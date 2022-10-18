«Сочи» забил самый быстрый гол сезона – на 9-й секунде. А к концу первой минуты было уже 1:1

Веселое начало, веселая игра.

ХК «Сочи» – пока главный неудачник Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23. Если на Востоке уже сейчас вовсю идет борьба за место в плей-офф, то на Западе южный клуб в одиночестве засел на дне. Отставание от ближайшей команды – 9 очков, от восьмерки – 12 – то есть в районе 5-6 побед. Вроде немного, но к трети чемпионата у «Сочи» только 3 выигранных матча – по сути, в этой гонке клуб уже не участвует.

Хотя и в начале сезона казалось, что ему это не особо интересно. В сентябре соцсети клуба с печальной регулярностью констатировали факт в режиме онлайн: «Соперник открыл счет». Лишь в 10-м матче сезона «Сочи» нарушил традицию – но в целом с инициативой в начале вечера осталась беда: только в 5 играх из 17 команда забивала первой.

И поэтому весьма иронично, что именно «леопарды» забили самый быстрый гол сезона – во всяком случае, пока. Уже на 9-й секунде матча с минским «Динамо» Кирилл Петьков оказался у чужих ворот и ткнул шайбу одной рукой под Алексеем Колосовым – 1:0.

По идее, такое начало должно было придать южанам сил и зафиксировать их преимущество – но с удержанием счета в «Сочи» все тоже весьма плачевно. Не успела закончиться первая минута, а на табло уже было 1:1.

Неудачный вывод шайбы из зоны – и дебютный гол 20-летнего Валентина Демченко в КХЛ на 42-й секунде:

Две шайбы в разные ворота за 42 секунды после вбрасывания – это второй результат в истории КХЛ. Быстрее были только игроки рижского «Динамо» и «Слована» в сезоне-2018/19 – тогда команды уложились в 36 секунд.

А вот Кирилл Петьков не попадает даже в топ-10 самых быстрых шайб за всю историю – десятка начинается с 8 секунд. А рекорд лиги принадлежит защитнику «Локомотива» Александру Елесину – всего 5 секунд со старта игры.

Вероятно, гол Петькова останется самым быстрым в сезоне-2022/23 – в прошлом чемпионате, к примеру, 8 секунд Галиева никто не превзошел. Но это единственный позитив для «Сочи» этим вечером – команда проиграла 3:5, а в медиа уже пошли слухи об отставке Андрея Назарова.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: hcsochi.ru