18 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Не подумайте, что это очередной заголовок для дешевого кликбейта. Впрочем, почти все на уровне слухов, касающихся вероятных трансферов – это так или иначе громкие слова и лишнее внимание к «пустым» новостям.

Но мы подключим к этому делу полный пакет грехов каждого наивного болельщика. Тем более, речь идет об «Арсенале», и в своих мечтах мы, «канониры», утопаем уже второй десяток лет. Скоро, кстати, юбилей: 20 лет, как не брали лигу. Но я бы не отказался нарушить этот «праздник», чтобы увидеть триумф Микеля Артеты и его парней. Они это заслуживают своим упорным трудом и талантом ребят, которых «пушкари» с таким трудом нашли и взрастили. Кстати, отдельное спасибо «Барсе» и «Сити», что они не рвут на части «канониров» (как в нулевых и 10-ых годах), пытаясь вытрясти из праздничного мешка под названием «Эмирейтс» самых лучших игроков.

Давайте вернемся к мечте, которая может стать явью – чемпионский титул. Рецепт этого очень прост: возьмите побольше Деклана Райса, добавьте туда немного шоколада, и у вас получится очень неплохой центр поля, который заставит напрячься даже Кевина Де Брюйне с Родри. Сочетание Райса и Мойзеса Кайседо, безусловно, кажется весьма надежным, учитывая статистику этих разрушителей в Премьер-лиге.

Деклан Райс: средние показатели в Премьер-лиге 2022/23. Фото: Getty Images, статистика: WhoScored.com

И если взглянуть на показатели того же Томаса Партея, могут возникнуть сомнения. А стоит ли Деклан сотни миллионов фунтов, которые за него просит «Вест Хэм»? На этот вопрос я сразу же отвечу без статистики: нет, не стоит, и вполне возможно, никогда не будет стоить. В 40% его стоимости заложены такие факторы, как английский паспорт, огромный опыт выступлений в Премьер-лиге, а также капитанская повязка. По сути «молотобойцы» уступают другому лондонскому клубу своего лидера, вот и настаивают на щедрой компенсации за ущерб своей репутации. А то, что за Райсом выстроилась очередь из топ-клубов делу особо не помогает, и «Вест Хэм» просто устраивает гонку предложений, будто это аукцион.

Вспоминается игрок плана Деклана Райса, который выступал на топ-уровне не так уж и давно. Хави Мартинес был невероятно силен, но «Бавария» отдала за него лишь 40 миллионов евро. Страшно представить, сколько бы сейчас стоил этот баск.

К слову, раз уж выше я упомянул статистику Партея, будет несправедливо, если я ее не покажу, заставив вас шариться по зарубежным или отечественным порталам.

Томас Партей: средние показатели в Премьер-лиге 2022/23. Фото: Getty Images, статистика: WhoScored.com

Что касается атакующих действий, здесь также нет какого-то колоссального перевеса на стороне Райса. Англичанин отдает на одну дальнюю передачу больше в среднем за матч (4 против 3) , обладает тем же показателей точности, что и у ганца при приблизительно одинаковом количестве касаний игрового снаряда. Но вот Партей, к примеру, чуть чаще обостряет ситуацию у чужих ворот разрезающими передачами. Около 0.2 за игру против полного нуля аналогичных передач у Райса. Получается, англичанин и вовсе не пользуется разрезающими диагоналями, что неудивительно: ведь у хавбека сборной Англии на поле совершенно иные задачи.

В лице Деклана «Арсенал» может заполучить очень качественного центрального полузащитника, который еще и хорош на втором этаже. И учитывая возраст полузащитника «Вест Хэма», кажется, что это очень неплохая инвестиция на будущее. Тем более, травмы – огромная редкость в жизни Райса, а это очень серьезный аргумент в пользу англичанина. Таковы реалии трансферного рынка на Туманном Альбионе: за качество придется переплачивать.

И коль мы упомянули жадность британских середняков, самое время заварить чашку чая, достать плитку «Риттер Спорт» [не реклама, есть сладкое – вредно], и перейти к следующему кандидату. Мойзес Кайседо из «Брайтона» – лакомый кусочек шоколада для многих европейских грандов, включая титанов Чемпионата Англии. «Арсенал», «Челси», «Бавария» да и манчестерские клубы – все пристально наблюдают за эквадорским опорником.

Мойзес Кайседо: средние показатели в Премьер-лиге 2022/23. Фото: Getty Images, статистика: WhoScored.com

Кайседо – по-хорошему злой и цепкий хавбек, который может играть как на позиции «шестерки», так и в качестве «бокс-ту-бокс». Этим Мойзес и привлекает Микеля Артету, а также отличает эквадорца от более дешевого и доступного варианта в лице Ромео Лавии из «Саутгемптона». Да, хавбек «святых» вдвое дешевле, и да, Лавия ничем не уступает своему коллеге из «Брайтона» в показателях разрушителя, но универсализм Мойзеса позволит Артете варьировать состав в более гибком ключе.

