому что португалец вроде бы сделал по уму. И вышел правильно, и по технике все делал верно. Просто перепрыгнули – такое вот несчастье.

Но если внимательно покрутить повтор, можно заметить, что он сильно замедлился перед прыжком – подбирал ногу и сделал лишний переступ. Из-за этой паузы он проиграл позицию и время, а игрок Марокко этим воспользовался.

Здесь же еще надо понимать, что при таких вертикальных подачах вратарь вообще не видит атакующих игроков, потому что смотрит вверх. Обычно вратари спокойно добираются первыми до таких мячей, но Диогу Кошту ждал сюрприз-сюрприз.

5. Пенальти Месси в серии – неужели Льорис ничего не мог сделать?

Это очень интересный пенальти, потому что в его первой половине Льорис переиграл Месси, а не наоборот. 

Что имею в виду. Месси разбегается, смотрит на вратаря. Льорис делает ложное движение вправо, а оттуда срывается обратно влево.

Ну и Месси ведется: бьет туда, куда его заманил Льорис.

Правда, это все работает на бумаге, а в игре легко может не сработать. В итоге Льорис не справился с несильным ударом и близко не в угол. Какая мораль у этой истории?

1. Скорее всего, Льорис слишком сильно качнул себя в ложную сторону, а потом не смог нормально дернуться в нужную.

2. Это еще один хороший пример, насколько тяжело брать пенальти по удару. Видите, если заранее не идти в какой-то угол, то даже Льорису сложно достать простенький удар.

Зоммер ошибся, а фэйл Нойера на самом деле не фэйл. Артем Ребров разбирает игру вратарей на ЧМ-2022

Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington, Dylan Martinez, Hannah Mckay, Fabrizio Bensch

