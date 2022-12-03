Смотрим ЧМ вместе с Алисой: она поможет найти спортбар, включит подкаст о футболе и определить, кто лучше – Месси или Марадона

Умный просмотр.

Популярная претензия к футболу на групповом этапе ЧМ-2022 – он слишком скучный. По ходу очередной нулевой ничьи сложно провести у экрана все 90 минут (плюс 10-15 добавленных) и не отвлечься на телефон.

Поэтому я попробовал посмотреть матч, поставив рядом с телевизором Яндекс Станцию с голосовым помощником Алисой. План был такой: я смотрю футбол, а если заскучаю, закидываю Алису своими вопросами и пожеланиями.

Протестировать решаю на матче Франция – Дания. Их игра на групповом этапе ЧМ-2018 получилась чертовски тоскливой, но я очень надеюсь, что сегодня будет горячо.

Перед стартовым свистком комментатор разогревает зрителей и говорит про месть за унижение французов в Лиге наций. Разумеется, я не смотрел Лигу наций, поэтому бужу Алису. Она молниеносно реагирует: оказывается, летом Дания обыграла Францию 2:0. Не очень похоже на унижение, но окей.

Матч начинается очень бодро, на левом фланге Франции бушует Тео Эрнандес. Тео начинал турнир в запасе, но катапультировался в основу из-за тяжелой травмы брата – Люки Эрнандеса. В еврокубках я подтапливаю за «Баварию», поэтому беспокоюсь, успеет ли защитник восстановиться к плей-офф ЛЧ. Уточняю у Алисы сроки восстановления Эрнандеса. Шок – Люка выбыл до конца сезона.

К середине тайма понимаю, что проголодался. Матч очень бодрый, отвлекаться на готовку не вариант. К счастью, есть Алиса – прошу ее заказать на дом пиццу. Алиса сама открывает приложение Яндекс Еда на странице с пиццей. Остается сделать пару кликов – так быстро, что Франция даже не успела придумать опасную атаку.

Я персонально болею за Килиана Мбаппе, но черепашку пока не особенно видно. Зато в первом тайме разрывает Усман Дембеле. Вспоминаю, что летом он подписал новый контракт с «Барселоной» – интересно, а кто больше зарабатывает? Спрашиваю Алису про зарплату Усмана, она диктует цифры последнего предложения каталонцев – 11 миллионов в год. Интересуюсь зарплатой Мбаппе – 53 миллиона по версии ESPN. Что ж, я подозревал, что «ПСЖ» переплатил.

На перерыв команды уходят с бодрыми нулями. Ко второму тайму хочется подготовиться – например, узнать, что перед игрой говорил Вадим Лукомский. Прошу Алису включить их с Порошиным подкаст «КатарСиС» (18+). Секунда – и я слышу голос Лукомского: помощник сам открывает Яндекс Музыку и включает последний выпуск. Если верить Вадиму, то у Дании есть шансы.

В перерыве у датчан замена – выходит Мартин Брэйтуэйт. Отлично помню его по странному периоду в «Барсе», а потом Мартин куда-то исчез. Алиса подсказывает, что сейчас он играет в «Эспаньоле».

Второй тайм проходит ураганно – Франция много атакует, а Мбаппе оформляет дубль. Включаю фаната и спрашиваю, есть ли у Мбаппе шансы на «Золотой мяч». Алиса недовольна: «Вы понимаете, с кем собираетесь это обсуждать?». Ооокей.

В итоге побеждает Франция (проклятие чемпионов мира снято!), а Мбаппе выдает одну из лучших игр в футболке сборной. Матч настолько классный, что я решаю продолжить футбольный вечер и посмотреть еще и Аргентину с Мексикой. Но дома слегка надоело – пойду в бар.

Открываю Яндекс Карты – ух, тут тоже Алиса! Помощник интегрирован в приложение, поэтому можно пользоваться вообще без рук. До матча всего час, поэтому не теряю время – делаю все голосом и параллельно собираюсь.

Прошу Алису найти ближайшие спортбары: выбираю нужный, автоматически открываются Яндекс Карты. Прошу проложить маршрут – карта превращается в навигатор, который ведет к Аргентине и Месси.

Благодаря Яндекс Картам прихожу в бар даже быстрее, чем ожидал – супер, остается время подготовиться к матчу. В последний раз я смотрел игру Мексики на ЧМ-2018. Из игроков помню только Чичарито, но, судя по составам, он мимо сборной. А где Эрнандес вообще сейчас играет? Шмяк по фиолетовой иконке – Алиса просвещает, что Чичарито капитанит в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Аргентина пока совсем не чемпионская – катают мяч поперек поля и не могут пробить по воротам. Дома была бы тоска, а в баре настроение приподнятое – почему бы не продолжить разговор с Алисой? Интересуюсь кто лучше – Марадона или Месси. Алиса дипломатична: «Месси – лучший футболист мира, а Марадона – легенда аргентинского футбола».

На поле все так же скучно, поэтому комментатор развлекает цитатой Кристиана Эриксена: датчанин пожаловался, что на стадионе ему тяжело дышать из-за мощных кондиционеров. Интересно, а какая температура за пределами стадиона? Прошу Алису показать погоду в Дохе. Помощник отображает экранчик Яндекс Погоды – приложение уже интегрировано в помощник. Даже вечером в Дохе 25 градусов – окей, кондиционеры и правда нужны.

Второй тайм оживляет и бар, и Аргентину – Месси забивает гол из ничего. Через 20 минут второй вколачивает Энцо Фернандес. С трудом представляю кто это, приходится будить Алису. Оказывается, это 21-летний хавбек из «Бенфики» (а значит, через полгода – из «Ливерпуля»).

Матч заканчивается – в Аргентине наверняка сейчас праздник, а мне пора ехать домой. Выныриваю на улицу: на часах уже полночь, а в России совсем не Доха – поэтому прошу Алису открыть Яндекс Go и вызвать такси до дома.

Дома подвожу итоги: сегодняшний вечер запомнился мне не только яркими победами Франции и Аргентины. Алиса вряд ли заменит комментаторов матча, но с ее помощью точно можно сделать просмотр полезнее и удобнее – не отрываясь от экрана.

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Выбрать Яндекс Станцию с Алисой лучше всего на Яндекс Маркете – там сейчас проходит новогодняя распродажа, и колонки продаются с дополнительными скидками. Не забывайте, что Яндекс Станция нужна не только для просмотра футбола, но и выполняет сотню других функций. И будет идеальным подарком для вас или ваших близких – особенно в преддверии праздников.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach, Kim Hong-Ji

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