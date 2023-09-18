11 комментариев

Ярчайшая ЛЧ в истории клуба.

«Ньюкасл» в первом туре Лиги чемпионов сыграет с «Миланом» на «Сан-Сиро» – для английского клуба это будет первый за 21 год групповой этап главного еврокубка. В 2002-м «Ньюкасл» тоже прилетал на «Джузеппе Меацца» – и это был очень запоминающийся выезд в гости к «Интеру».

Фанаты «Ньюкасла» превратили «Сан-Сиро» в домашний стадион. В восторге были все, кроме ультрас «Интера»

На матч в Милан прибыли 10-12 тысяч болельщиков «Ньюкасла». Они стекались в Италию еще за пару дней до игры – их количество на каждом рейсе из Англии увеличивалось пропорционально с приближением матча.

В день матча на улицы Милана высыпало большинство из прибывших – они преимущественно тусовались возле Миланского собора, периодически отлучаясь за едой и алкоголем. Самые удачливые попали в заведения, где было и то, и другое. Серьезных инцидентов до игры зафиксировано не было.

На «Сан-Сиро» фанаты «Ньюкасла» покорили почти всех.

Капитан «Ньюкасла» Алан Ширер вспоминал: «Мы играли на гостевом стадионе, но когда выходили из тоннеля, в глаза бросилась огромная черно-белая стена – на трибунах было полно наших фанатов. Второй гол я праздновал вместе с ними – это было вау».

Горячая поддержка вдали от дома вдохновила «Ньюкасл» – Ширер и компания ни в чем не уступили «Интеру» по игре, два раза заставив миланцев отыгрываться. Итог – 2:2.

Не впечатлились только ультрас «Интера» – итальянцы с верхних ярусов кидали на гостей монеты, маленькие камешки и даже зажженный файер. А еще плевались и мочились.

С выездом в Милан разобрались – а как вообще английский клуб играл в том розыгрыше ЛЧ?

«Ньюкасл» проиграл три стартовых матча, но выполз в следующий раунд

Та лигачемпионская кампания была самой яркой в истории «Ньюкасла».

В третьем раунде квалификации разобрались с боснийским «Железничаром» и попали в первый групповой этап – к «Ювентусу», киевскому «Динамо» и «Фейеноорду». Первые два матча «Ньюкасл» провалил: проиграл «Динамо» в Киеве и неожиданно отлетел от «Фейеноорда» на «Сент-Джеймс Парк».

Проиграли и «Ювентусу». Поражение в Турине сильно пошатнуло положение «Ньюкасла» – до этого ни одна команда не проходила в следующий раунд, проиграв три стартовых матча в первом групповом этапе.

Матч с «Юве» на «Сент-Джеймс Парк» был определяющим – и «Ньюкасл» вырвал победу благодаря голу Энди Гриффина, ему ассистировал Лоран Робер.

Победа над туринцами воодушевила команду – дальше обыграли «Динамо» и «Фейеноорд».

Особенно эмоциональным получился матч в Нидерландах. После трехматчевого бана вернулся Крэйг Беллами – он и погнал команду вперед. В начале второго тайма валлиец открыл счет, а через пять минут Угу Виана его удвоил – казалось, игра сделана.

«Фейеноорд» вернулся и к 71-й минуте сравнял счет. Ничья выкидывала «Ньюкасл» из ЛЧ – и не факт, что в Кубок УЕФА. На 90-й минуте Беллами после удара Кирона Дайера поймал добивание – и вытащил «сорок» в следующий раунд. «Когда я добрался до мяча, он был почти в сетке. Я сказал себе: «Просто попади», – вспоминал Беллами.

Все получилось.

Ширер называл ночь после выхода в следующий раунд ЛЧ невероятной, а защитник Оливье Бернар рассказывал, что весь город после возвращения команды был залит шампанским – пришлось устроить вечеринку прямо в центре Ньюкасла.

«Ньюкасл» до последнего бодался за плей-офф ЛЧ, но «Интер» и «Барса» не пустили в четвертьфинал

Во втором групповом этапе «Ньюкасл» ждали «Интер», «Барса» и «Байер». Команда и болельщики были настроены на победное продолжение – но сказки не случилось.

Все сразу пошло не по плану. На пятой минуте матча с «Интером» на «Сент Джеймс Парк» Беллами снова выгнали с поля – за агрессивное поведение против Марко Матерацци, который спровоцировал валлийца. Крэйгу впаяли бан на три матча – уже второй за один розыгрыш ЛЧ. «Когда я увидел соперников по второму групповому этапу, то мечтал, что после этих матчей войду в историю. Но в итоге попал в нее не так, как хотел», – говорил Беллами.

После матча («Ньюкасл» проиграл 1:4) двухматчевую дискву словил еще и Ширер – ударил локтем Фабио Каннаваро. «Они были очень умны и воспользовались нашей неопытностью. Да, я ударил Каннаваро локтем, но он тоже фолил против меня – в УЕФА учли это при назначении наказания», – объяснял Ширер.

Проиграл «Ньюкасл» и матч против «Барсы» на «Камп Ноу» – 1:3. «Мне и Гари Спиду в центре поля противостояли Тиаго Мотта, Хави и Хуан Рикельме. Большую часть игры мы просто носились по полю и не могли ничего сделать. После игры я так устал, что на следующее утро не мог пошевелить ногами. Сэру Бобби после матча на электронную почту пришли 25 писем, в которых фанаты требовали убрать меня из команды», – рассказывал Дайер.

Сдвоенные матчи с «Байером» «Ньюкасл» выиграл с общим счетом 6:2. В домашней игре вернувшийся после дисквалификации Ширер даже пальнул хет-триком. Алан с теплом вспоминает тот момент: «Не каждый день делаешь хет-трик в ЛЧ. Это до сих пор одно из лучших моих воспоминаний – отчетливо помню все, что тогда происходило».

Ничья на «Сан-Сиро» не слишком помогла «Ньюкаслу» – в последнем туре нужно было обыгрывать «Барсу» на «Сент-Джеймс Парк» и надеяться, что «Интер» не взломает «Байер». Ни того, ни другого не произошло.

Спустя 20 лет «Ньюкасл» попробует пробиться в плей-офф уже в другом формате ЛЧ.

Фото: nufc.com; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff, Stu Forster / Staff