97 комментариев

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andr d
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Ответ RembaXXX
Я считаю, там не было пенальти, это мое мнение, сколько бы аргументов против ни приводили. Полностью согласен. Вообще Аргентина это искусственный, сделанный судьями чемпион, (пробивший ПЯТЬ спорных пенальти на турнире и НОЛЬ получивший в свои ворота, притом что тот же Паредес мог в каждой игре удаляться с поля) и даже в такой ситуации они умудрились 2 раза практически вылететь с турнира, с голландцами и Францией. Это доказывает насколько это слабая сборная. Думаю, ФИФА это сделало из за Месси, дабы в очередной раз нажиться на культе его личности и пропиарить свой позорный, насквозь коррумпированный турнир.
Спорное там только с Польшей все остальные по делу
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ALMAZ_and_GOLD
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Ответ cyberbob
Аргумент что Ливакович не хотел сбивать Альвареса, а просто расставился бабочкой какой-то удивительный. Когда защитник стелется в подкате тоже нет цели сбить игрока, но если не попадаешь по мячу а по игроку это пенальти, когда блокируешь удар как Монтьель и мяч попадает в руку тоже не хочешь играть рукой но и это 100% пенальти, когда прыгаешь в штрафной автоматически расставляя руками не хочешь никому заехать в лицо, но если кому-то попадаешь локтем это тоже пенальти.
Бредовое сравнение. Ливакович его и не сбивал, он на месте стоял.
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Иван Борисов
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Вот, логичная позиция любого вратаря по эпизоду с Ливаковичем. Хотя, к моему удивлению, даже среди вратарей некоторые говорили, что это чистый пенальти.
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andr d
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Ответ Sergey
Практически такой же момент был у Лаутаро, так что, все по чесноку
Даже Мората на месте Лаутаро забил бы
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sabanel
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Ответ hamashka
Все вспоминаютТони Шумахера в 86 и его хамское поведение - поэтому отдельного рукоплескания заслуживают Марадона и ко, что смогли наказать беспредельщика
Стоит напомнить что Тони Шумахер в полуфинале на ЧМ82 чуть не убил французского игрока Баттистона. После того как Шумахер въехал в Баттистона прямой ногой (возможно я ошибаюсь, 40 лет уже прошло) Баттистона после долгих колдований врачей унесли с поля. Все, он больше не играл в той игре. А шумахер продолжил и в итоге вывел команду в финал. А за то что он сделал с Баттистоном ему вообще нужно было показывать прямую красную арточку
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Kot Malder
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Ответ RembaXXX
Я считаю, там не было пенальти, это мое мнение, сколько бы аргументов против ни приводили. Полностью согласен. Вообще Аргентина это искусственный, сделанный судьями чемпион, (пробивший ПЯТЬ спорных пенальти на турнире и НОЛЬ получивший в свои ворота, притом что тот же Паредес мог в каждой игре удаляться с поля) и даже в такой ситуации они умудрились 2 раза практически вылететь с турнира, с голландцами и Францией. Это доказывает насколько это слабая сборная. Думаю, ФИФА это сделало из за Месси, дабы в очередной раз нажиться на культе его личности и пропиарить свой позорный, насквозь коррумпированный турнир.
В матче Финала в ворота Аргентины было назначено 2 пенальти. На 80 и 118 минутах. Оба реализовал Мбаппе. Вы матч-то смотрели?
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Сергей Котов
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Ответ RembaXXX
Я считаю, там не было пенальти, это мое мнение, сколько бы аргументов против ни приводили. Полностью согласен. Вообще Аргентина это искусственный, сделанный судьями чемпион, (пробивший ПЯТЬ спорных пенальти на турнире и НОЛЬ получивший в свои ворота, притом что тот же Паредес мог в каждой игре удаляться с поля) и даже в такой ситуации они умудрились 2 раза практически вылететь с турнира, с голландцами и Францией. Это доказывает насколько это слабая сборная. Думаю, ФИФА это сделало из за Месси, дабы в очередной раз нажиться на культе его личности и пропиарить свой позорный, насквозь коррумпированный турнир.
Эта слабая сборная победила в финале в 2021 году действующего чемпиона Южной Америки Бразилию. Эта слабая сборная победила в финале 2022 года действующего чемпиона Европы Италию.. Эта слабая сборная победила в финале чемпионата мира 2022 действующего чемпиона мира Францию.. Которой дали в матче два левых пеналя.. О Роналду сохнешь? Он уже сдулся весь..
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Нога в гноме
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у Коло все 3 варианта (отдать налево, перебросить, прошить вратаря) были примерно равноценны. он выбрал последний - не думаю что можно осуждать. просто вратарь сыграл отлично раскинувшись так как надо было. бывает. не уверен что Эми возьмет 5 таких выходов подряд например. скорее нет.
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STB
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Ответ hamashka
Все вспоминаютТони Шумахера в 86 и его хамское поведение - поэтому отдельного рукоплескания заслуживают Марадона и ко, что смогли наказать беспредельщика
Шумахер сбил Баттистона в 1982 , и наказали его за это потом (если так рассуждать) итальянцы . А в 1986 он ни в чем таком не замечен был, и даже стал лучшим вратарём
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krokodilych
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Ответ LAnd
Миллион раз уже писали, что среагировать на удар в угол с пенальти невозможно. Это по сути также гадать, только не угол выбирать, а центр ворот.
Невозможно среагировать на удар НОРМАЛЬНОЙ СИЛЫ, то есть если пенальтист заранее выбрал угол, разбежался без выкрутасов и ударил.

