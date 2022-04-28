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В финале Кубка Гагарина будет седьмой матч! ЦСКА быстро забил два и дотерпел до конца

Джон Карри Джон Карри
Сергей Плотников Сергей Плотников
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
ЦСКА ЦСКА
Михаил Григоренко Михаил Григоренко
Владислав Каменев Владислав Каменев
Металлург Мг Металлург Мг
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Ура.

Сейчас странно вспоминать, но по ходу этого плей-офф был момент, когда дорогостоящие лидеры ЦСКА молчали, а весь обоз на себе везла третья тройка, где играл ветеран Попов с минимальной зарплатой. Ближе к решающей серии ситуация выправилась: стал забивать Григоренко, Плотников вообще затащил команду в финал в седьмом матче со СКА. Вот и с «Магниткой» ответственность за голы берут на себя те, кто и должен: к примеру, Слепышев, Андронов, Окулов и неугомонный Нестеров, подаривший во вторник армейцам продление сезона.

Тенденция продолжилась в шестом матче. В первом периоде ЦСКА играл просто, мощно и эффективно. Вот центр первого звена Владислав Каменев дожидается передачи от Плотникова и открывает счет уже на 4-й минуте.  

А вот Григоренко в большинстве бросает в касание с передачи все того же Плотникова – 2:0 на 14-й.

«Магнитка» явно провалила начало – и в итоге поплатилась всей игрой. То, что она все-таки хочет забрать Кубок Гагарина, стало заметно только где-то к середине второго периода – но получалось не очень много. Единственный гол родился из индивидуальных действий Чибисова, а в последние 20 минут все планы спутал Джон Карри, который получил 5+20.

Реализуй ЦСКА это несгораемое пятиминутное большинство – и матч можно было доигрывать без нервов. Не получилось: пришлось волноваться, терпеть и моментами отбиваться. Это были далеко не самые зрелищные 60 минут сезона-2021/22, но вряд ли в его предпоследнем матче могло быть иначе. Праздника хоккея не нужно ждать и в субботу – зато будет испытание характеров и нервов. 

«Все хотели седьмой игры – вот вам пожалуйста», – сказал Илья Воробьев на пресс-конференции и растянул улыбку чеширского кота. Пожалуй, это лучший анонс последнего матча сезона.

Кубок Гагарина

Финал

ЦСКА – Металлург Мг 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Каменев (Плотников)
2:0 – 14 Григоренко (Плотников, Нестеров)
2:1 – 40 Чибисов (Дронов, Минулин)
Вратари: Федотов 26/27 – Кошечкин 31/33.

Счет в серии – 3-3

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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