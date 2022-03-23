Три четверти сезона в первом дивизионе суперлиги. Павел Гооге – о последних изменениях

От редакции: вы читаете блог тренера Павла Гооге, известного по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью». Павел – автор создания молодежного проекта ЦСКА, где он в начале нулевых впервые в России запустил системную подготовку молодых игроков. В 2019 году помог Локомотиву-Кубани перезагрузить подготовку молодых игроков. Подписывайтесь – здесь будет интересно.

Регулярная часть сезона первого дивизиона Суперлиги РФБ завершается. Время оглянуться назад, оценить сделанное и попытаться заглянуть в ближайшее будущее.

Цифр будет гораздо меньше обычного в таких случаях формата обзора. Учитывая переходы игроков, переносы игр, временные кадровые потери из-за вирусной инфекции, ситуацию с подъемом в лигу ВТБ группы игроков после 24.02.22, тренерские перестановки, отказ от основных игроков группы команд нижней части таблицы – все это делает цифровой анализ лишенным смысла. Команды в подавляющем большинстве не являются какими-то цельными проектами.

Ограничимся позитивными моментами, достижениями, успехами, особенностями труда тренерских групп и мыслями о рисках в настоящем и будущем всех команд первого дивизиона Суперлиги как проектов в короткой и среднесрочной перспективах.

СШОР-Локомотив-Кубань Краснодарский край 4-24

Заглянувший на страницу команды сайта РФБ увидит заявку из 15 игроков в разномастной форме, снятых с разного расстояния, фото тренера, который совсем и не баскетбольный тренер (на сайте клуба указанный в должности как главный тренер резервных команд по ОФП), второго тренера (терминология клубного сайта) указан как администратор. Главного тренера вообще на странице команды сайта РФБ увидеть не получится. Официально его нет? Странно это все видеть от клуба, где таким имиджевым деталям, как правило, уделяется повышенное внимание.

Цель заявки в первый дивизион суперлиги клубной команды, составленной преимущественно из молодых 19-21-ти летних игроков: обеспечить рост мастерства и закалку молодых игроков для успешного выступления на профессиональном уровне в лиге ВТБ.

За сезон пройден большой путь, проделан большой объем работы и сделан важный задел на последующие годы. Нужно отдать должное руководству: сам факт создания в клубе команды такого уровня уже можно считать успехом.

В какой степени оправдало себя назначение на должность главного тренера испанского специалиста и каковы реальные причины повышенного уровня травматизма игроков в клубе, разберутся после окончания сезона.

Со своей стороны отметим три наиболее вероятные причины повышенного травматизма. 1. Избыточное психологическое давление на спортсмена, оказываемое длительное время; 2. Чрезмерный или недостаточный уровень физических нагрузок; 3.Низкий уровень контроля общей суммарной нагрузки за день, неделю, месяц (это когда игрок с тренировки привлекается на игру, или после игры тренируется или когда играет за две клубные команды несколько дней подряд не получая достаточного для восстановления времени или когда не выстроен недельный и месячные планы полноценного восстановления молодых игроков);

В сезоне на уровне первого дивизиона клубом было задействовано 26 игроков, из них только двое сыграли во всех 27 играх (*пост пишется 21-23.03.22. Подавляющее большинство пропускало довольно большие периоды из-за различного рода повреждений.

Всем без исключения молодым игрокам участие в играх такого высокого уровня было полезно. Не обижая всех ребят, хочется отметить прогресс Кирилла Елатонцева (19 лет, 207 см), Данилы Шеянова (18, 205), Владимира Заболотнева (19, 185). Молодые игроки основной команды Андрей Мартюк (21,211), Владислав Емченко (22,196), Александр Щербенев (21,190), Захар Ведищев (21,198) и Валерий Калинов (22, 212), участвующие в некоторых домашних играм выглядели солидно, действовали продуктивно и нередко просто доминировали на площадке (особенно в начале сезона). В целом приятное впечатление оставил Абрамо Цанка (20,198). Порадовало восстановление после травмы Льва Кузьменко (19, 206), огорчила серьезная травма Семёна Медведева (20, 212)

Будет уместным отметить большой вклад в рост мастерства этих парней, начатый тренерской группой второй половины сезона-2019/20 в составе Евгения Пашутина, Богдана Карайчича, Станислава Сбарского и Алехандро Гарсия и продолженный тренерской группой основной команды нынешнего сезона. Не будем забывать какого большого прогресса добился Владимир Заболотнев в прошлом сезоне, выступая за молодежную команду лиги ВТБ под управлением Захара Пашутина и Владимира Анциферова. Все это говорит о преемственности курса клуба на подготовку своих игроков для основной команды.

