«Родион, это для тебя». «Салават» без иностранцев разобрался с «Сибирью» и поддержал Амирова

А игра чуть не превратилась в массовую драку.

Самое грустное хоккейное видео пятницы – прощание Теему Хартикайнена с уфимским клубом:

«Наверное, это мой самый сложный день в жизни. Сегодня я должен был принять решение. У меня было два варианта: отправиться домой к семье или остаться тут и продолжать играть. Я решил вернуться домой.

Я не хотел бы долго и много обсуждать причины, но я хотел бы поблагодарить каждого в Уфе. Тех, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Хочу сказать спасибо клубу, всем, кто стоит за нами – игроками, всем, кто помогал нам делать нашу работу. «Салават Юлаев» – это отличная организация. И то, что клуб позволяет нам уйти, – это достойный поступок.

Надеюсь, ситуация в мире станет лучше, и мы снова с вами увидимся. Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду искренне болеть и радоваться за вас», – сказал финн.

Помимо Хартикайнена клуб покинули и остальные легионеры – Метсола, Ларсен, Маннинен, а Гранлунд отчалил еще раньше. По факту «Салават» остался без основного вратаря, ведущего атакующего защитника и ударной тройки нападения – серьезный удар для плей-офф. У «Сибири» тоже были потери: минус Сятери в воротах, Йокипакка в обороне и Шор в атаке. Но хотя бы Михал Чайковски и Джей Си Липон остались в команде.

Отсутствие легионеров заставляет забивать дыры в составе резервом – и, оказываетя, забивать могут те, от кого совсем этого не ждешь.

Вот так Глеб Кузьмин открыл счет, а заодно и забросил свою первую шайбу в Кубке Гагарина. 25-летний нападающий большую часть сезона отыграл в ВХЛ, проводил свой первый первый полноценный матч за «Салават» с 5 ноября (был еще матч в январе – только 1:30 на льду), но это не помешало ему красиво уйти от Михала Чайковски. Был бы Кузьмин в составе при наличии финнов? Вряд ли.

В остальном, конечно, рулили те, кто и должен был такой ситуации: Антипин со Шмелевым придумали второй гол, а Кадейкин взял на себя игру в большинстве. «Салават» уверенно рулил процессом, хотя и не без сбоев – преимущество в три шайбы сохранить не удалось.

Кроме иностранцев в составе Уфы нет и еще одного нападающего – Родиона Амирова. Молодой игрок «Торонто» (формально в КХЛ он в аренде) сейчас в Германии – у него обнаружили опухоль мозга. При этом партнеры не забывают про игрока: записали обращение, вышли на раскатку перед прошлой игрой в свитерах с его номером и фамилией, а теперь передали, пожалуй, самый красивый привет.

Для 21-летнего Алексея Пустозерова это первый полноценный взрослый сезон и первый розыгрыш Кубка Гагарина. В пятницу он забросил первую плей-офф шайбу в карьере – и вместо того, чтобы сходить с ума от радости на скамейке, просто поднял табличку с надписью «Родион, этот гол для тебя». Самое милое видео дня (и роскошные усы Виктор Тихонова).

Серия переезжает в Новосибирск при 2-0 в пользу «Салавата». У «Сибири» не то, чтобы совсем нет шансов, но по этому матчу выглядела заметно слабее. Да, чуть не вернулась в игру – но не более. Хотя понятно, что сил и желания у игроков со снежинкой на форме – хоть отбавляй. Один из моментов чуть не перерос в массовую драку:

Кажется, только с таким настроем и выходить на все 60 минут следующего матча. Иначе можно готовиться к отпуску.

1-й раунд

Счет в серии – 2-0