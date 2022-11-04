Тренер «Сибири» показал средний палец после удаления его игрока в овертайме. Говорит, что это напутствие всем

Ждать новый мем?

«Сибирское дерби» – не такой раскрученный бренд в лиге, как «Зеленое» или «Армейское», но для Омска, Новосибирска и их болельщиков – это действительно важные матчи в сезоне. По сути, каждая игра – это чемпионский бой за переходящий титул «Хозяев Сибири». И эмоции иногда бьют через край.

Вот и главный тренер новосибирцев Андрей Мартьемьянов не сдержался в овертайме – и выдал речь, понятную даже для тех, кто плохо читает по губам, а потом еще и подкрепил свои слова всем известным жестом.

Разумеется, тренеру «Сибири» пришлось комментировать свою жестикуляцию на послематчевой пресс-конференции.

– В трансляцию попал момент, где вы сэмоционировали на удаление в овертайме? Расскажите, в чей адрес это было? Это игроку оштрафованному напутствие было?

– Всем. Всем напутствие было – ответил Мартемьянов и чуть улыбнулся.

А вот сам эпизод, из-за которого тренер так разозлился: Шенфельд и Буше пытались зацепиться за шайбу – и нападающий «Сибири» зарядил клюшкой по визору соперника.

Но если присмотреться – как это сделал телеграм-канал «БесПроката» – то можно увидеть, что Буше и подбил клюшку Шенфельда, которая в итоге самому Риду по голове и прилетела.

Нельзя исключать, что жест Мартемьянова вообще и предназначался американцу – если так, то тренер не со зла, а от бессилия. «Сибирь» просто не знает, как угомонить Буше, а Рид, похоже, нашел любимую команду в КХЛ.

Разумеется, решающий гол в овертайме забил как раз Буше – реализовал то самое удаление Шенфельда.

И это был уже второй гол в матче – во втором периоде он просто отобрал шайбу в чужой зоне и бросил. А еще у нападающего результативная передача – он поучаствовал во всех голевых атаках «Авангарда». По сути, Буше и вытащил для Омска неудачно складывавшийся матч.

Михаил Кравец не был удивлен – и даже не стал отделять успех игрока от его тройки: «Про первое звено – они всегда были живые. Просто они соединились вместе и делают свою работу».

«Конечно, непонятные удаления в концовке были, но соперник «5 на 4» очень быстро реализовывает, – грустно констатировал Мартемьянов. – Честь им и хвала, мы немножко недотерпели. Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет».

Кажется, следующий матч «Сибири» тренер может провести на трибунах, а не на скамейке запасных – если лига выпишет ему дисквалификацию. Если же просто штраф – то с этим проблем не должно быть: футболки «Всем напутствие было» могут разойтись еще лучше другого мем-мерча тренера «Сибири».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hc_avangardomsk; РИА Новости/Сергей Гунеев