Понятно, что на этом фоне итоговое место, как и и количество побед уходит на второй план. Но, вспоминая, как игроки выкладывались в каждом матче, приходит понимание, что побед могло быть и побольше. Мне до сезона представлялось, что это будет что-то около десяти.

Но это, повторюсь, не самое главное в оценке успешности выступления команды в сезоне.

Поздравляем клуб с очередным важным шагом в процессе построения системы подготовки резерва.

Уфимец Уфа 7-20

Страница клуба на сайте РФБ показывает 20 заявленных в течение сезона игроков, 9 из которых покинули клуб. Хочется написать в силу разных причин. Но похоже, что причина кроется в неспособности в полном объеме выполнять взятые перед началом сезона обязательства по бюджету расходов.

При этом клуб пытается в публичном пространстве, насколько это возможно, «сохранять лицо». И нужно признать, что в целом это им удается. Что ждет команду и клуб в недалеком будущем снаружи от клуба и региона трудно прогнозируемо.

В руководстве клуба трудятся умные и амбициозные люди, которые выстраивали политику постепенного набора качества. Команду последовательно и успешно провели по всем уровням соревнований РФБ от любительской команды до участия в первом дивизионе Суперлиги. Кадровая политика в отношении игроков с самого начала отличалась хорошим профессиональным уровнем. Потенциал, привлекаемых в клуб игроков, как правило, был существенно выше их рыночной цены. Особенностью клуба практически за всю историю существования являлось отсутствие в составе молодых игроков – воспитанников региона.

Большим успехом менеджеров Уфимца в межсезонье было подписание Эдуарда Рауда на должность главного тренера. Помимо опыта и практических навыков ценность этого специалиста в его собственном активе в виде авторитета, уровня доверия и уважения к нему со стороны большой части рынка российских игроков и клубов. Фигура нового тренера, качество привлеченных «под него» игроков, новый формат подготовки к сезону – все это внушало сдержанный оптимизм.

К 8 декабря имели приемлемый баланс в виде 4-7, затем свалились в длинную серию из семи поражений подряд, выиграли в конце января тяжелейшую домашнюю встречу у Динамо Владивостока и 30-го января в первой половине игрового дня накануне игры с Иркутом отстранили главного тренера. Переболевшего к этому дню вирусной инфекцией и прошедшего требуемый после выздоровления карантин. Де-юре тренер продолжает находиться в прежней должности на сайте РФБ и клуба, но де-факто с командой, начиная с середины января трудится Евгений Угрюмов. Трудится хорошо. Опираясь на багаж Эдуарда в виде предсезонной и начала сезона подготовки, тактики нападения и защиты и состав, пока он еще не превратился «в руины». В этом для клуба видится один из немногих «плюсов» от прошедшего сезона. Совместными усилиями удалось подготовить и делегировать полномочия тренеру – уроженцу региона.

История расставания клуба с главным тренером довольно «неприятно пахнет» и можно говорить о традициях. С предыдущими главными тренерами клуб расставался с определенными репутационными потерями.

О качестве труда менеджеров и тренеров говорит факт, что игроки стартовой пятерки «Уфимца» по ходу сезона перешли в другие клубы с заметным повышением в классе. Валерий Лиходей (35, 204) и Александр Разумов (29, 203) – в пермскую Парму, Григорий Шуховцев (39, 211) – в Уралмаш, Артем Исаков (34, 192) – в Самару.

Пожелаем клубу успешно справиться с первыми серьёзными трудностями в своей недолгой 8- летней истории. Многое из задуманного ранее, руководству уже удалось сделать, многое из того, о чем мечталось сделать ещё предстоит. Есть за что побороться.

Как будет выглядеть «Уфимец» следующего сезона будет зависеть от многих составляющих, основная из которых – управленческие решения.

Химки 7-20

Хочется верить, что нынешний сезон в истории клуба это переход от уровня Евролиги к лиге ВТБ через пару сезонов первого дивизиона. Есть некоторые основания полагать, что у клуба получится перегруппироваться привлечь ресурсы, чтобы претендовать на лидирующие позиции в турнире следующего сезона.

