Чудеса в КХЛ: вратарь дважды примагнитил шайбу от штанги – и «Торпедо» Ларионова проиграло

Да она заколдованная.

Главный сюрприз вторника: «Торпедо» и «Авангард» организовали самый малорезультативный матч всего игрового дня – только один гол за 60 минут. Хотя моментов было предостаточно: больше 110 бросков, 46 из них – в створ, 3 попытки большинства у гостей, 4 – у учеников Профессора. Почти без толку.

И даже сложно сказать, что удивляет больше: то, что суператакующие нижегородцы не забили, или то, что «Авангард», который далек от своей лучшей игры, не пропустил. Впервые в сезоне. Омск действительно надежно отбивался в обороне, интересно заходил в атаки – и наиграл на эти 2 очка.

Главный герой – вратарь Василий Демченко, отразивший 28 бросков – это его первый сухарь в сезоне. Для самого побеждающего вратаря прошлой регулярки новая осень началась не слишком удачно: до игры в Нижнем процент отраженных бросков был 86,7, а коэффициент надежности – вообще 3,16. Демченко мог не выйти на эту игру основным, но Андрей Мишуров приболел – и тренерский штаб доверился Василию. Не зря: хватало и внешне довольно простых спасений за счет правильно выбранной позиции, и парочка сэйвов для фотографов тоже случилась.

Но самые интересные моменты у ворот «Авангарда» происходили, когда кипер все же не дотягивался до броска. В самом конце второго периода Кирилл Воронин бросил шайбу из сутолоки – и она рикошетом от Уракова полетела в штангу. Теоретически могла уйти в ворота, но нет – прямо под Демченко, который сразу ее зафиксировал.

И забавно, что момент практически повторился в третьем периоде, но уже без рикошетов: Демченко не видел шайбу, а Веряев при открытых воротах умудрился попасть в штангу так, что шайба снова ушла под щитки голкипера. Фокус с намагничиванием этим вечером Василию удался на все 100%.

Но для победы «Авангарду» нужен был и тот, кто забьет – тут сработали законы довольно ленивых киносценариев. Воспитанник «Торпедо» Денис Венгрыжановский проводил свой первый матч против родной команды – и именно против нее сыграл лучшие минуты в сезоне.

У Дениса мог быть и еще один гол – даже красивее, но Иван Кульбаков больше одной пропущенной не заслужил.

Сложно сказать, выбралась ли команда из ямы после побед над «Куньлунем» и «Торпедо». Впереди у «Авангарда» – задачка со звездочкой: поездка в Казань к «Ак Барсу», явно взбешенному после 1:4 от «Северстали». Зацепит Омск очки и там – можно будет забыть 0:6 в Москве и считать, что вернулся в игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/torpedonn