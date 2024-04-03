Каким был последний плей-офф без СКА и ЦСКА в полуфинале

Кажется, лучший сезон в истории КХЛ.

В Кубке Гагарина-2024 началась самая жара – это можно понять по одному только эпизоду из матча «Локо» с «Трактором» . А сегодня еще Андрей Разин выведет «Металлург» против своей бывшей команды – серия обещает быть мощной!

И впервые за долгое время в сетке плей-офф не просто нет полуфинала ЦСКА – СКА, а вообще ни один из армейских клубов не дошел до этой стадии – чемпионы из Москвы попали под «Локомотив» уже в первом раунде, а Питер лично наблюдал победу «Автомобилиста» – во втором.

Последний раз топ-4 сезона без армейцев был ровно 10 лет назад – в розыгрыше Кубка Гагарина-2014. Тот плей-офф до сих пор считается одним из лучших в истории, если не лучшим. И это отличный повод его вспомнить.

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К концу регулярки было очевидно, что звено Мозякин – Коварж – Зарипов – абсолютно лучшее в чемпионате-2013/14. Они заняли первые три места в списке лучших бомбардиров (73 – 68 – 64 очков), и еще в топ-5 по снайперам залетели (34 – 23 – 25 голов), а Сергей стал лидером в списке.

При этом лучшей командой регулярки стало московское «Динамо», опередившее «Магнитку» на 7 очков, а СКА с Панариным, Ковальчуком и Шипачевым – на 10. Казалось, что бело-голубые пойдут за третьим Кубком Гагарина подряд.

Но и СКА был настроен серьезно: в первом раунде Питер под руководством Юки Ялонена устроил свип для ЦСКА – 4-0.

Кстати, в том плей-офф были и совсем неожиданные участники – например, «Медвешчак», только дебютировавший в КХЛ. Но он тоже всухую слил серию пражскому «Льву» в первом раунде. Больше игр в розыгрышах Кубка Гагарина у хорватов не будет.

В плей-офф пробился и другой новичок КХЛ – владивостокский «Адмирал» – и даже зацепил у «Металлурга» один матч в серии!

«Донбасс» Андрея Назарова – одно из открытий того в плей-офф-2014, а его лидером был Евгений Дадонов: 7+5 в 13 матчах того плей-офф. Донецкий клуб во втором раунде крепко зарубился с пражским «Львом» – один из матчей даже на время стал рекордным по продолжительности в КХЛ (126:14).

«Сибирь», выбившая «Ак Барс» в шести матчах – самый непредсказуемый результат первого раунда-2014. Ну, в Казани такое точно предсказать не могли.

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Хотя параллельно была и еще одна сенсация: «Локомотив», залетевший в плей-офф с 8-го места, выбил обладателя Кубка Континента и действующего чемпиона – московское «Динамо». Олегу Знарку было о чем подумать.

«Локомотив»-2014 – вообще самая яркая эмоция того плей-офф! За месяц до старта плей-офф команду возглавил Дэйв Кинг – и в итоге она сначала прошла «Динамо» в семи матчах, а потом и СКА – в шести!

«Салават Юлаев» не без приключений – 7 матчей с «Торпедо», 6 игр с «Барысом» (да,да, Астана была во втором раунде) – добрался до финала конференции, но против «Магнитки» команду не смог затащить даже 19-летний Андрей Василевский (хотя статистика была мощная – 93,4% ОБ, КН – 1,99). Свой следующий плей-офф вратарь сыграет уже в НХЛ.

Когда одна сенсация обыгрывает другую: «Локомотив» слишком устал к полуфиналу и уступил там пражскому «Льву» со счетом 1-4. Но тот финал Запада (!) – и обе команды – были прекрасны.

«Локомотиву» на память от той серии осталось пересматривать уникальный гол Плэтта:

Это был – и, похоже, остается – самый посещаемый финал в истории КХЛ: «Лев» с «Металлургом» тогда играли в Праге на 17-тысячной O2 Арене, которая забивалась под завязку – хотя тот же «Лев» еще пару лет назад считался словацким. а только позже стал другим юрлицом, и уже в Чехии.

Это была мощная команда с мощным составом (Веханен, Граньяни, Ойстрик, Азеведо, Врана, Тернберг, Новотны, Капанен, Секач, Закриссон) и отличным тренером (Кари Ялонен) – за пару лет они влюбили в себя не только чешских болельщиков. Но тот финал «Лев» в семи матчах все-таки проиграл – они были последними в истории клуба,

Главный триумфатор того сезона – «Магнитка» и приглашенный за год до чемпионства Майк Кинэн.

Хотя, конечно, неизвестно, смог бы канадец привести клуб к титулу без двух этих парней – Мозякина (MVP плей-офф) и Кошечкина (лучший голкипер сезона).

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В этот момент Мозякин окончательно расстался с прозвищем «некубкового бойца» – спустя два года у него будет еще один титул.

К слову, Кубок Гагарина был не единственным трофеем, разыгранным той весной. Не попавшие в плей-офф клубы тогда бились за Кубок Надежды – и его в итоге забрал «Авангард», обыгравший Минск в трех матчах. По факту – Омск действующий обладатель кубка – больше такие эксперименты лига не устраивала.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Ярослав Неелов, Александр Кряжев, Владимир Федоренко, Виталий Аньков, Юлия Дмитриева, Алексей Куденко, Александр Овчаров, Алексей Филиппов; ХК «Авангард» Омск