А пока «сохранение лица» уже можно считать успешным промежуточным итогом регулярной части сезона. Напомним, что подмосковная команда стартовала с девяти поражений подряд. Первая победа была одержана только 4 декабря.

Непростая «предсезонка», сложности «вкатывания» в сезон, притирка, набор спортивной формы, попытки улучшения качества игры начали превращаться в победы после перехода Александра Курбатова (24, 210). Вторым по важности явился переход-возвращение в команду Эльхана Ахмедова (23, 180). Интересно, что у него единственного из команды небольшой, но положительный баланс показателя +/- 0,3. Для справки худший показатель -6,0 имеет Александр Мальцев (19, 200) Открытием для меня явилась продуктивная игра Даниила Зиборова (22, 206).

Предполагаю, что команду ждет основательная кадровая перестройка. Уверен, что руководство клуба делает всё в пределах возможного для увеличением бюджета. Если все пойдет успешно, то менеджеры попытаются увеличить «качество игроков». Далее встанет вопрос обеспечения повышения качества подготовки и управления командой. Это уже к тренерам.

Пожелаем клубу продолжить подъем наверх. А учитывая, что жизнь развивается циклично, помнить, что удача приходит в полном соответствии с совершенными ранее деяниями (некоторые люди называют это кармой).

Купол-Родники Ижевск 8-19

Весеннее подписание Вадима Филатова главным тренером показывает решимость руководства клуба полностью изменить стратегию своего дальнейшего развития.

От стратегии «подписываем побольше опытных игроков, чтобы занять место повыше, чем в прошлом году» следует ожидать переход к «собираем дерзкую молодую команду точечно усиленную опытными игроками». Чтобы развивать современный проект, имеющий более высокую инвестиционную и маркетинговую ценности. Имеющий хорошие спортивные перспективы вырасти со временем в систему подготовки собственных кадров, как игровых, так и тренерских. Т.е. то, что уже сделали с мужской командой МБА в текущем сезоне.

И это очень хорошая новость. Как и то, что вошли «в перестройку» уже сейчас, до окончания регулярного сезона. Новый главный тренер получил возможность познакомиться с оставшимися в составе игроками. И имеет очень хороший запас времени для организации комплектования команды следующего сезона.

Чтобы подписать побольше игроков типа Максима Прощенко (24, 208) или Илья Салтыкова (22, 206).

Пожелаем более успешных в будущем сезонов ребятам прошедшим в команде всю регулярку. Из 19-ти «прокаченных» через клуб игроков к концу марта остается 12. Кассовые разрывы, большие инвестиционные планы или ротация политической элиты региона причиной неспособности клуба вовремя платить по финансовым обязательствам будет известно спустя некоторое время.

Большую пользу в дальнейшем может послужить клубу опыт, наработанный Артемом Комогорцевым. Если клуб посчитает нужным удержать этого тренера, в следующем сезоне тренерская группа будет выглядеть внушительно.

Из резервов для усиления качества подготовки напрашивается подписание тренера по физической подготовке соответствующего стандартам лиги уровня. Одной из проблем прошедшего сезона является потери основных игроков из-за повреждений. Хорошо спланированная и организованная физическая подготовка способствует набору более высокого уровня кондиций, а профилактика травматизма через укрепление слабых звеньев тела защищает от риска получения серьезных травм.

Клубу желаем последовательности в реализации нового курса, а Вадиму Филатову возможности потрудиться на главном направлении проекта в течении нескольких прописанных контрактом сезонов.

Динамо Владивосток 9-18

Уже сам факт запуска проекта уже является большим успехом. Можно было бы написать «сродни чуду», если бы за всем этим не стояла фигура Эдуарда Сандлера. Можно по-разному относиться к этому неординарному человеку, не принимать его эпатаж, не разделять его категоричность, оценивать его тренерскую карьеру, но не признать выдающиеся организаторские способности и настоящий менеджерский талант у Эдуарда невозможно.

Меняя регионы, города, цвета, команды помощников этот человек запускает один баскетбольный клуб за другим. Оставляя за собой новых единомышленников, искренних поклонников, преданных друзей и сильных врагов. Но продолжает идти выбранным однажды путем. Меняя баскетбольное сообщество и являясь его частью. Пытаясь устанавливать свои правила. И выстраивая свою, непохожую на других, клубную культуру.

