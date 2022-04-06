«Формула-1» выигрывает у NASCAR и «Индикар» битву за молодых американских гонщиков? Чемпионы главных серий США обеспокоены

От редакции: Привет! Вы в блоге «Американские гонки», название которого говорит само за себя. В новом посте автор приводит размышления о том, как на главных американских гоночных сериях сказывается взрывной рост популярности «Ф-1». Ставьте плюсы и подписывайтесь!

Незадолго до начала гонки Кубка в Ричмонде, где Кевин Харвик занял второе место, он высказал опасение за будущее поколение.

Чемпион высшего дивизиона NASCAR сезона-2014 отметил, что «Формула-1» настолько обосновалась в США, что юные гонщики все чаще и чаще заглядывают за океан, в ущерб собственным гоночным сериям. В частности, Харвик отметил, что главной пострадавшей стороной может стать «Индикар».

«Я живу на картинговой трассе, и никто из этих детей не хочет участвовать в «Индикаре». Все они хотят участвовать в гонках на машинах «Формулы-1», – поделился мнением гонщик. – Все они хотят управлять «Феррари» или «Ред Булл». Это то, о чем я говорил с генеральным директором NASCAR Джимом Франсом и с людьми в нашем гараже.

В нынешнем картинге много хороших талантливых детей, но они уходят в гонки автомобилей с открытыми колесами, уезжая в Европу за туманными перспективами. У нас есть много людей, которые не могут продвинуться так далеко и мы проигрываем много гонок, которые могли бы помочь нам в развитии нашего автоспорта.

В картинге мечта не в том, чтобы участвовать в гонках сток-каров и не в том, чтобы участвовать в гонках «Индикара».

Кевин выразил обеспокоенность тем, что его сын, которому в этом году исполнится десять лет, является активным фанатом «Формулы-1». Харвик признается, что Килан внимательно следит за всеми перипетиями сражений заокеанской серии и с друзьями он куда активнее обсуждает перспективы Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, нежели сражения гонщиков Кубка или «Индикара».

Здесь появляется очень интересная дилемма, перед которой пасует сам Харвик. Он утверждает, что шансы на попадание его ребенка в гонки «Формулы-1» не просто минимальные, а нулевые. Разумеется, чтобы поддерживать мотивацию юного спортсмена, отец не говорит, что максимум, которого сможет достигнуть юный Килан – тесты в «Формуле-3» и не более того. Харвик объясняет это принципом «обратной психологии» и ожидает момента, когда Килан сам осознает, что стремление в Европу не приведет к исполнению мечты.

Перспективы американских гонщиков, которые все активнее уезжают на другую сторону Атлантики, чрезмерно малы. В главной гоночной серии Европы всего лишь 20 мест, в то время как в «Индикаре» прямо сейчас их на четверть больше, что уж говорить о гонках сток-каров, где для проявления себя существует три национальных дивизиона, да еще и серия АРКА есть.

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Большой всплеск популярности «Формулы-1» в США вызвал сериал Drive To Survive. Харвик признался, что и сам смотрел каждый эпизод сериала. Это же справедливо по отношению к его сыну и другим маленьким гонщикам. К слову, два спортсмена из агентства Харвика приняли решение о переезде в Европу, в том числе и из-за сериала от Netflix.

Теперь добавьте к этому, что уже в ближайшем будущем «Формула-1» будет проводить по три этапа в Соединенных Штатах. Тут нельзя не вспомнить, что США не принимали этапы «Формулы-1» почти все девяностые и с 2008 по 2011 годы.

Популярность европейской гоночной серии болидов с открытыми колесами действительно значительно выросла. Свои опасения Харвик увязывает с тем, что семьи, имеющие денежный потенциал, вкладывают деньги в довольно туманные перспективы и от этого первым делом будет страдать «Индикар», входной билет в который гораздо ниже.

Кевин считает, что отъезд лучших гонщиков, имеющих финансовую поддержку, может стать серьезным ударом для «Индикара», который рискует потерять определенный пул спонсоров и конкурентоспособных атлетов, которые помогают развивать гонки в нужном направлении. Озабоченность «Бэйкерсфилдского быка» вызывает аспект, при котором семьи будут бросать автоспорт, когда система «формульных» чемпионатов Европы «отрыгнет» очередного испытателя из США.

Более того, Харвик признался, что даже поднимал эту тему с официальными представителями «Индикара» и те выразили озабоченность по данном вопросу. Вторит Харвику и Александр Росси, который в свое время попытал силы в «Формуле-1», но не снискал славы и вернулся в США, где добился значительно больших успехов. По словам Росси, руководству «Индикара» стоит обратить внимание на экспансию «Формулы-1» и составить какие-либо планы на этот счет.

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Однако есть и совсем другое мнение на этот счет. Чемпион Кубка сезона-2020 Чейз Эллиотт полагает, что «Формула-1» с ее подходом в корне отличается от гонок сток-каров, что привлекает огромное количество болельщиков. Не в последнюю очередь Эллиотт увязывает этот интерес с географическим охватом чемпионата мира, который проводится на большинстве континентов.

Эллиотт, поклонник «Формулы-1» и Drive To Survive, полагает, что продукт, производимый этой организацией, находится на высоком уровне. Он приветствует повышение популярности «Ф-1» в США. По мнению Чейза, увеличение этапов гонок машин с открытыми колесами не может плохо сказаться на популярности традиционных моторных видов спорта для США.

Вторит своему коллеге и Райан Блэйни. Гонщик «Пенске» считает, что серия с принципиально другим подходом не является конкурентом автогонкам Америки, а лишь расширяет базу поклонников. По словам Блэйни, который вместе с Эллиоттом лично посещал один из этапов «Формулы-1» в Бельгии, подход к большинству вопросов у данной гоночной серии кардинально отличается от того, что делают в NASCAR или «Индикар».

Молодые спортсмены не разделяют опасений Кевина Харвика по этому поводу и оба рассчитывают на то, что у них будет возможность посетить гонки «Формулы-1» на одной из трасс США. Таким образом, полагают атлеты, у них будет возможность объединить разные фан-базы и автоспорт лишь выиграет от коммуницирования различных гоночных миров.

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton; REUTERS/Mike Dinovo-USA TODAY Sports; Netflix