Но хоккей Омска и Магнитки смотреть тяжко.

Ожидания от игровых дней в плей-офф иногда подводят. Пара, устроившая самый утомительный для зрителя матч в Кубке Гагарина-2023, во вторник расщедрилась на 8 шайб с хет-триком Чеховича и возвращение интриги в серию. А противостояние, которое называют хоккейным эль класико, максимально серой и унылой игрой катится к 4-0. Поразительный контраст!

В Магнитогорске давали ужасно скучное представление

По итогам третьего матча «Металлург» – «Авангард» в финал Востока должны пройти «Ак Барс» и «Адмирал» – может быть, судейским добором или президентским решением (надо продумать, если Магнитка с Омском так продолжат). Потому что во вторник команды показывали не хоккей, а почти трехчасовой ролик для релаксации и крепкого сна. Чего-то сверхатакующего – как у СКА и «Торпедо» – в этой серии никто не ждал, но такая тягучая, словно некачественное желе, и пустая на события игра неприятно удивляла.

Обе команды, похоже, готовились отсиживаться в обороне и играть от соперника – и поэтому в этот вечер вообще никто никуда не спешил. Разумеется, почти все голы – чудо, что они вообще были – заброшены с позиционных атак, а один раз Омск ошибся при выходе из своей зоны – Магнитогорск разительно наказал. Это он сравнял счет на 12-й минуте, а дальше произошла кража времени из карманов зрителей – почти до конца третьего периода, пока команды не решили еще раз обменяться голами.

После матча Илья Воробьев уверял, что «Металлург» во многих компонентах лучше соперника – но, кажется, это не тот случай, когда можно как-то определить лучшего, тем более в мелочах. Только счетом на табло – а он в пользу «Авангарда». Да, команда с самой мощной топ-6 нападения во всей лиге осторожно сидит в своей зоне и выжидает чужих ошибок – Кравец странно пользуется имеющимися ресурсами, но иногда даже такой хоккей захватывает (гостевые матчи в Новосибирске), а самое главное – дает результат.

Омск выиграл – поэтому прагматичная и скучная игра в его исполнении хотя бы оправдана. Но вот что хотел сегодня «Металлург», если после вымученного гола, который мог стать победным, он не смог продержаться и минуты без фола?

«Авангард» выиграл семь матчей подряд и снова зарешал в овертайме

У Омска – самая побеждающая команда КХЛ прямо сейчас. Конечно, семь побед есть еще и у Питера, но последнее поражение СКА было 7 марта, а «Авангард» не проигрывает со 2 марта – неудача в овертайме самого первого матча серии с «Сибирью» так и осталась единственной. Тренерский штаб «ястребов», кажется, даже нашел идеальный баланс отдыха и тренировок между раундами плей-офф – во всяком случае 3-0 с «Магниткой» на это намекают.

И не исключено, что у «Авангарда» еще есть резерв – со стороны кажется, что голы им даются очень легко. Стоит только надавить, чуть прибавить в движении – и пожалуйста. Так, например, на отложенном штрафе сравнял счет игрок, от которого это вообще не ждут – защитник Виктор Сведберг. Огромный казахский швед не забивал с 12 декабря 2021-го – до перехода из ЦСКА в «Авангард» оставалось 6 дней.

Магнитогорск постепенно теряет статус короля овертаймов: до этого вечера была статистика в 3 победы и 1 поражение. В серии с «Автомобилистом» все отскоки и рикошеты в дополнительное время были за «Металлург», но сейчас это помогает «Авангарду».

У Грицюка уже второй гол с броска по отскочившей к нему шайбе в овертаймах. Правда, расстояние теперь чуть солиднее было.

Второй раунд

Счет в серии – 0-3

Чехович был в огне – у него хет-трик

После этой игры есть ощущение, что Чеховича точно не зря забирали из «Торпедо» и отдавали за него полцарства Дарьина, Фирстова, Летунова, Яна и денежную компенсацию. Эта четверка провела хороший сезон в Нижнем, а сам Иван улучшил свой прошлогодний результат в регулярке на одно очко, но при этом провел на 11 матчей больше.

Весь сезон только ленивый не пинал ярославский менеджмент за очередное провальное решение, но такие перфомансы, как выдал Чехович сегодня, заставляют поверить в то, что рано делать выводы об этом обмене.

Вообще плей-офф для Чеховича складывался не лучшим образом. Это был всего лишь четвертый матч для него – он принял участие в первой и четвертой играх с «Витязем», но обе сыграл по нулям. Потом вышел в стартовой встрече с армейцами, отыграл всего 11 минут и тоже ничего не набрал. Однако сегодня просто прорвало – Иван сделал хет-трик, хотя и на этот раз провел на площадке всего лишь 14 минут; меньше только у Андронова, Коршкова и Тесанова.

Форвард сделал пять бросков и надо отметить его голевое чутье – он оказывался там, где нужно. Только первый гол он забил прямым броском при розыгрыше большинства. Две другие шайбы – результат отличной игры на добивании, когда он вовремя ловил отскоки и поражал уже полупустые ворота.

Никитин наверняка убедился, что Иван небезнадежен в плей-офф и действительно может принести пользу «Локомотиву» на дистанции.

Чехович дебютировал в Кубке Гагарина два года назад в составе «Торпедо», когда нижегородцы попали на мощный «Ак Барс». Тогда Нижний забил всего 3 гола за 4 матча серии – 2 из них было на счету Чеховича. Так что, забивать этот парень умеет – в него нужно просто поверить.

Второй раунд

Счет в серии – 1-2

Фото: ХК «Локомотив»; ХК «Авангард» Омск