Какую цену он платит и какие обязательства берет, окружающим знать не дано. Это удел сильных людей и масштабных личностей, которые проживая свою жизнь и одновременно с этим «пишут свою историю» всего того, к чему прикасаются.

Помните, как начинался для клуба сезон? В пяти первых играх не могли набрать более 60 очков. Первые шансы на победу у команды появились в Ижевске только 6 ноября, когда вошли в концовку «пары владений» 83:79 И какой к середине зимы набрали ход? Не проиграй -4 Иркуту, -6 Ревде, -2 Уфимцу, -1 Локомотиву и -4 очка Югре играть бы этой команде сейчас в зоне плей-офф. Но это была бы уж слишком красивая для первого в истории клуба сезона «сказка».

И так все хорошо складывается для нового большого проекта.

Отдельно хочется поздравить Алексея Голяхова с успешным, в роли главного тренера, сезоном. В таком сильном, как первый дивизион Суперлиги, турнире. И первым своим тренерским сезоном, который смело и без всякой иронии можно в будущем считать за три.

Самое трудное сделано, проект запущен и набрал обороты. Желаем наработать качество всех ключевых рабочих процессов так, чтобы можно было всерьез претендовать на лидерство в следующих сезонах первого дивизиона или как бы этот турнир в будущем ни назывался.

Барнаул Алтайский край 10-17

Команда приятно удивила когда прошла осеннюю часть регулярного сезона с балансом побед и поражений 5-4. И когда, в дальнейшем до начала февраля, держалась в зоне около 50% побед. И когда в середине марта обыграла Динамо и уступила всего 6 очков Иркуту в самой концовке закрытой игры 74:80. Той самой, в которой Александр Мартынов (27, 197) за 1:36 до конца при 71:73 умудрился получить два технических подряд за нарушение правила ввода мяча соперником из-за лицевой. Активно размахивал руками, наступал на ограничительную линию и был в итоге отправлен из зала в раздевалку. Предоставив тем самым сопернику пробить дополнительные 2 штрафных броска.

Теряя игроков, не имея приемлемой глубины, подписывая игроков из числа тех, «кто уже никому не нужен» или тех, «кто еще никому не нужен» команда, тем не менее, умудрялась «держаться на плаву». Причем с самого начала просматривалось, что бюджет команды, более чем, скромный.

Было неудачное подписание Квана Веллера (31, 185), осенью команду покинул Андрей Семенов (31, 200), зимой – Артем Чеваренков (26, 185). В какое то время ощутимо «просел» Дмитрий Злобин (34, 187). Десять побед в таких условиях – ощутимый успех.

И в этом видится большая заслуга тренерской группы команды. Евгений Горев и Иван Датьев в таких непростых условиях сохранили собранность, продолжали трудиться, искать новые возможности в подготовке, находили интересные тактические решения и проделали большую работу по сохранению правильного настроя игроков.

Хочется пожелать руководству клуба попытаться несколько раздвинуть горизонт планирования развития проекта. Понятно, что большая часть энергии и ресурсов постоянно будет уделяться простому «выживанию» (специфику региона никто не отменял). Но если начать выделять для начала порядка 30% ресурсов и энергии «на развитие», то это будет очень и очень разумно. Да, несмотря на кризис и трудности. Более того, именно потому, что кризис, дефицит и проблемы...Если это делать исходя их плана развития проекта хотя бы в горизонте 3 лет, то шансы на выход их этого постоянного кризиса возрастут. Спланируете 5 лет – увеличите вероятность выхода из режима 100% обеспечения текущей жизнедеятельности. А если попробуете наметить цели клуба в горизонте 8 следующих лет, то все, что вы делаете сейчас вы начнете делать по другому.

Оценивать текущие промежуточные результаты станете по другой шкале успеха, комплектование будете проводить по другим критериям и авторитет ваш внутри региона поднимется значительно выше.

МБА Москва 12-14

Не является большим секретом, что руководство клуба серьезно изучает возможности участия команды в следующем сезоне лиги ВТБ. Причем российскими игроками и российскими тренерами. А в идеале еще и составленной преимущественно из игроков- выпускников спортивных школ и молодежных проектов Москвы.

