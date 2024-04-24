Пермь – столица баскетбольной Руси
От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о посещаемости баскетбольных турниров. Подписывайтесь, чтобы следить за цифрами.
Параллельно с финишем регулярки Евролиги, закончилась регулярка в Единой Лиге ВТБ. Давайте подведем ее итоги, а заодно сравним.
1. Средняя посещаемость Единой Лиги ВТБ в 4 раза ниже посещаемости Евролиги
10,434 против 2,463.
2. Пермь – столица российского баскетбола
«Парма» – с отрывом лидер посещаемости Лиги, больше 5 тысяч в среднем за матч собирал пермский УДС «Молот». Однако, в Евролиге «Парма» была бы только семнадцатой с такими показателями.
3. Только пять клубов смогли пробить отметку в 3 тысячи болельщиков в среднем за матч
За «Пармой» следует Большая Четверка российского баскетбола: «Зенит» (4,311), ЦСКА (3,484), УНИКС (3,427) и «Локомотив-Кубань» (3,409).
4. Топ-5 самых посещаемых матчей регулярки:
Матч «Минска» против ЦСКА в «Минск Арене» стал самым посещаемым и собрал более 9 тысяч зрителей. Дважды более 7 тысяч удалось собрать ЦСКА на домашних матчах в «Мегаспорте».
5. Новички Лиги испортили ей посещаемость
Средняя посещаемость «Уралмаша» и «Руны» ниже средней по Лиге, соответственно появление этих клубов не пошло ей на пользу. Сильно просела посещаемость еще одного московского клуба – МБА (-373 зрителя в среднем по сравнению с прошлым сезоном).
6. Может «Астане» переехать в Алматы?
Более чем в 2 раза выросла посещаемость «Астаны», этому поспособствовало проведение двух матчей в Алматы, где собралось больше 2 тысяч на каждом матче. Но при этом казахстанский клуб по-прежнему в аутсайдерах посещаемости.
Посмотрим, как будут ходить болельщики на плей-офф.
Телеграм-канал «Европейского салата»
Фото: parmabasket.ru; minskbasket.by; pbcastana.kz
Вы либо не родились в то время, либо взяли это от балды. Единственное, с чем согласен, так это с тем , что баскетбол никогда в стране не был особо популярен. Всплески были только во второй половине 80-х из-за противостояния ЦСКА - Жальгирис (по политическим мотивам), и период больших побед Кондрашинского Спартака, тогда в Ленинграде аншлаги были не редкость.
В Москве вообще толком не ходят. В Питере, Казани, Кубани — под вывеску. На игры топ-4 еще соберутся, а на проходняки с енисеями-самарами — нет. Вроде какая-то минимальная реклама игр Лиги ВТБ имеется, но все как-то на отвали. Те же КХЛ и РПЛ пиарятся куда активнее (интернет, билборды, колабы с кинопоиском и тд).
Короче, баскет уверенно скатился за пределы топ-3 по популярности в России, а может уже и вне топ-5… Скорее всего, вне топ-5 (футбол, фигурка, хоккей, биатлон, единоборства).
Кстати, он этнический китаец. И он был очень ядрёным. ;)
Автодор играл в Юности до 1998, она всегда была под завязку, а на финалах с ЦСКА народ на головах друг у друга сидел (собственно, я так пару раз сам и сидел). В 1998 переехали в Звездный, но и там до 2004, пока команда играла в Суперлиге А, почти всегда были аншлаги.
В Перми, Казани, Минводах всегда хорошо ходили. В маленькие залы, но хорошо.
Так что, процент заполняемости тогда был выше, чем сейчас. Это создавало правильную атмосферу на арене.
Так-то прям новых баскет-холлов немного: в Краснодаре и Красноярске 2011 года, в Казани и Екате уже больше 20 лет, в Самаре реконструкция.
В Нижнем надеюсь вместе с хоккейным Торпедо переедут на новую арену.
Посещаемость все равно хреновая у Лиги ВТБ, хоть в новых, хоть в старых аренах…