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В 6 сериях Кубка Гагарина снова ничья! ЦСКА забил 9 трем вратарям «Северстали», а «Торпедо» зарешало в овертайме

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Не жара, а жарища!

Здравствуйте! А вы верите в хоккей наш, Континентальную лигу? 

Если нет – то пора бы уже начинать, потому что Кубок Гагарина-2023 бьет все рекорды по интриге и зрелищности (а первый раунд – и по продолжительности). Во всех сериях сыграно по 4 матча – и ни одна еще не завершилась! Более того, в шести из них точно будет не меньше шести матчей.

Да и противостояния «Авангарда» с «Сибирью» и «Локомотива» с «Витязем», если честно, тоже под большим вопросом – зарекаться, что там не вернется все к ничьей, не стоит.

Праздничный день подарил несколько ярких сюжетов, которые мы все собрали в одном месте, чтобы вам было удобнее.

«Авангард» снова затаился – и стал вторым клубом с тремя победами

Четвертый матч Новосибирска и Омска сначала очень напоминал прошлый: «Авангард» повел в счете, засел в своей зоне, играл вторым номером, временами отбивался, а потом реализовал редкие шансы – и добил соперника. Если в понедельник для победы понадобилось 12 бросков в створ, то сейчас немногим больше – 15.

У омичей окончательно проснулся инстинкт убийцы – они доводят каждую ошибку соперника до гола. Особенно успешен Сергей Толчинский, у которого уже 4 шайбы в 4 матчах.

Но со временем стало понятно, что это не копия прошлой игры. Да, «Сибирь» нанесла 44 броска за вечер – даже больше, чем в понедельник, только вспомнить из них нечего, кроме единственного гола. Временами даже Василий Демченко играл неуверенно и выпускал шайбу, но новосибирцы не могли добить ее. И давление в чужой зоне уже было не то: «Авангард» позволял заходить, но не давал вылезать на пятак, закрывать обзор и в целом подчищал все.

«Сибирь», кажется, устала – и физически, и морально: сложно биться с тем же напором, когда у тебя 81 бросок в створ за два матча, а у соперника – лишь 27 и при этом две победы. «Авангард» же напротив – совершенствует игру вторым номером. Практически довел до блеска.

Интересно, как в таком формате он будет играть против более серьезного соперника. Хотя, конечно, сперва предстоит завершить эту серию.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Сибирь – Авангард 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Дата проведения
8 марта, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Грицюк (Телегин)
0:2 – 12 Найт (Ткачев, Шарипзянов)
1:2 – 15 Пьянов (Бутузов, Мерфи)
1:3 – 50 Толчинский ()
1:4 – 53 Буше (Ткачев)
Вратари: Красоткин 11/15 – Демченко 43/44.

Счет в серии – 1-3

«Металлург» молчаливо наблюдал, как счет становится 2-2

Вообще в плей-офф стало много грубых индивидуальных ошибок. В матче «Сибири» и «Авангарда» звание «Горемыка дня» можно отдать Илье Морозову: именно он подарил гол Грицюку, а к концу матча заработал «-3» в полезности. У «Магнитки» тоже был хоккеист, с которого началось поражение.

В середине игры Григорий Дронов сначала отдал пас и только потом посмотрел куда. Спасибки от Кертиса Волка – 1:0.

Дронов – уже невольно – принял участие и во втором голе «Авто»: рикошет от конька после броска Баранцева. 

Хотя, конечно, не один защитник причина всех бед. «Магнитка» не была похожа на ту команду, что пару дней назад выгрызала победу в овертайме. Игроки чаще выступали в роли наблюдателей: не то чтобы Екатеринбург выдавал что-то сумасшедшее – просто играл так, как и надо в плей-офф. «Металлург» – нет.

Особенно, конечно, это касается большинства: 0 голов в 5 попытках в матче, 0 в 14 – за всю серию. Чтоб еще понятнее: «Магнитка» отыграла в таком формате 26 минут 45 секунд и не забросила ни одной (!) шайбы. А смысл при этой статистике вообще за следующий раунд бороться?

Кубок Гагарина

1-й раунд

Металлург Мг – Автомобилист 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Дата проведения
8 марта, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 31 Волк ()
0:2 – 33 Баранцев (Блэкер, Голышев)
0:3 – 52 Макеев (Кормье)
0:4 – 59 Ли (Гуркин)
Вратари: Паскуале 24/27 – Маттссон 35/35.

Счет в серии – 2-2

«Северсталь» устроила парад из вратарей, ЦСКА – из голов

«Северсталь» с ЦСКА в праздничную среду (на всякий случай – завтра рабочий день!) вообще устроили какой-то кордебалет: второй матч в истории Кубка Гагарина по результативности, рекорд армейцев по голам в одной игре плей-офф, первый случай в истории КХЛ с тремя задействованными вратарями за вечер. А самое забавное, что это все предрешил ровно один эпизод.