Возможно поэтому и вошли в минувшее межсезонье в такую кардинальную кадровую перестройку. И поначалу держали хороший победный ритм. Сделав первыми домашними играми задел в 4-0 осень прошли с балансом 6-4. Ключевыми для дальнейшего турнирного положения явились выездное в Ревде 77:75 и домашнее поражения от Динамо 79:87 и выездное от Уфимца 89:76 (играли уже без Владислава Одинокова) 28 ноября завершили осенний период, когда «выгрызли» выездную победу над ЦСКА-2 76:80. Получается, что именно эти три поражения не позволили в концовке регулярной части сезона отобраться команде в зону плей-офф.

Помимо потери драгоценных очков проявились проявилось ещё кое-что, не позволяющее установить достаточный для победы контроль над игрой. Дефицит «быстрых ног» на периметре для защиты против игроков с мячом, проникающих под корзину, отсутствие должного «давления» на чужой щит и нестабильность лидеров команды в концовках владений, четвертей и игр.

Реальная игра Сергея Клюева (23, 210), Никиты Ремизова (21, 200) и, самое важное, Вадима Павленко (29, 197) не соответствовала ожидаемой «на бумаге» до начала сезона. Ну ладно, казалось бы, бывает у каждого игрока. Могли бы в будущем дать энергию, набрать форму и выйти к середине турнира на уровень повыше. И старались, и давали и форму поднабрали (за исключением Сергея выбывшего из-за травмы), да вот только турнир такого уровня провалов не прощает. Ни в подготовке, ни в селекции. Замены на тот момент этим игрокам в команде не имелось, они изначально рассматривались как игроки основной (1- 8) ротации.

Команде для выхода в плей-офф не хватило «глубины. Для требуемого кадрового маневра у тренера не было достаточных ресурсов. Основные молодые игроки уже в силу возраста и опыта играли нестабильно, а менять этих парней тренер был вынужден по ходу сезона на еще более молодых. И еще более нестабильных.

Привлечение весной Ивана Лазарева (31, 210) выглядело логичным, но было уже запоздалым.

Помню как в начале зимы подумал что если имеющийся состав укрепить игроками типа Карпенко, Походяева и Гафурова не удивился бы финишу команды в зоне первых четырех мест регулярки.

Нужно отдать должное тренерской группе. Продолжали трудиться, сплачивали команду, пытались компенсировать нехватку опыта и мастерства объемом тренировочной работы, скаутингом и психологическим настроем. Поэтому долгое время не выпадали из гонки за место в плей-офф. И хорошо выглядели в играх с лидерами турнира. Уступили Темпу 8 очков, Самаре и Руне по 5.

Александр Афанасьев подтверждает репутацию тренера, реально развивающего игроков. Вслед за Сопиным, Тороповым и Личутиным на новый для себя уровень вышел Макар Коновалов (21, 189).

Уважение руководству за смелость, тренерам – за высокое качество труда, игрокам – за старательность и трудолюбие.

По итогам регулярной части составилось несколько групп игроков:

Первая пятёрка: Макар Коновалов, МБА Москва, Антон Глазунов Уралмаш, Джавонте Даглас Уралмаш Екатеринбург, Роман Загретдинов Университет-Югра Сургут, Тимофей Мозгов, Руна Москва

Вторая пятёрка*: Джастин Робертсон Уралмаш, Фёдор Ключников Руна, Максим Шелекето Самара, Арон Карвер Новосибирск, Илья Попов Руна.

Пятёрка лучших молодых игроков: Андрей Топтунов Новосибирск, Владимир Карпенко ЦСКА-2, Максим Барашков Самара, Филипп Гафуров ЦСКА-2, Александр Курбатов Химки

Лучшие защищающиеся: Сердар Аннаев Иркут, Дмитрий Злобин Барнаул, Данила Чикарев ЦСКА-2, Максим Дыбовский Самара, Роман Загретдинов Университет-Югра,

Пятерка, играющих в лиге ВТБ и выступающих по возможности за свои фарм-клубы: Александр Хоменко и Андрей Лопатин из ЦСКА, Александр Щербенев, Владислав Емченко и Андрей Мартюк из Локомотива-Кубани.

*мощно выглядит Павел Лобарев за ЦСКА-2, но включать его в какую-то пятёрку после 2 матчей было бы неуважительно по отношению к ребятам отыгравшим по 20 и более игр регулярки. Стадия плей-офф – это уже новая история, посмотрим по итогам кто себя проявит с наилучшей стороны.

Фото: lokobasket.smugmug.comvk.com/khimkibasketvk.com/bcufimetsvk.com/bcdynamo25vk.com/bkrodnikivk.com/bc_barnaulvk.com/pbc_mba

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