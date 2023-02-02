Все важное о Кубке Гагарина-2022/23: календарь, результаты, где смотреть трансляции плей-офф КХЛ
Максимально просто и без лишних подробностей.
В среду, 1 марта, стартовал плей-офф КХЛ-2022/23. 16 клубов из двух конференций (по 8 каждой) начнут битву в первом раунде, чтобы в середине апреля два лучших – по одному с Запада и Востока – сошлись в финале Кубка Гагарина. Эта весна обещает быть жаркой.
Кто участвует в розыгрыше Кубка Гагарина-2023?
Шестнадцать команд, набравших наибольшее количество очков в своих конференциях по итогам регулярки в Фонбет чемпионате КХЛ .
От Запада: СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Москва), «Витязь» (Московская область), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Минск).
От Востока: «Ак Барс» (Казань), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омская область), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск).
В каких парах начинают команды?
Согласно регламенту, лучшая команда конференции начинает плей-офф с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, четвертая – с пятой. Преимущество домашней площадки в начале серии получает команда, с лучшим посевом. Таким образом, розыгрыш Кубка Гагарина-2023 начнут следующие пары:
Западная конференция
СКА – «Динамо» Минск
ЦСКА – «Северсталь»
«Локомотив» – «Витязь»
«Торпедо» – «Динамо»
Восточная конференция
«Ак Барс» – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
«Авангард» – «Сибирь»
«Автомобилист» – «Металлург»
Каждая серия в каждом раунде продолжается до четырех побед одной из команд – максимально противостояние может растянуться на 7 матчей.
Когда пройдет плей-офф КХЛ-2023?
Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта и закончится только в апреле – если финальная серия затянется на все 7 матчей, то плей-офф завершится 29 апреля.
Вот разбивка по датам каждого раунда:
• четвертьфиналы конференций – с 1 по 14 марта 2023-го;
• полуфиналы конференций – с 16 по 29 марта 2023-го;
• финалы конференций – с 1 по 14 апреля 2023-го;
• финал Кубка Гагарина – с 17 по 29 апреля 2023-го.
Расписание первого раунда плей-офф КХЛ
Первые матчи серий
1 марта, 17:00 мск. «Салават Юлаев» – «Адмирал»
1 марта 19:30 мск. СКА – «Динамо» Минск
1 марта 19:30 мск. «Локомотив» – «Витязь»
1 марта 19:30 мск. «Ак Барс» – «Нефтехимик»
2 марта. 17:00 мск. «Авангард» – «Сибирь»
2 марта 17:00 мск. «Автомобилист» – «Металлург»
2 марта 19:30 мск. ЦСКА – «Северсталь»
2 марта 19:30 мск. «Торпедо» – «Динамо»
Вторые матчи серий
3 марта 17:00 мск. «Салават Юлаев» – «Адмирал»
3 марта 19:30 мск. СКА – «Динамо» Минск
3 марта 19:30 мск. «Локомотив» – «Витязь»
3 марта 19:30 мск. «Ак Барс» – «Нефтехимик»
4 марта 14:00 мск. «Авангард» – «Сибирь»
4 марта 14:30 мск. «Автомобилист» – «Металлург»
4 марта 17:00 мск. ЦСКА – «Северсталь»
4 марта 17:00 мск. «Торпедо» – «Динамо»
Третьи матчи серий
5 марта 10:00 мск. «Адмирал» – «Салават Юлаев»
5 марта 17:00 мск. «Динамо» Минск – СКА
5 марта 17:00 мск. «Витязь» – «Локомотив»
5 марта 17:00 мск. «Нефтехимик» – «Ак Барс»
6 марта 15:30 мск. «Сибирь» – «Авангард»
6 марта 17:00 мск. «Металлург» – «Автомобилист»
6 марта 19:30 мск. «Динамо» – «Торпедо»