Состав мечты» для Микеля Артеты на сезон 2023/24, фото: Arsenalfc.ru

Именно таким может получится состав «Арсенала», если обращать внимание на «правильных» качественных игроков. Например, тот же Душан Влахович как центрфорвард кажется более предпочтительным вариантом, нежели Кай Хаверц, который за свою карьеру лишь однажды забивал больше 10 голов в рамках элитного дивизиона, да и то в лиге фермеров Бундеслиге.

Подписав Райса и Кайседо «Арсенал» смог бы позволить себе играть в два опорника суммарной стоимостью в 200 миллионов фунтов (как же дорого нынче стоят всякие «шестерки»). Что касается зоны плеймейкера или «восьмерки», то здесь необходимо упомянуть уже имеющегося в обойме Мартина Эдегора ( 15 голов и 7 ассистов в розыгрыше 2022/23 ), но при этом стоит держать в уме календарь игр в следующем сезоне. Лига чемпионов добавит существенную нагрузку на основу Артеты. И если раньше можно было «халтурить», играя вполноги резервом в Лиге Европы, то теперь любая осечка может стоить «пушкарям» билета в плей-офф турнира.

И в связи с этим понятен интерес «Арсенала» к Илкаю Гюндогану. За плечами турка огромный опыт и великое футбольное мастерство. Он знает как выигрывать трофеи и был очень важным винтиком в системе ни кого-нибудь, а самого Хосепа Гвардиолы. Стилистически Илкай также здорово мог бы вписаться и в команду Микеля Артеты, хотя стоит признать, тоже самое можно сказать про Хави, который желает заполучить хавбека сборной Германии в «Барселону».

Но продолжим дело безнадежных мечтателей... Заполучив трио Райс – Гюндоган – Кайседо, бесспорно, Артета заставил бы понервничать всех титанов европейского футбола, ведь с такой средней линией можно замахнуться и на победу в Лиге чемпионов, и попытаться снести к чертям собачьим «Сити», устроивших «голубую» гегемонию на Туманном Альбионе. К сожалению, если верить испанским таблоидам, «Барса» находится в выигрышной позиции и готова увести Гюндогана из под носа «канониров» уже на текущей неделе.

Непросто обстоят дела и с Мойзесом Кайседо. Авторитетный журналист из The Athletic Дэвид Орнштейн заявил, что «пушкари» вышли из гонки за хавбека «чаек», но его коллега Низаар Кинселла настаивает, что «Арсенал» все еще следит за эквадорцем.

Ранее упомянутый Ромео Лавия считается альтернативой полузащитнику «Брайтона», но такой выбор разочаровывает, потому что совершенно очевидно, что лондонский гранд просто выбирает экономию вместо качества. А Кайседо, между тем, может стать хавбеком, который вернет «Челси» на прежний уровень, чего мне, как фанату «канониров» крайне не хотелось бы. Это наше время, ребята, мы смиренно отдыхали 20 лет, теперь настал ваш черед.

Эта запись была посвящена интересной идее нового центра «Арсенала», но коль мы засветили фантазии автора на графике выше, стоит упомянуть и Жоао Канселу. Я считаю, что если этот переход состоится, португалец может стать самым значимым усилением для команды Артеты в это межсезонье, учитывая класс латераля «Манчестер Сити». Если бы не конфликт между Канселу и Хосепом Гвардиолой, уж поверьте, португалец по-прежнему без труда проходил бы в основу «горожан». Но реальность такова, что испанский специалист больше не хочет работать с бунтарем, и это открывает дорогу «канонирам» для очень крутого трансфера, который лично я жду даже больше, чем подписание Райса. Португалец может закрывать обе бровки, причем и как фулбек в формации 4-3-3, так и в качестве латераля в схеме с тремя центрбеками. При этом Канселу демонстрирует высокий уровень игры в обороне, прекрасно подключается к атакам, и умеет двигаться без мяча при высоком прессинге. Более качественной «затычки» на фланг боссам «пушкарей» и не найти. Тем более за ожидаемый ценник не более 50 миллионов фунтов.

Ребята, это моя дебютная запись, поэтому даже не знаю, чего там просить. Плюсики / лайкусики, что угодно. Буду благодарен за отзывы и конструктивную критику.

Источниками информации выступили Sports.ru, Arsenalfc.ru, Whoscored.com, GettyImages.com, Низаар Кинселла, Дэвид Орнштейн, а также Фабрицио Романо. Аккаунты журналистов в социальных сетях упоминать на российском портале не могу по понятным причинам.

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com/Robert Michael/dpa, IMAGO/Moritz Mueller