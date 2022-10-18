«Сочи» забил самый быстрый гол сезона – на 9-й секунде. А к концу первой минуты было уже 1:1
Веселое начало, веселая игра.
ХК «Сочи» – пока главный неудачник Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23. Если на Востоке уже сейчас вовсю идет борьба за место в плей-офф, то на Западе южный клуб в одиночестве засел на дне. Отставание от ближайшей команды – 9 очков, от восьмерки – 12 – то есть в районе 5-6 побед. Вроде немного, но к трети чемпионата у «Сочи» только 3 выигранных матча – по сути, в этой гонке клуб уже не участвует.
Хотя и в начале сезона казалось, что ему это не особо интересно. В сентябре соцсети клуба с печальной регулярностью констатировали факт в режиме онлайн: «Соперник открыл счет». Лишь в 10-м матче сезона «Сочи» нарушил традицию – но в целом с инициативой в начале вечера осталась беда: только в 5 играх из 17 команда забивала первой.
И поэтому весьма иронично, что именно «леопарды» забили самый быстрый гол сезона – во всяком случае, пока. Уже на 9-й секунде матча с минским «Динамо» Кирилл Петьков оказался у чужих ворот и ткнул шайбу одной рукой под Алексеем Колосовым – 1:0.
По идее, такое начало должно было придать южанам сил и зафиксировать их преимущество – но с удержанием счета в «Сочи» все тоже весьма плачевно. Не успела закончиться первая минута, а на табло уже было 1:1.
Неудачный вывод шайбы из зоны – и дебютный гол 20-летнего Валентина Демченко в КХЛ на 42-й секунде:
Две шайбы в разные ворота за 42 секунды после вбрасывания – это второй результат в истории КХЛ. Быстрее были только игроки рижского «Динамо» и «Слована» в сезоне-2018/19 – тогда команды уложились в 36 секунд.
А вот Кирилл Петьков не попадает даже в топ-10 самых быстрых шайб за всю историю – десятка начинается с 8 секунд. А рекорд лиги принадлежит защитнику «Локомотива» Александру Елесину – всего 5 секунд со старта игры.
Вероятно, гол Петькова останется самым быстрым в сезоне-2022/23 – в прошлом чемпионате, к примеру, 8 секунд Галиева никто не превзошел. Но это единственный позитив для «Сочи» этим вечером – команда проиграла 3:5, а в медиа уже пошли слухи об отставке Андрея Назарова.
- Дата проведения
- 18 октября, 19.10, «Арена-Минск»
- 0:1 – 2 Петьков (Николаев, Крощинский)
- 1:1 – 2 Демченко (Барберио)
- 2:1 – 9 Варфоломеев ()
- 2:2 – 30 Стальнов (Иванюженков)
- 3:2 – 34 Горбунов (Алистров, Шинкевич)
- 3:3 – 37 Гараев (Стальнов, Пивцакин)
- 4:3 – 39 Меркли (Емелин)
- 5:3 – 60 Алистров (Пакетт)
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Фото: hcsochi.ru
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