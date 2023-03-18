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ЦСКА перетерпел «Локо», «Авангард» затянул до овертайма с «Магниткой». Голов мало, топы пока присматриваются друг к другу

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Второй день полуфиналов конференций.

Это странно, но во второй день полуфиналов конференций еще и с овертаймом в сумме было заброшено 5 шайб – столько же настреляли за 60 минут в самой автобусной паре «Ак Барс» – «Адмирал» накануне. И если в противостоянии ЦСКА и «Локо» можно ожидать чего-то подобного, то «Авангард» с «Магниткой» должны были удивить своей атакой. Но не получилось: команды просто не понимали, в какой хоккей – атакующий или оборонительный – они играли.

«Авангард» – фаворит, но не мог воспользоваться своими шансами

Пятничная игра на Востоке периодически напоминала настольный хоккей: команды выбрасывали шайбу, потом получали аналогичный подарок от соперника, шли в атаку, теряли шайбу, а потом подбирали ее в своей зоне. При этом «Авангард» понял, что играть придется уже не с соперником уровня «Сибири», а до «Магнитки» дошло, что так фартить, как в первом раунде, им уже не будет.

Омск чувствовал полное преимущество в первом периоде и даже забил наконец-то свой заслуженный гол, но чем дальше шло – тем меньше уверенности оставалось у «ястребов». Игра выравнялась – и не то, чтобы гости на этом прям настаивали, но два удаления «Авангарда» во втором периоде – и, о чудо – счет стал равным. «Магнитка» начала вспоминать, что такое большинство – не самая позитивная новость для соперника.

Дальше пошел какой-то хаотичный хоккей – команды не хамили в чужой зоне, но и до стопроцентных моментов не доводили. Омск атаковал чаще и его полумоменты были опаснее, но «Металлург» огрызался, а во втором периоде и вовсе перебросал «ястребов». При этом сложно сказать, что у кого-то была инициатива. Такой хоккей больше напоминал броуновское движение из учебника по физике 7-го класса.

Все это докатилось до овертайма, где рано или поздно кому-то надо было забивать. «Авангард» явно был нацелен больше на это.

Зият Пайгин – скрытый герой первого матча Омска и Магнитогорска

Незаметный великан «Авангарда» на самом деле не первый раз решает в этом плей-офф. На его счету, например, победный гол в серии с «Сибирью» – просто идеальное попадание в девятку. Кроме того, у него гол и во втором матче первого раунда.

В первой игре с «Магниткой» Пайгин набрал столько же очков, сколько за всю первую серию – но сделал это передачами. Пусть они изначально и были бросками. Вот решающая штанга на гол Грицюка в овертайме:

Интересно, что  Зият в этом сезоне не пригодился «Торпедо» Ларионова. «Со мной никто не говорил, не обсуждал этот вопрос, поэтому сложно об этом сказать. Невозможно залезть человеку в голову и узнать, что там внутри», – говорил защитник в интервью «Бизнес Online».

Конечно, странно, что кандидат в сборную России в какой-то момент оказался без спроса, но Омск сразу подписал с ним контракт на 3 года – и кажется, не прогадал.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Авангард – Металлург Мг 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
17 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Буше (Найт, Пайгин)
1:1 – 31 Кошелев (Дронов, Лайпсик)
2:1 – 68 Грицюк (Пайгин, Шарипзянов)
Вратари: Демченко 23/24 – Паскуале 29/31.

Счет в серии – 1-0

ЦСКА провел свой лучший матч – идеально отпахал в обороне и показал отличную реализацию

После серии с «Северсталью» было странно поверить в то, что такой ЦСКА сможет быть конкурентным против «Локомотива». Конечно, первый матч – это только первый матч, но армейцы уже показали, что они могут быть куда более гибкими.

По старту серии выделяются несколько ключевых пойнтов в отношении москвичей. ЦСКА очень здорово перестроился – в первом раунде пропускал в среднем по три, но с Ярославлем сыграл «на ноль». Вообще похоже на то, что армейцы банально зарешали на опыте – это то, что никто не отнимет у игроков, которые из года в год доходят до поздних стадий в плей-офф. Есть ощущение, что они просто перестали валять дурака и на более серьезного оппонента вышли с совсем иным настроем.

В принципе сыграли образцово: 2 гола с 13 бросков в створ, 20 блокшотов и наконец-то швед Адам Рейдеборн показал, что он может тащить очень солидно. Если хотя бы примерно так же проведет всю серию, то тогда можно будет утверждать, что у армейцев есть хороший первый номер – пока это больше похоже на разовую акцию. Впрочем, продолжим наблюдения.

Разницу в том же опыте здорово показал первый гол ЦСКА: воспользовался едва ли не первой грубой ошибкой у «Локомотива» – посмотрите, как сыграл Андрей Сергеев за воротами в момент отложенного штрафа. Банальная потеря концентрации привела к голу: завладей шайбой – и будет свисток, судья пойдет объявлять об удалении. Но вместо этого хозяева создали голевой момент, который завершил Дыбленко.

Скажем спасибо КХЛ за интересную статистику, которая появляется в соцсетях после матчей – так мы узнали, что по ожидаемым голам игру должен был забирать «Локомотив»: xG ярославцев 2,5 против 1 у ЦСКА. Но армейцы эту продвинутую статистику отправили в мусорку – 2:0, первая игра за ЦСКА.

Кубок Гагарина

Второй раунд

ЦСКА – Локомотив 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Дата проведения
17 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 45 Дыбленко (Мамин)
2:0 – 49 Карнаухов (Дитц, Григоренко)
Вратари: Рейдеборн 35/35 – Исаев 11/13.

Счет в серии – 1-0

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Фото: vk.com/hc_avangardomsk; vk.com/hccska

2 комментария

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Денис Дубинин
Ответ Trash Talking
По первым матчам пока и не скажешь, кто из несеяных может в этом раунде преподнести сенсацию. Разве что к вратарям ЦСКА вернется дырявость, которая наложится на количество бросков Локомотива. В остальном пока раунд кажется для сеяных проходимым.
Здесь все сеянные... С 1 по 8 место... И даже "сеятся" в каждом этапе отдельно. Если имеешь в виду фаворитов то так и говори.
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Trash Talking
По первым матчам пока и не скажешь, кто из несеяных может в этом раунде преподнести сенсацию. Разве что к вратарям ЦСКА вернется дырявость, которая наложится на количество бросков Локомотива. В остальном пока раунд кажется для сеяных проходимым.
0
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