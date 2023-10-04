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Чудеса в КХЛ: вратарь дважды примагнитил шайбу от штанги – и «Торпедо» Ларионова проиграло

Авангард Авангард
КХЛ КХЛ
Денис Венгрыжановский Денис Венгрыжановский
Торпедо Торпедо
Василий Демченко Василий Демченко
Кирилл Воронин Кирилл Воронин
Данил Веряев Данил Веряев
Хоккей Хоккей

Да она заколдованная.

Главный сюрприз вторника: «Торпедо» и «Авангард» организовали самый малорезультативный матч всего игрового дня – только один гол за 60 минут. Хотя моментов было предостаточно: больше 110 бросков, 46 из них – в створ, 3 попытки большинства у гостей, 4 – у учеников Профессора. Почти без толку.

И даже сложно сказать, что удивляет больше: то, что суператакующие нижегородцы не забили, или то, что «Авангард», который далек от своей лучшей игры, не пропустил. Впервые в сезоне. Омск действительно надежно отбивался в обороне, интересно заходил в атаки – и наиграл на эти 2 очка.

Главный герой – вратарь Василий Демченко, отразивший 28 бросков – это его первый сухарь в сезоне. Для самого побеждающего вратаря прошлой регулярки новая осень началась не слишком удачно: до игры в Нижнем процент отраженных бросков был 86,7, а коэффициент надежности – вообще 3,16. Демченко мог не выйти на эту игру основным, но Андрей Мишуров приболел – и тренерский штаб доверился Василию. Не зря: хватало и внешне довольно простых спасений за счет правильно выбранной позиции, и парочка сэйвов для фотографов тоже случилась.

Но самые интересные моменты у ворот «Авангарда» происходили, когда кипер все же не дотягивался до броска. В самом конце второго периода Кирилл Воронин бросил шайбу из сутолоки – и она рикошетом от Уракова полетела в штангу. Теоретически могла уйти в ворота, но нет – прямо под Демченко, который сразу ее зафиксировал.

И забавно, что момент практически повторился в третьем периоде, но уже без рикошетов: Демченко не видел шайбу, а Веряев при открытых воротах умудрился попасть в штангу так, что шайба снова ушла под щитки голкипера. Фокус с намагничиванием этим вечером Василию удался на все 100%.

Но для победы «Авангарду» нужен был и тот, кто забьет – тут сработали законы довольно ленивых киносценариев. Воспитанник «Торпедо» Денис Венгрыжановский проводил свой первый матч против родной команды – и именно против нее сыграл лучшие минуты в сезоне.

У Дениса мог быть и еще один гол – даже красивее, но Иван Кульбаков больше одной пропущенной не заслужил.

Сложно сказать, выбралась ли команда из ямы после побед над «Куньлунем» и «Торпедо». Впереди у «Авангарда» – задачка со звездочкой: поездка в Казань к «Ак Барсу», явно взбешенному после 1:4 от «Северстали». Зацепит Омск очки и там – можно будет забыть 0:6 в Москве и считать, что вернулся в игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Торпедо – Авангард 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Дата проведения
3 октября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Венгрыжановский ()
Вратари: Кульбаков 17/18 – Демченко 28/28.

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Фото: vk.com/torpedonn

2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Что подметил
Торпедо 19 очков 41 гол "претенденты на КГ", " какая великолепная игра", "что за команду сделал Ларионов"
Сочи 18 очков 43 гола, вспоминают только о Мичкове и после матча со СКА
Не хочу сказать ничего плохого о Торпедо, но почему говорят только о нём, как будто нет других удивляющихся команд играющих в хороший хоккей как например тот же Сочи или Лада
+6
-3
+3
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Alexey Alexeev
Авангарду отступать особо и некуда. Поэтому - с победой!!!
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