Но, если бьющий делает паузу во время разбега перед самым ударом, то сила удара значительно снижается. И вот на такой удар среагировать уже более вероятно.
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Любитель побеждать
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А не Мбаппе просто бы отдал пас.
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Алексей Юрьевич
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Ответ klanisimo
В каком месте Коло Муани чемпион мира?
Вице чемпион,
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Хан Рустам
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🐢 нервный)
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Алексей Окатов
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Хочется сказать что конечно только у нас абсолютно средненький вратарь из Сатурна может рассказывать как играть чемпиону мира,я помню все твои косяки за Спартак Артём,на один пенальти от Халка я могу привести штук 10 обсеров,ты плохой вратарь,и только в нашем лимитном говне ты мог стать тем кем стал,экспертом бл.
+2
-4
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Алексей Юрьевич
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Ответ Remy Cabella
чемпион какого мира Коло-Муани, не подскажешь? и какого года
Вице чемпион, не дописал
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Максим Сок
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да уж, на стоп-кадре прям идеально вырисовывается передача на мбаппе от коло муани, тот бы со своей скоростью конечно шансов защитнику не оставил и пригвоздил бы в пустые. жаль.
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forward1988
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Победителей не судят, а если честно мартинес слишком много говорит,но он герой чм и дальше разговоры неуместны.
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Иван Борисов
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Ответ Ruscello
1.Артем, зачем вообще гадать, если нападающий бьет практически без разбега? Стоим по удару, скорость мяча уже не будет высокой, шансы отбить разве не растут? Тут Месси бил, но ведь не каждый раз будет бить Месси. 2.Диогу Кошту ждал сюрприз-сюрприз. Диего Кошта весь чемпионат мира готов был преподнести сюрприз, с первого матча Португалии, в стиле Левенца.
Согласен,я не понял почему в воротах Кошта при живом и играющем Патрисиу на лавке.
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Alexsangr
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Ответ Michael_the_creator
Тащили за уши Аргентину - факт с пенальти это доказывает
А факт двух пенальти Франции в финале что то доказывает?
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Совесть Черданцева
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Не понял. Тут обнова?
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Ruscello
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Ответ LAnd
Миллион раз уже писали, что среагировать на удар в угол с пенальти невозможно. Это по сути также гадать, только не угол выбирать, а центр ворот.
Вы Артем Ребров?
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lerno
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Ответ RembaXXX
Я считаю, там не было пенальти, это мое мнение, сколько бы аргументов против ни приводили. Полностью согласен. Вообще Аргентина это искусственный, сделанный судьями чемпион, (пробивший ПЯТЬ спорных пенальти на турнире и НОЛЬ получивший в свои ворота, притом что тот же Паредес мог в каждой игре удаляться с поля) и даже в такой ситуации они умудрились 2 раза практически вылететь с турнира, с голландцами и Францией. Это доказывает насколько это слабая сборная. Думаю, ФИФА это сделало из за Месси, дабы в очередной раз нажиться на культе его личности и пропиарить свой позорный, насквозь коррумпированный турнир.
Ты откуда???? Ноль пенальти в ворот Аргентины???? 2 пенальти в финале это не счёт????!!!!!!
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LAnd
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Ответ Сырым Мусагалиев
Читаем правила: "Штрафной удар назначается, если игрок мешает продвижению соперника с помощью физического контакта". Умышленность такого контакта даже никак не оговаривается в Правилах. И мы на практике тоже всегда видим этот принцип - "не сыграл в мяч и ударил соперника - наказание". Есть только оговорка, что можно мешать продвижению, если мяч находится на игровом расстоянии от тебя (т.е. "прикрывать мяч"). В случае с Ливаковичем этого нет, он уже упустил мяч за спину.
По такой логике можно разбежаться, врезаться в стоячего защитника в штрафной и требовать пенальти. Помешал же продвижению
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Altim
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Новый дизайн комментариев очень неудобный. Не поймёшь, где один пост заканчивается и где другой начинается, к какому посту кнопки относятся.
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truboprovodchik2019
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Ответ RembaXXX
Я считаю, там не было пенальти, это мое мнение, сколько бы аргументов против ни приводили. Полностью согласен. Вообще Аргентина это искусственный, сделанный судьями чемпион, (пробивший ПЯТЬ спорных пенальти на турнире и НОЛЬ получивший в свои ворота, притом что тот же Паредес мог в каждой игре удаляться с поля) и даже в такой ситуации они умудрились 2 раза практически вылететь с турнира, с голландцами и Францией. Это доказывает насколько это слабая сборная. Думаю, ФИФА это сделало из за Месси, дабы в очередной раз нажиться на культе его личности и пропиарить свой позорный, насквозь коррумпированный турнир.
Плaчь и смотри лигу саудовской Аравии
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