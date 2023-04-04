Совсем другой хоккей.

В финале Востока уже в любом случае не будет свипа (никто ведь на него не рассчитывал?). В понедельник на лед вышел другой «Авангард», забравший с первых смен у Казани лед, шайбу – и, как следствие, броски (всего 3 у «Ак Барса» за 20 минут) – да и вообще инициативу. Омск отлично стартовал, заслуженно повел в счете с запасом – и этого хватило, чтобы победить в основное время, хоть получилось и не так уверенно, как казалось по ходу вечера.

Реализация «Авангарда» – на запредельном уровне

Еще перед стартом серии мы отмечали, что у омичей какой-то сумасшедший процент реализации бросков – за первые два раунда почти 14%. «Авангард» показал, что он никуда не исчез – этот фактор по-прежнему работает в плюс команде. «Ястребы» ко второму перерыву вели в счете 3:0 при 22 бросках – просто убийственные цифры.

Показательный момент был в самой концовке второго периода. При игре команд вчетвером «Авангард» не пропустил при выходе 2-в-1 (посмотрите, как здорово сыграл Зият Пайгин) – и в ответ организовал молниеносную контратаку, которую завершил Алекс Бродхерст. Этот гол морально прибил Казань, а в итоге вообще стал победным.

При этом «ястребы», как и в первой игре, забили в большинстве. По сути, за первые две встречи у омичей только одна нереализованная попытка, но полноценной ее назвать нельзя – это 28 секунд после удаления Вячеслава Войнова, которое пришлось на тот момент, когда омичи сначала сами играли в меньшинстве.

В остальном же Омск большинство реализовывает вообще без шансов для казанцев – будто они обречены сразу после того, как их игрок отправился в штрафной бокс. Только цифры: 1:01 ушло на первый гол Найта в прошлом матче, 49 секунд – на второй гол канадца тогда же, а в понедельник Буше хватило на реализацию 50 секунд.

«Металлург» за четыре игры пропустил от «Авангарда» в меньшинстве лишь дважды – и оба гола были забиты в одном матче. Кажется, казанцам надо позвонить в Магнитогорск и узнать, что такого особенного делали игроки «Металлурга» при игре 4-на-5.

У «Ак Барса» не видно прежнего Радулова. Да и всю первую тройку

Безусловно, Александр не прятался на скамейке запасных и вообще провел на льду 20:06 – больше всех нападающих «Ак Барса». КХЛ подсчитала, что у капитана казанцев самое большое пройденное расстояние в этот вечер – 4874 метра. Он даже выиграл 8 из 12 единоборств в матче, 4 раза бросил в створ и 6 раз хитанул соперника. Как тут можно оставаться незаметным?

Но по меркам Радулова это, конечно, довольно непримечательный матч. Александр был полезен для своей команды, но совсем не опасен для чужой. А что больше всего должно пугать казанцев – он не выглядел той зажигалкой, мотивирующей все и вся своими эмоциями. Сегодня эти эмоции даже шли во вред.

За толчок в спину Малыхину он должен был получать две минуты, но арбитры в финалах конференций стараются не удалять по одному – поэтому последовала обоюдка со Сведбергом.

Судьи оставили команды в форматах 4-на-4 – и через 39 секунд Омск забросит ту шайбу, что мы уже давали выше. Этого ли хотел Радулов? Сомнительно.

Самый яркий момент Александра у чужих ворот был уже на последней минуте матча, когда он хитро подбил клюшку у соперника, чтобы шайба дошла на пятак, а потом бросил с острого угла – но в Демченко. Новая заварушка закончилась вполне дружескими объятиями с Шарипзяновым – Александр не стал даже конфликтовать. И тут сложно сказать: вот это его спокойствие и контроль гнева – хороший знак для «Ак Барса» или не очень.

В целом же вся стартовая тройка – с Сафоновым и Воронковым – не проявила себя так, как от нее ждут. Хотя Илья снова был неплох на точке (12 из 21 – и это помогло забить второй гол), но теперь уступил в личном противостоянии Найту. Интересно, как будет в Омске? И будет ли Билялетдинов менять что-то в работе первого звена?

Сведберг выдает отличный плей-офф

Помимо того, что огромный защитник «Авангарда» заступился за партнера и завалился на лед с Радуловым (весьма результативно, к слову), Виктор своим броском начал победу Омска во втором матче.

А еще он запускал вот такие атаки «Авангарда» от своих ворот:

Неплохо для защитника, который в начале сезона считался одним из слабых мест в обороне Омска, собирал минусы, получал заслуженные упреки от тренера и ни разу не забивал за «Авангард» в регулярке. В плей-офф швед преобразился – и набрал важные очки в серии с «Магниткой» (1+2), а теперь еще гол «Ак Барсу».

Контракт шведа заканчивается в этом апреле, но теперь руководство «ястребов» будет думать, стоит ли расставаться с таким защитником – тем более, что с его казахстанским паспортом легионером в КХЛ он не считается. Следующий сезон может стать для него уже шестым в лиге, хотя, кажется, действительно проявлять себя он начал только сейчас.

Финал Востока

Счет в серии – 1-1

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев ; hawk.ru