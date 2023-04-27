8 комментариев

И вовремя забил Галимов.

Просто сумасшествие! «Ак Барс» берет второй матч подряд – и переводит серию в седьмую игру! Еще в прошлое воскресенье это казалось невероятным: ЦСКА забирал победы себе даже при равной хоккее. Но команды поменялись ролями – и теперь сезон КХЛ продлится по возможному максимуму.

Гадать, кто победит в решающем матче – совершенно бессмысленное занятие (вы же смотрели эту серию). Поэтому пока просто подведем итоги четверга.

Казань взяла ЦСКА их же оружием: большинство, реализация, трафик

«Ак Барс» провел просто идеальный кубковый матч – команда сыграла образцово во всех линиях и во всех компонентах. Забили 3 гола с 13 бросков, пропустили ноль – вратарь отразил 27, еще 34 (!) броска приняли на себя полевые. Одно большинство за матч – не проблема, реализовали. Остались в меньшинстве за семь с небольшим минут до сирены – выстояли и могли забить еще раз.

Можно сказать, что казанцы сыграли и по заветам Билялетдинова, и в то же время подстроились под соперника таким образом, что смогли превзойти ЦСКА в том, в чем он и сам хорош. Третий и четвертый матчи серии армейцы забирали в том же ключе – относительно небольшое количество бросков и сумасшедшая реализация.

Москвичи по ходу серии были хороши в создании трафика перед воротами, и это часто приносило результат – и вот второй матч в этом же компоненте великолепен «Ак Барс». Решающая шайба в прошлой встрече – бросок издали, где закрытый вратарь ничего не видит. Победный гол в шестом матче – аналогичный, причем бросок был нанесен примерно с той же точки.

У спецбригад было мало времени для того, чтобы себя проявить – команды сыграли в большинстве всего по разу, и это еще один аргумент, который сделал разницу. Казань использовала численный перевес за три секунды до выхода пятого полевого игрока. И Рейдеборна здесь особо не поругаешь: он отбил шайбу в угол после броска Юдина, но там совершенно один был Шипачев. При этом в меньшинстве «Ак Барс» сыграл настолько здорово, что мог даже забивать – Воронков убегал 1-в-0 и попал в перекладину.

Артем Галимов очень вовремя забил первый гол в плей-офф-2023

История знает кучу примеров, когда в самых важных играх сезона забивают те, от кого этого не ждешь или у кого мало что получалось в атаке в течение всего плей-офф. Как минимум сразу вспоминается финал-2016 с дублем от Михаила Юнькова в шестой игре и аналогичным ответом от Евгения Тимкина в седьмой.

Теперь у «Ак Барса» забил Артем Галимов. Нельзя сказать, что от него совсем уж не ждут голов: он достаточно креативный форвард, который умеет забивать красиво – чего только стоят его шедевры в регулярках (раз и два). Однако в этом сезоне у него далеко не все шло гладко и в конечном итоге он получил специфическую роль в центре четвертой тройки с Дыняком и Лукояновым.

За весь плей-офф у Галимова не было ни одной заброшенной шайбы и только три голевые передачи. Выяснилось, что свой первый гол он откладывал до самого важного момента.

На 8-й минуте Артем долго готовил бросок, скорее, выискивая идеальный момент для последующего подставления, но и без него шайба зашла в сетке. Артем Лукоянов на пятаке боролся за позицию, попутно закрыл обзор вратарю и потом еще подпрыгнул в момент броска – идеальная работа казанских форвардов.

Кажется, у ЦСКА под конец затряслись руки – не получалось ничего

Нельзя сказать, что армейцы вышли на шестой матч на расслабоне. Во-первых, им уже и так не удалось закрыть сезон во вторник – еще одна неудача в планы не входила, а во-вторых, по стартовым минутам было понятно, насколько серьезно ЦСКА настроен закончить все здесь и сейчас. Они перебросали соперника, перехитовали, совершили больше отборов, провели больше времени в атаке на 10 минут (!), но беда была в том, что «Ак Барс» не собирается соревноваться с ними в этом. Казанцам даже не нужна была инициатива – оставьте себе, им нужен только свой момент. И они им воспользовались.

Похоже, гости и настраивались изначально на игру вторым номером с умопомрачительной реализацией. В деталях такое запланировать нельзя, но общий план был таков. А дальше – максимально аккуратная игра у своих ворот, всей пятеркой – в обороне. В «Ак Барсе» это называется «сыграть правильно».

Но даже такая установка начинала давать сбой: ЦСКА настолько сильно надавил в начале второго периода, что еще несколько минут – и шайба бы нашла дорогу в сетку. Но во время одной из атак Каменев переборщил в чужой зоне – и Казань не только получила передышку, но и большинство. Ей дали еще один момент. По сути, шайба Шипачевым (как же он умеет вовремя набирать очки) говорила о том, что можно заканчивать матч.

Да, армейцы сделали еще пару серьезных затяжных подходов к чужим воротам во втором периоде, но второй пропущенный означал для них -1 к Боевому духу, а они и без того стали нервничать.

В итоге в самом важном периоде все скатилось просто к броскам в сторону ворот в любой ситуации – за счет этого «Ак Барс» набил себе сумасшедшую статистику по блокированным. Даже Билялов меньше отбил, чем его полевые. А единственное большинство, которое было у москвичей, в итоге чуть не закончилось голом нападающего казанцев Дмитрия Воронкова.

Под конец игроки ЦСКА не знали, что делать. И, кажется, тренерский штаб тоже. Едва ли не впервые за весь сезон можно было увидеть вечно спокойного Сергея Федорова если не разозлившимся, то на взводе. Сначала на послематчевом интервью, потом – на пресс-конференции. А теперь сравните с Билялетдиновым в воскресенье, после третьего поражения в финальной серии:

Занервничал даже Федоров – и это плохие новости для болельщиков и игроков ЦСКА.

Финал

Счет в серии – 3-3

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко