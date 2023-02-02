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Все важное о Кубке Гагарина-2022/23: календарь, результаты, где смотреть трансляции плей-офф КХЛ

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Максимально просто и без лишних подробностей.

В среду, 1 марта, стартовал плей-офф КХЛ-2022/23. 16 клубов из двух конференций (по 8 каждой) начнут битву в первом раунде, чтобы в середине апреля два лучших – по одному с Запада и Востока – сошлись в финале Кубка Гагарина. Эта весна обещает быть жаркой.

Кто участвует в розыгрыше Кубка Гагарина-2023?

Шестнадцать команд, набравших наибольшее количество очков в своих конференциях по итогам регулярки в Фонбет чемпионате КХЛ .

От Запада: СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Москва), «Витязь» (Московская область), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Минск).

От Востока: «Ак Барс» (Казань), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омская область), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск).

В каких парах начинают команды?

Согласно регламенту, лучшая команда конференции начинает плей-офф с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, четвертая – с пятой. Преимущество домашней площадки в начале серии получает команда, с лучшим посевом. Таким образом, розыгрыш Кубка Гагарина-2023 начнут следующие пары:

Западная конференция

СКА – «Динамо» Минск

ЦСКА – «Северсталь»

«Локомотив» – «Витязь»

«Торпедо» – «Динамо»

Восточная конференция

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» – «Адмирал»

«Авангард» – «Сибирь»

«Автомобилист» – «Металлург»

Каждая серия в каждом раунде продолжается до четырех побед одной из команд – максимально противостояние может растянуться на 7 матчей. 

Когда пройдет плей-офф КХЛ-2023?

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта и закончится только в апреле – если финальная серия затянется на все 7 матчей, то плей-офф завершится 29 апреля. 

Вот разбивка по датам каждого раунда:

• четвертьфиналы конференций – с 1 по 14 марта 2023-го;

• полуфиналы конференций – с 16 по 29 марта 2023-го;

• финалы конференций – с 1 по 14 апреля 2023-го;

• финал Кубка Гагарина – с 17 по 29 апреля 2023-го.

Расписание первого раунда плей-офф КХЛ

Первые матчи серий

1 марта, 17:00 мск. «Салават Юлаев» – «Адмирал»

1 марта 19:30 мск. СКА – «Динамо» Минск

1 марта 19:30 мск. «Локомотив» – «Витязь»

1 марта 19:30 мск. «Ак Барс» – «Нефтехимик»

2 марта. 17:00 мск. «Авангард» – «Сибирь»

2 марта 17:00 мск. «Автомобилист» – «Металлург»

2 марта 19:30 мск. ЦСКА – «Северсталь»

2 марта 19:30 мск. «Торпедо» – «Динамо»

Вторые матчи серий

3 марта 17:00 мск. «Салават Юлаев» – «Адмирал»

3 марта 19:30 мск. СКА – «Динамо» Минск

3 марта 19:30 мск. «Локомотив» – «Витязь»

3 марта 19:30 мск. «Ак Барс» – «Нефтехимик»

4 марта 14:00 мск. «Авангард» – «Сибирь»

4 марта 14:30 мск. «Автомобилист» – «Металлург»

4 марта 17:00 мск. ЦСКА – «Северсталь»

4 марта 17:00 мск. «Торпедо» – «Динамо»

Третьи матчи серий

5 марта 10:00 мск. «Адмирал» – «Салават Юлаев»

5 марта 17:00 мск. «Динамо» Минск – СКА

5 марта 17:00 мск. «Витязь» – «Локомотив»

5 марта 17:00 мск. «Нефтехимик» – «Ак Барс»

6 марта 15:30 мск. «Сибирь» – «Авангард»

6 марта 17:00 мск. «Металлург» – «Автомобилист»

6 марта 19:30 мск. «Динамо» – «Торпедо»

6 марта 19:30 мск. «Северсталь» – ЦСКА

Четвертые матчи серий

7 марта 12:30 мск. «Адмирал» – «Салават Юлаев»

7 марта 17:00 мск. «Нефтехимик» – «Ак Барс»

7 марта 19:30 мск. «Динамо» Минск – СКА

7 марта 19:30 мск. «Витязь» – «Локомотив»

8 марта. 13:30 мск. «Сибирь» – «Авангард»

8 марта 14:30 мск. «Металлург» – «Автомобилист»

8 марта 17:00 мск. «Северсталь» – ЦСКА

8 марта 17:00 мск. «Динамо» – «Торпедо»

Пятые матчи серий (если понадобятся)

9 марта. СКА – «Динамо» Минск

9 марта. «Локомотив» – «Витязь»

9 марта. «Ак Барс» – «Нефтехимик»

9 марта. «Салават Юлаев» – «Адмирал»

10 марта. «Авангард» – «Сибирь»

10 марта. «Автомобилист» – «Металлург»

10 марта. ЦСКА – «Северсталь»

10 марта. «Торпедо» – «Динамо»

Шестые матчи серий (если понадобятся)

11 марта. «Динамо» Минск – СКА

11 марта. «Витязь» – «Локомотив»

11 марта. «Нефтехимик» – «Ак Барс»

11 марта. «Адмирал» – «Салават Юлаев»

12 марта. «Северсталь» – ЦСКА

12 марта. «Динамо» – «Торпедо»

12 марта. «Сибирь» – «Авангард»

12 марта. «Металлург» – «Автомобилист»

Седьмые матчи серий (если понадобятся)

13 марта. СКА – «Динамо» Минск

13 марта. «Локомотив» – «Витязь»

13 марта. «Ак Барс» – «Нефтехимик»

13 марта. «Салават Юлаев» – «Адмирал»

14 марта. ЦСКА – «Северсталь»

14 марта. «Торпедо» – «Динамо»

14 марта. «Авангард» – «Сибирь»

14 марта. «Автомобилист» – «Металлург»

Где смотреть матчи плей-офф КХЛ?

• Из общедоступных в России телеканалов игры чемпионата КХЛ будет показывать «Матч ТВ», но не в полном объеме – сетка будет зависеть от других запланированных программ, фильмов или трансляций других видом.

•  Кроме того, регулярный чемпионат транслируют 18 телеканалов в 15 регионах России транслируют матчи своих команд – к примеру, омский 12 канал показывает матчи «Авангарда», а новосибирский ОТС – «Сибири». Региональные телеканалы из городов, клубы которых еще не вылетели из плей-офф, продолжат свои трансляции.

• Максимально полное освещение турнира – как в прямом эфире, так и в записи – идет на телеканалах KHL и KHL Prime. Расписание трансляций можно посмотреть на странице каналов на сайте лиги. При этом и KHL, и KHL Prime являются кабельными, они входят в различные пакеты у операторов цифрового вещания (наличие и стоимость подключения уточняйте у вашего оператора).

• Также все матчи КХЛ можно посмотреть на официальном сайте лиги – video.khl.ru, где пользователь может приобрести трансляцию отдельно взятого матча, оплатить подписку на все игры отдельной команды или же всего чемпионата.

• Игры Кубка Гагарина можно будет посмотреть и на сайте «Кинопоиск» – при наличии подписки «Яндекс Плюс». 

• В Беларуси матчи КХЛ транслирует телеканал «Беларусь 5», а в Казахстане – «Qazsport». Кроме того, матчи лиги транслируются не только на территории клубов-участников. К примеру в США игры можно посмотреть на ESPN+ и стриминговом сервисе Portable.TV. Всего за рубежом игры турнира можно посмотреть в более чем 30 странах.

В КХЛ наконец-то известны все пары плей-офф: кто, с кем, когда

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Фото: vk.com/hcmetallurgvk.com/hcavtomobilist, vk.com/torpedonnvk.com/hcseverstalvk.com/hcdinamoby

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