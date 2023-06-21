12 комментариев

Комментарий, который забыт из-за Черданцева.

Великому матчу Россия – Нидерланды – ровно 15 лет. По такому случаю Sports.ru устроил фестиваль воспоминаний.

Для подавляющего большинства болельщиков та игра ассоциируется с сумасшедше экспрессивным репортажем Георгия Черданцева – хотя подавляющее большинство не смотрело «НТВ-Плюс» в прямом эфире. Великие цитаты долетели до всех уже в интернете.

Почти все следили за игрой на «Первом канале» с Геннадием Орловым. А помнят в лучшем случае оговорки комментатора при попытках произнести фамилии соперников. Что было еще? И что Орлов говорил в легендарные моменты Черданцева?

«Булхауз», «Ван Нистелсрой» и «Блэкберн»! Орлов винит духоту на стадионе

Начнем с самого распространенного: Орлов периодически не справлялся с фамилиями голландцев.

•‎ Ван дер Варта он называл «Ден Ван Вартом» или «просто Рафаэлем»;

•‎ Буларуза – «Булхаузом»;

•‎ Ван Нистелроя – «Васинероем» и «Ван Нистелсроем»;

•‎ Ван Бронкхорста – «Ван Борокхорстом»;

•‎ Защитника Ойера Орлов вообще называл «Блэкберном» – по названию клуба, в котором он тогда играл.

После матча комментатор объяснил, в чем было дело:

«Ошибки или помарки в репортаже – от духоты. Было очень жарко, а говорить 120 минут непросто. Важно в таких случаях правильно дышать. Эту науку я проходил в Институте театра музыки и кинематографии. А называется она «сценическая речь». Комментатор – он же сродни артисту. Нужно все буковки правильно выговорить. Хотя голландские фамилии мне не очень удавались. К тому же надо еще думать над спряжением. Но, если телезритель чувствует, что комментатор искренен, он будет прощать ошибки».

Проводим перекличку комментариев Черданцева и Орлова!

7-я минута – первый дальний удар Колодина

Черданцев: «Колодин – пушка страшная у него! Ну-ка!»

Орлов: «Колодин! Удар! Рикошет! Ай-яй-яй! Немножко не повезло».

26-я минута – опасный удар из-за штрафной от Энгелара

Черданцев: «Выносим мяч! Не дать пробить!!!»

Орлов: «Удар! Ох, какой удар!»

31-я минута – Аршавин из штрафной бьет в угол, но Ван дер Сар тащит

Черданцев: «Чистое преимущество у сборной России, Аршавин с мячом на углу штрафной площади! Ну-ка! Ну-ка! Ну-ка! Ой, умница какой!!!»

Орлов: «Андрей Аршавин у угла штрафной! Надо идти на обыгрыш, Андрей, рискуй! Рискуй! Удар! И только доставая мяч длинной своей рукой, Дер Вар Сар переводит мяч на угловой!»

32-я минута – еще один сумасшедший лонгшот Колодина, который потащил Ван дер Сар

Черданцев: «Колодин, добрый вечер!!!»

Орлов: «Колодин – надо бить. Удар! Опааа! Вот это молодец. Молодец!»

56-я минута – гол Павлюченко

Черданцев: «Павлюченко!!! Я ж сказал, я же сказал, что ему нужен еще один момент – и он его забил!!! Третий мяч Ромы на чемпионате!»

Орлов: «Павлюченко! Удар, гооооооол!!! Браво! Как по нотам!»

86-я минута – гол Ван Нистелроя

Черданцев (после некоторой паузы): «Ну и что? Ну и что? Ну подумаешь? Ну и что, что забил, а время еще будет у нас. У нас еще будет время забить. Подумаешь, забил! Кроме как со штрафного, не можете же ничего забить! Голландцы, тоже мне! Да, очень неприятные эти кроссы, да, Ван Нистелрой – великий форвард, да, не было положения вне игры. Ну ничего страшного. Главное – не вешать нос».

Орлов: «Подняли вверх руки защитники – четвертая подача. И мяч влетает в ворота – Руд Ван Нистелрой. Очень опасные штрафные [у голландцев]».

99-я минута – слаломный проход Аршавина, закончившийся ударом Торбинского

Черданцев: «Аршавин! Как дерево обыграл! Еще одно дерево обыграл! Пас! Торбинский!!! Ну елки-палки!!! Ну может же повезти же, в конце концов, раз!»

Орлов: «Аршавин! Хо-хо, между ногами протолкнул Андрей! И вошел в штрафную! Пас, нууу! Ай-яй-яй, браво!»

107-я минута – возможный фол в штрафной на Жиркове

Черданцев: «Обошел, как дерево! Пенальти! Ставь, ставь пенальти! Не имеешь права ты так делать! Ну ты что же, издеваешься, что ли?»

Орлов: «Пенальти! Пена… Нууу, Михееееел (главный арбитр матча – Sports.ru)! Михел! Что ты делаешь, дорогой? Ну он же закрыл мяч корпусом, не пустил защитника. Ну что ж ты делаешь? На Платини смотрит Гус Хиддинк».

112-я минута – гол Торбинского после подачи Аршавина

Черданцев: «Ну-ка, сам можешь все! Ведь может же! Ну это гений! Я ЩАС ЗАКОНЧУ ВООБЩЕ ВСЕ! Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Аршавин? Гениальный гол сборной России! Только, пожалуйста, не громите окрестности. Вот так вот, Михел, вот так вот, Голландия! Вот вам, Голландия, за все. За гол, которая Италия получила от вас, нечестный гол».

Орлов: «Аршавин! Бери на себя, Андрей, бери! Уже в штрафной Андрей! Пас! И! (протяжно воет) Гоооооооол!!! Гол! Спасибо Блэкберну (речь про защитника Андре Ойера, который тогда играл за «Блэкберн» – Sports.ru), это он был рядом с Андреем. Вторые 50% – браво, Андрей».

116-я минута – гол Аршавина

Черданцев: «Аршавин с мячом! Ставит корпус! ДО СВИДАААААААНИЯ!!!!!! ДО СВИДАААААНИЯ!!! Россия в полуфинале!!! 3:1! 3:1!!! Россия, вперед! Гениальный гол! Как они играют сегодня! Это лучший футбол, который я видел когда-либо в жизни – в записи, живьем. Это полная фантастика».

Орлов: «Аршавин, вне игры нет! Хитрый Аршавин в штрафной! Удар! (снова протяжно воет) Гоооооооол!!! Убили Голландию! Убили! 3:1! Андрей Аршавин – он увидел, что можно в штрафной поймать этот мяч. «Зенит», Россия, Андрей Аршавин! Кто звезды на этом стадионе в Базеле? Посмотрите, как он убегает – опять от Блэкберн, второй номер, Ойер. Это была наша скрытая надежда».

***

Орлову зрители действительно прощали многое – и даже любят за эти ляпы. На ютубе более десяти лет висит легендарное видео с ярчайшими цитатами комментатора – за это время оно насобирало более миллиона просмотров.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Alex Livesey