«Мбаппе просто бы перекинул Мартинеса». Ребров разбирает самый важный сэйв ЧМ-2022

И не только его.

Ребята, всем привет! Сегодня, как и планировали, поговорим про игру вратарей в четвертьфиналах, полуфиналах и финале ЧМ-2022. Есть и что обсудить, и кого, поэтому устраивайтесь поудобнее – давайте вспоминать, спорить и разбираться.

1. Сэйв Мартинеса – просто кааак?

Начнем с главного момента – того самого сэйва Мартинеса на 123-й. Я бы здесь сразу отметил, что аргентинский вратарь располагался очень высоко. Если бы на месте Коло Муани был Мбаппе, который с опытом и мастерством, то он бы просто перекинул Мартинеса.

Кто-то говорил, что Муани мог отдать налево, но просто посмотрите, в каком положении мяч, где стоит Мартинес и как легко его щечкой перебросить.

При этом оговорюсь, что это не претензия, а просто наблюдение. Мартинес вышел из этой ситуации победителем, поэтому критиковать его странно. Да, исполнено не по науке, но сэйв сделан, матч спасен, титул у Аргентины – какие вопросы?

Еще интереснее этот момент в ранней стадии, потому что Мартинес сразу действовал не так, как принято.

Идет борьба, нет никакого смысла занимать высокую позицию. Более того, любой вратарь в этой ситуации делал бы шаги назад, но Мартинес будто и не собирался.

Что здесь скажешь? Может, действуй он правильно, мяч бы залетел в ворота, а Франция стала бы чемпионом. В такие моменты на 120-х минутах все происходит, как на пенальти. Есть чуйка, по ней и действуешь. Думаю, Мартинес так и делал.

Что касается сэйва: он раскрылся бабочкой, но реагировал по удару, видно четкое и нацеленное движение ногой. Оно на рефлексах и инстинктах делается, это не объяснить, потому что подумать Мартинес ни о чем не успел. В таких ситуациях тело работает само.

Вообще Мартинес – такой безбашенный парень из двора, из трущоб. Глаза безумные, будто его прямо с улицы забрали. Честно, смотрел на него по телевизору и думал: «Как же хорошо, что не я ему сейчас бью пенальти, потому что совершенно не понимаю, какой угол выбрать. Кажется, он возьмет из любого».

По технике он мне тоже понравился. Мартинес – хороший вратарь, не просто так в сборной оказался. Поражают скорее его повадки, хулиганство, танцы, весь этот трэшток на пенальти.

Я не приверженец такого стиля. Сам бы на поле не смог бы начать унижать тех, кто бьет мне пенальти. Не смог бы говорить им гадости, сбивать. При этом уверен, что это рабочая история, что это может и должно быть.

Я за трэшток. Потому что пенальти – это больше психологическая дуэль, почему бы не создать себе преимущество? Если вы так можете – пожалуйста, оказывайте давление.

2. Гол Тео сборной Марокко – Буну действовал не странно?

Подписчики телеграм-канала попросили объяснить, мог ли вратарь сборной Марокко Буну сыграть лучше, когда ему забил Тео Эрнандес.

Однозначно да!

В прошлой части объяснял, что иногда вместо позы бабочки куда эффективнее идти на бьющего руками вперед.

Повторю еще раз фразу из прошлого поста: «Да, расставленные руки создают большую площадь сопротивления, но пространства для полета мяча тоже становится больше, нападающему проще направить его мимо рук. А когда вратарь вытягивает руки вперед, то как бы уменьшает угол обстрела. Мяч до рук летит меньшее расстояние, у него меньше зон, чтобы пролететь сквозь вратаря».

На мой взгляд, если бы Буну полетел руками вперед, а не ждал (а там реально пауза на секунду) удар в позе бабочки, то гола бы не было.

Это мне много объяснял Джанлука Риомми (тренер вратарей «Спартака» с 2014-го по 2018-й), с той же идеей приходил итальянец от Ваноли. Даже Макс Урванчки (помощник Тедеско – Sports.ru), который, как и любой немец, большой фанат бабочки, в таких ситуациях советовал лететь руками вперед.

3. Ливакович – мог ли не сбивать Альвареса и как привез с Марокко?

Конечно, с Марокко гол вратарский. Получилось как: идет подача, Ливакович на нее реагирует, а тут внезапно случается рикошет.

Вратарь замешкался, сделал еще шаги назад. Надо было уже до конца оставаться на линии, если не пошел на выход, но он в последний момент дернулся вперед и оказался в полупозиции.

Тут надо либо стоять на линии до конца и там стараться тащить, либо раньше выходить. В итоге полуторное решение, а такие редко чем-то хорошим заканчиваются.

Теперь про пенальти с Аргентиной. Я считаю, там не было пенальти, это мое мнение, сколько бы аргументов против ни приводили.

Сейчас объясню. У Ливаковича нет идеи сбить Альвареса: он просто раскрывается в бабочку, как и любой вратарь. Он делает это еще до того, как мяч прокинули, Ливакович просто таким образом реагировал на возможный удар, перекрывал площадь. Он не думает, что в эти зоны пробежит игрок, он ждет там мяч.

Спорить ни с кем не буду. Я вполне допускаю, что какой-нибудь судья мне может доказать, что по регламенту здесь пенальти. Послушаю его, задам вопросы, если аргументированно и убедительно ответит, то изменю мнение. Пока же останусь при своем.

А вообще, тут тоже надо было идти руками вперед – тогда было бы куда больше шансов сыграть в мяч. Плюс мяч скачет – когда так бьют, справиться с ударом в позе бабочки сложнее, чем когда мяч на земле.

Но не хочется только критиковать Ливаковича. Он провел отличный турнир, такую феерию устроил с Бразилией, вполне можем увидеть его в в европейском топ-клубе.

4. Гол Марокко сборной Португалии – фэйл Диогу Кошты или все не так однозначно?

Когда только увидел момент, прямо удивился: нападающий сборной Марокко просто перепрыгнул Диогу Кошту, хотя тот вратарь и может играть руками.

Потому что португалец вроде бы сделал по уму. И вышел правильно, и по технике все делал верно. Просто перепрыгнули – такое вот несчастье.

Но если внимательно покрутить повтор, можно заметить, что он сильно замедлился перед прыжком – подбирал ногу и сделал лишний переступ. Из-за этой паузы он проиграл позицию и время, а игрок Марокко этим воспользовался.

Здесь же еще надо понимать, что при таких вертикальных подачах вратарь вообще не видит атакующих игроков, потому что смотрит вверх. Обычно вратари спокойно добираются первыми до таких мячей, но Диогу Кошту ждал сюрприз-сюрприз.

5. Пенальти Месси в серии – неужели Льорис ничего не мог сделать?

Это очень интересный пенальти, потому что в его первой половине Льорис переиграл Месси, а не наоборот.

Что имею в виду. Месси разбегается, смотрит на вратаря. Льорис делает ложное движение вправо, а оттуда срывается обратно влево.

Ну и Месси ведется: бьет туда, куда его заманил Льорис.

Правда, это все работает на бумаге, а в игре легко может не сработать. В итоге Льорис не справился с несильным ударом и близко не в угол. Какая мораль у этой истории?

1. Скорее всего, Льорис слишком сильно качнул себя в ложную сторону, а потом не смог нормально дернуться в нужную.

2. Это еще один хороший пример, насколько тяжело брать пенальти по удару. Видите, если заранее не идти в какой-то угол, то даже Льорису сложно достать простенький удар.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington, Dylan Martinez, Hannah Mckay, Fabrizio Bensch