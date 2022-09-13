У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов

Есть первое очко в сезоне.

Омский «Авангард» – пока главное разочарование Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23: клуб вернулся в родной город, организовал лучшую предсезонную презентацию в лиге (если не вообще в российском спорте), но сейчас игра «ястребов» не соответствует ни тому празднику, что был устроен, ни арене, что смастерили за эти четыре года.

За пять матчей на старте омские болельщики прошли стадию отрицания (первое поражение – случайность, второе – совпадение), гнев и депрессию (третье поражение – закономерность, четвертое – просто караул какой-то) и потихоньку подходят к смирению. У «Авангарда» действительно полно проблем в игре, которые бросаются в глаза. Но, кажется, самая главная – психологическая: хоккеисты дрожат, а тренерский штаб просто не знает, как сразу привести их в чувство – опыта главным у Дмитрия Рябыкина до этого лета не было.

Еще в матче против СКА было видно, как хоккеисты периодически бросают играть – и чтобы прийти в себя, требуется несколько смен. Игра с «Сибирью» показала, что проблема никуда не делась, а только усугубилась. Ошибки в элементарных ситуациях, привозы в своей зоне или нереализованные стопроцентные моменты – все это давление серии поражений на игроков. Собственно, из-за таких ошибок Омск и проиграл первое сибирское дерби сезона.

Первые два периода матча можно смело опускать: «Сибирь» всячески избегала «витиеватого хоккея» и больше ждала шансов, «Авангард» пытался давить, но как-то неказисто это выходило, хотя статистика по броскам в створ за 40 минут – 6:18 – выглядела солидно. Чем дольше счет оставался 0:0 – тем больше гости нервничали.

Первую шайбу Омск пропустил в момент, когда готовился к реализации лишнего после формата 4-на-4. Вместо этого – отданная шайба и не выручивший Галимов, к которому, впрочем, мало вопросов в этот вечер. Формально «Авангард» пропустил этот гол, играя в большинстве.

А второй гол «Сибирь» забивала в меньшинстве уже и формально, и фактически. Глупая ошибка Найта в чужой зоне, не добежавший до соперника Якупов – 2:1 в пользу Новосибирска.

Но надо отдать должное «Авангарду» – не пришлось вызывать психолога на скамейку. Как-то справились сами. Усилиями тех же игроков, что привезли второй гол, Омск вытащил ничью в основное время:

По идее, после такого камбэка гости должны были воодушевится – и на зубах вырвать первую победу в сезоне. Но регулярка КХЛ – не голливудский спортивный баопик, и даже присутствие председателя совета директоров «Авангарда» на трибунах в Новосибирске не воодушевило игроков: они выпускали шайбу из чужой зоны, сталкивались друг с другом, медлили с бросками по пустым углам ворот и не реализовали большинство в овертайме (но при этом хотя бы не пропустили!).

Дело катилось к победе «Авангарда» в серии буллитов, но на решающую, пятую, попытку вышел бывший игрок омичей Валентин Пьянов – 1:1. Тэйлор Бэк вывел «Сибирь» вперед, а вратарь Денис Костин, воспитанник Омска, забрал для Новосибирска победу.

Омские оптимисты в этот вечер порадуются первому очку команды в сезоне. Омские пессимисты – пятому поражению в пяти матчах. А омский тренер уже рассуждает об отставке – с подачи журналистов.

«До игры Александр Крылов не заходил к команде, заходил после. Я не могу сказать, что это надо мной довлело. Судьба тренера – быть уволенным когда-нибудь. Рано или поздно. Поэтому я этого не боюсь. Если они примут такое решение...

Я думаю, что он приехал поддержать команду, дать положительный импульс. Это мое мнение», – сказал Дмитрий Рябыкин на пресс-конференции.

«Авангард» набрал первое очко в сезоне и при этом ушел с последнего места в конференции. Вообще с турнирной точки зрения у Омска нет никаких проблем: 3 очка – до зоны плей-офф, 8 – до первого места на Востоке (его, что любопытно, сейчас занимает как раз «Сибирь»). Вопрос больше в игре и в какой-то растерянности команды, которая, как все знают, раньше умела обращаться с шайбой.

Следующее сибирское дерби состоится 1 октября – и это будет первый официальный матч КХЛ на «G-Drive арене». К тому моменту команды наверняка подойдут при других турнирных раскладах – как минимум Омск. Или же и правда к тому моменту на скамейке (а может и в составе) «Авангарда» будут другие люди.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hc_avangardomsk