На 9-й минуте Нестеров простреливает из круга вбрасывания на пятачок, где шайбы касается Плотников – она влетает в ворота, а нападающий – в голкипера.

Согласитесь, велик соблазн взять тренерский запрос на помеху вратарю? Андрей Разин поддался – и проиграл. Шайба сначала пролетела мимо Самонова, а уже затем был его контакт с Плотниковым.

Челлендж взят по ошибке – за что «Северсталь» получает две минуты штрафа, и один пропущенный тут же превращается в два. Там и третий не за горами – и минуте к 15-й в матче все понятно. Да и ЦСКА, кажется, впервые в серии выглядел так, как и должен действующий чемпион.

Но надо отдать должное Андрею Разину: он делал все, чтобы команда не впала в уныние, чтобы встряхнулась – даже если пропустит еще раз. Во-первых, он дал поиграть всем трем вратарям (да, если вы не знали, уже больше сезона в заявке на матч трое голкиперов). Во-вторых, он менял кипера на 6-го полевого при каждом удобном случае – показывал, что команда борется, несмотря на счет. Так, кстати, Череповец забросил первую и третью шайбы.

Да, Самонов с Шугаевым пропустили по 3 гола, еще 2 – дебютировавший в плей-офф Назаркин. Пустые ворота тоже не смогли отстоять насухо. Но, кажется, в команде нет ощущения безнадеги, которое могло бы быть при условных 0:6.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Северсталь – ЦСКА 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)
Дата проведения
8 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Плотников (Нестеров, Окулов)
0:2 – 10 Каменев (Григоренко, Нестеров)
0:3 – 13 Карнаухов (Слепышев)
0:4 – 16 Слепышев (Светлаков)
1:4 – 24 Пресс (Пыленков, Гераськин)
1:5 – 25 Мингачев (Клаэссон, Абрамов)
1:6 – 27 Григоренко (Окулов, Нестеров)
2:6 – 50 Абросимов (Тихонов, Моисеев)
2:7 – 55 Слепышев (Светлаков)
3:7 – 55 Морозов ()
3:8 – 56 Полтапов (Брюквин)
3:9 – 59 Мингачев ()
Вратари: Шугаев 9/12, Назаркин 15/17, Самонов 7/10 – Рейдеборн 29/32.

Счет в серии – 2-2

«Болото» не сдержало игроков «Торпедо»

Тот, кто в качестве подарка на 8 марта купил билеты на матч «Динамо» – «Торпедо», может смело считать себя кавалером года. Да, бело-голубые проиграли – но в этот день в Москве все равно не было шоу лучше.

Команды забросили в сумме 9 шайб, выдали мощнейший хоккей с камбэком каждой из них и интригой до овертайма включительно – просто песня, а не матч. Помнится, Игорь Ларионов по ходу серии говорил про болото в средней зоне у «Динамо» – так вот сегодня москвичи поддались атакующему хоккею, и обе команды высушили болото.

Игроки «Динамо», кажется, обиделись на тренера соперников и решили показать, что тоже умеют играть в красивый хоккей. Посмотрите, как они реализовали большинство:

До определенного момента матч был соревнованием Джордана Уила и Сергея Гончарука – к 31-й минуте, когда счет был 3:3, оба набрали по 2+1. А в решающие моменты вечера команды забыли о том, что идет плей-офф – и отвечали контратакой на контратаку. Такого сумасшедшего хоккея в этом плей-офф вы точно не видели.

Тем забавнее, что победный гол забил игрок, у которого вообще не было их в сезоне. Хотя защитник Даниил Бокун бросил так, словно уже решал такие моменты в овертаймах.

Чем закончится эта серия – вообще непонятно. Хотя такие же вопросы и как минимум по пяти другим.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Динамо Москва – Торпедо 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Дата проведения
8 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Уил (Скоренов, О'Делл)
2:0 – 5 О'Делл (Уил, Скоренов)
2:1 – 13 Гончарук (Коваленко, Ларионов)
2:2 – 19 Федотов (Бокун, Гончарук)
3:2 – 21 Уил (Скоренов, Миронов)
3:3 – 29 Гончарук (Коваленко, Ларионов)
3:4 – 53 Сизов (Веряев, Конюшков)
4:4 – 56 Рашевский (Менелл, О'Делл)
4:5 – 68 Бокун (Виноградов)
Вратари: Коновалов 16/21 – Кульбаков 26/30.

Счет в серии – 2-2

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5 комментариев

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Иван Петров
Ну это же Шоу, все куплено, места распределены
0
0
0
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Trash Talking
Мы все восхищаемся сенсациями, а по факту просто третьи команды конференций взяли по одному гостевому матчу :)
0
-4
-4
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ak-2nd
Ответ Контрольный выстрел
Ларионов прям вау!
Отдельно было заметно насколько быстрее в коротких ускорениях в чужой зоне игроки Торпедо...
+1
0
+1
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Dyman
торПедо сдуется скоро
0
-8
-8
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Контрольный выстрел
Ларионов прям вау!
+8
-1
+7
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