6 марта 19:30 мск. «Северсталь» – ЦСКА
Четвертые матчи серий
7 марта 12:30 мск. «Адмирал» – «Салават Юлаев»
7 марта 17:00 мск. «Нефтехимик» – «Ак Барс»
7 марта 19:30 мск. «Динамо» Минск – СКА
7 марта 19:30 мск. «Витязь» – «Локомотив»
8 марта. 13:30 мск. «Сибирь» – «Авангард»
8 марта 14:30 мск. «Металлург» – «Автомобилист»
8 марта 17:00 мск. «Северсталь» – ЦСКА
8 марта 17:00 мск. «Динамо» – «Торпедо»
Пятые матчи серий (если понадобятся)
9 марта. СКА – «Динамо» Минск
9 марта. «Локомотив» – «Витязь»
9 марта. «Ак Барс» – «Нефтехимик»
9 марта. «Салават Юлаев» – «Адмирал»
10 марта. «Авангард» – «Сибирь»
10 марта. «Автомобилист» – «Металлург»
10 марта. ЦСКА – «Северсталь»
10 марта. «Торпедо» – «Динамо»
Шестые матчи серий (если понадобятся)
11 марта. «Динамо» Минск – СКА
11 марта. «Витязь» – «Локомотив»
11 марта. «Нефтехимик» – «Ак Барс»
11 марта. «Адмирал» – «Салават Юлаев»
12 марта. «Северсталь» – ЦСКА
12 марта. «Динамо» – «Торпедо»
12 марта. «Сибирь» – «Авангард»
12 марта. «Металлург» – «Автомобилист»
Седьмые матчи серий (если понадобятся)
13 марта. СКА – «Динамо» Минск
13 марта. «Локомотив» – «Витязь»
13 марта. «Ак Барс» – «Нефтехимик»
13 марта. «Салават Юлаев» – «Адмирал»
14 марта. ЦСКА – «Северсталь»
14 марта. «Торпедо» – «Динамо»
14 марта. «Авангард» – «Сибирь»
14 марта. «Автомобилист» – «Металлург»
Где смотреть матчи плей-офф КХЛ?
• Из общедоступных в России телеканалов игры чемпионата КХЛ будет показывать «Матч ТВ», но не в полном объеме – сетка будет зависеть от других запланированных программ, фильмов или трансляций других видом.
• Кроме того, регулярный чемпионат транслируют 18 телеканалов в 15 регионах России транслируют матчи своих команд – к примеру, омский 12 канал показывает матчи «Авангарда», а новосибирский ОТС – «Сибири». Региональные телеканалы из городов, клубы которых еще не вылетели из плей-офф, продолжат свои трансляции.
• Максимально полное освещение турнира – как в прямом эфире, так и в записи – идет на телеканалах KHL и KHL Prime. Расписание трансляций можно посмотреть на странице каналов на сайте лиги. При этом и KHL, и KHL Prime являются кабельными, они входят в различные пакеты у операторов цифрового вещания (наличие и стоимость подключения уточняйте у вашего оператора).
• Также все матчи КХЛ можно посмотреть на официальном сайте лиги – video.khl.ru, где пользователь может приобрести трансляцию отдельно взятого матча, оплатить подписку на все игры отдельной команды или же всего чемпионата.
• Игры Кубка Гагарина можно будет посмотреть и на сайте «Кинопоиск» – при наличии подписки «Яндекс Плюс».
• В Беларуси матчи КХЛ транслирует телеканал «Беларусь 5», а в Казахстане – «Qazsport». Кроме того, матчи лиги транслируются не только на территории клубов-участников. К примеру в США игры можно посмотреть на ESPN+ и стриминговом сервисе Portable.TV. Всего за рубежом игры турнира можно посмотреть в более чем 30 странах.
В КХЛ наконец-то известны все пары плей-офф: кто, с кем, когда
15 героев и сюжетов сезона, которые мы запомним: хоккей Ларионова, система Ротенберга, тю-тю-тю и другие
15 событий сезона, которых лучше бы не было: Да Коста и оператор, Третьяк и лимит, Мичков и мат
Фото: vk.com/hcmetallurg, vk.com/hcavtomobilist, vk.com/torpedonn, vk.com/hcseverstal, vk.com/hcdinamoby
Комментарии