Пермь – столица баскетбольной Руси

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о посещаемости баскетбольных турниров. Подписывайтесь, чтобы следить за цифрами.

Параллельно с финишем регулярки Евролиги, закончилась регулярка в Единой Лиге ВТБ. Давайте подведем ее итоги, а заодно сравним.

1. Средняя посещаемость Единой Лиги ВТБ в 4 раза ниже посещаемости Евролиги

10,434 против 2,463.

2. Пермь – столица российского баскетбола

«Парма» – с отрывом лидер посещаемости Лиги , больше 5 тысяч в среднем за матч собирал пермский УДС «Молот». Однако, в Евролиге «Парма» была бы только семнадцатой с такими показателями.

3. Только пять клубов смогли пробить отметку в 3 тысячи болельщиков в среднем за матч

За «Пармой» следует Большая Четверка российского баскетбола: «Зенит» (4,311), ЦСКА (3,484), УНИКС (3,427) и «Локомотив-Кубань» (3,409).

4. Топ-5 самых посещаемых матчей регулярки:

Матч «Минска» против ЦСКА в «Минск Арене» стал самым посещаемым и собрал более 9 тысяч зрителей. Дважды более 7 тысяч удалось собрать ЦСКА на домашних матчах в «Мегаспорте».

Единая Лига ВТБ в Минске

5. Новички Лиги испортили ей посещаемость

Средняя посещаемость «Уралмаша» и «Руны» ниже средней по Лиге, соответственно появление этих клубов не пошло ей на пользу. Сильно просела посещаемость еще одного московского клуба – МБА (-373 зрителя в среднем по сравнению с прошлым сезоном).

6. Может «Астане» переехать в Алматы?

Более чем в 2 раза выросла посещаемость «Астаны», этому поспособствовало проведение двух матчей в Алматы, где собралось больше 2 тысяч на каждом матче. Но при этом казахстанский клуб по-прежнему в аутсайдерах посещаемости.

Единая Лига ВТБ в Алматы

Посмотрим, как будут ходить болельщики на плей-офф.

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Фото: parmabasket.ru ; minskbasket.by ; pbcastana.kz