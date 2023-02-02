Серебряков – монстр!

Плей-офф КХЛ-2023 официально стартовал в среду матчем в Уфе! Нельзя сказать, что открытие розыгрыша получилось зрелищным, зато вышло очень напряженным и закончилось небольшой сенсацией. «Салават» почти три часа безуспешно долбился в чужие ворота и по итогу ошарашил свои трибуны счетом 0-1 в серии.

Главный герой вечера – Серебряков. Играл лучше, чем в регулярке

Если говорить о преимуществе в игре, то у Уфы оно было тотальное. Статистика насчитала, что хоккеисты «Салавата» провели в атаке почти 27 минут (для сравнения: у дальневосточников – 12:27) и нанесли 122 броска. Отнимаем те, которые заблокировал «Адмирал» (30), и те, которые шли мимо ворот (36), – все остальное долетело до рамки. Но из 56 бросков в створ голом стал только один. Наглядный пример, почему так мало:

Никита Серебряков – безоговорочно лучший вратарь регулярки: 50 матчей, 94,4% отраженных броков, коэффициент надежности – 1,79, 5 сухарей. Но до серии с Уфой у него совершенно не было опыта кубковых игр – не считать же 40 минут против «Авангарда» в 2017-м с тремя пропущенными.

К тому же чемпионат и плей-офф – два совершенно разных турнира, и далеко не всем удается в них блистать одинаково.

Все верно – Серебряков сыграл не так, как в регулярке, а даже лучше: 55 сэйвов за вечер – первый его показатель в этом сезоне (только раз было круче за карьеру – 57 сэйвов в чемпионате-2018/19). Конечно, если сделать поправку на 17-минутный овертайм, то в среднем будут похожие цифры. Но все равно Никита затащил на зубах победу «Адмирала», и сделал это очень эффектно.

Впрочем, до рекорда КХЛ – Карри Ряме отразил 83 броска за матч – очень далеко. Хотя у Серебрякова был один овертайм, а у финна аж 5!

27-летний вратарь – воспитанник московского «Динамо». Пробовал себя в разных командах (и даже ездил на несколько лет в канадскую юниорку), но лучше всего проявил себя в «Адмирале», где с перерывами играет уже пятый сезон. В целом, неплохо показывал себя в клубе еще в прошлом году, когда пытался спасать тонущую команду, но с приходом Тамбиева вышел на топ-уровень, став основой его оборонительной системы.

За этот год Никита настолько приучил всех к своей уверенной игре, что на послематчевой пресс-конференции ни один из тренеров не вспомнил про вратаря. И только Хо-Сэнг наверняка проматывал свой выход один-на-один в голове.

«Салават» сам себе придумал проблемы

Хотя для победы нужно не только на Серебрякова смотреть, но и голы забивать – с чем полевые «Адмирала» справились. Автобус, припаркованный у их ворот, периодически выдвигался в сторону чужих – и с весьма опасными моментами. Дальневосточники не боялись атаковать, но делали это, только когда понимали, что пора и что не наткнутся на контратаку.

И все же забить первый гол и почувствовать уверенность им помогли сами уфимцы. Григорий Панин зачистил пятачок и от своих, и от чужих – чем открыл возможность для броска Файзуллину.

Второй гол «Адмирала» – в овертайме – казался логичным: уфимцы выглядели все обреченнее в своих попытках пробить оборону и Серебрякова, а дальневосточники все чаще выбирались в чужую зону за своим шансом. Правда, никто не ожидал, что победную шайбу забросит 20-летний Прохор Корбит, который в КХЛ вообще этого не делал. А передачу отдавал Павел Шэн – привет родному клубу!

Уфа в первом же матче лишила себя преимущества домашней площадки – а в противостоянии с Владивостоком это может сильно сказаться. Но, как оказалось, это была еще не главная сенсация первого дня.

1-й раунд

Счет в серии – 0-1