В финале Кубка Гагарина будет седьмой матч! ЦСКА быстро забил два и дотерпел до конца

Ура.

Сейчас странно вспоминать, но по ходу этого плей-офф был момент, когда дорогостоящие лидеры ЦСКА молчали, а весь обоз на себе везла третья тройка, где играл ветеран Попов с минимальной зарплатой. Ближе к решающей серии ситуация выправилась: стал забивать Григоренко, Плотников вообще затащил команду в финал в седьмом матче со СКА. Вот и с «Магниткой» ответственность за голы берут на себя те, кто и должен: к примеру, Слепышев, Андронов, Окулов и неугомонный Нестеров, подаривший во вторник армейцам продление сезона.

Тенденция продолжилась в шестом матче. В первом периоде ЦСКА играл просто, мощно и эффективно. Вот центр первого звена Владислав Каменев дожидается передачи от Плотникова и открывает счет уже на 4-й минуте.

А вот Григоренко в большинстве бросает в касание с передачи все того же Плотникова – 2:0 на 14-й.

«Магнитка» явно провалила начало – и в итоге поплатилась всей игрой. То, что она все-таки хочет забрать Кубок Гагарина, стало заметно только где-то к середине второго периода – но получалось не очень много. Единственный гол родился из индивидуальных действий Чибисова, а в последние 20 минут все планы спутал Джон Карри, который получил 5+20.

Реализуй ЦСКА это несгораемое пятиминутное большинство – и матч можно было доигрывать без нервов. Не получилось: пришлось волноваться, терпеть и моментами отбиваться. Это были далеко не самые зрелищные 60 минут сезона-2021/22, но вряд ли в его предпоследнем матче могло быть иначе. Праздника хоккея не нужно ждать и в субботу – зато будет испытание характеров и нервов.

«Все хотели седьмой игры – вот вам пожалуйста», – сказал Илья Воробьев на пресс-конференции и растянул улыбку чеширского кота. Пожалуй, это лучший анонс последнего матча сезона.

Финал

Счет в серии – 3-3

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов