И так приятный не очень солнечный день на юге Португалии украсила эта история.

Мы вдруг оказались в очереди прямо за Питером Краучем. Провели рядом около 15 минут и убедились, насколько он приятный парень.

Не заметить и не узнать его, конечно, невозможно.

***

В аквапарке неподалеку от Фару даже во вторник днем полно народу, мы с женой и другом первым делом пошли на американские горки, потому что очередь там двигалась быстрее.

Как только подошли к концу этой змейки, обнаружили внезапно звездного соседа: Питер Крауч с высоты своих лет и двух метров объяснял троим детям сразу, что сейчас будет происходить .

Оговорка сразу: здесь не будет наших фотографий Крауча, мы посчитали крайне невежливым охотиться за ним с телефоном.

Вероятно, дети Питера были на таком аттракционе не первый раз: вообще у него две старшие дочки и два сына, но самый юный ребенок, четырехлетний Джек, для таких приключений явно слишком маленький.

Он остался с мамой: Эбби Клэнси стояла с ним чуть в стороне и забавно театрально вытирала слезы – показывала семье, как ей жаль, что она не может присоединиться.

Кстати, вы же знали, что такие горки почти везде в Европе называют русскими ? В Португалии – Montanha russa. На разных языках предыстории чуть отличаются, но суть одна: прародителем считают ледяные горки, которые строили в Петербурге еще в XVII-XVIII веках. И только в России – американские конструкции, близкие уже к современному виду с рельсами и вагончиками.

Для младшего из детей, кого Крауч взял с собой – Джонни пять с половиной – главное было пройти по росту. С таким-то папой все дети выше среднего, но самых маленьких все равно подводят к ростомеру: оказалось, в сыне есть метр двадцать, допуску больше всех радовалась старшая сестра.

Было ощущение, что минимум половина из четырех рядов очереди-змейки Питера узнает. Он почти не отвлекался от детей, но когда ловил любопытные взгляды, улыбался каждому, соглашался на все селфи и благодарил в ответ, когда ему желали удачи в медийной карьере.

Нашелся даже парень, который уже посмотрел новую документалку на «Амазоне».

В одну вагонетку мы с Краучем не поместились, он пропустил нас вперед, а сам поехал на следующей – в первом ряду.

Когда мы промчали и узнали, как там все устроено, за Питера стало чуть страшновато .

В самом конце дорога уходит под землю, в небольшой тоннель, чтобы потом вернуться наверх, в финальные брызги. На скорости совсем не понять, какой там запас между твоей головой и бетоном (оцените на 4:05 в ролике).

Верхнего лимита по росту, кстати, не было. После своего проезда мы даже остановились убедиться, что с Краучем все в порядке.

Оказалось – более чем!

Счастливый Питер вышел к жене, они обнялись и все вшестером пошли куда-то в сторону горки с параллельными дорожками, где легко соревноваться в скорости.

А кого из звезд или просто узнаваемых людей вы так неожиданно встречали в своей жизни? Делитесь в комментариях!