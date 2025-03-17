«Такая заслуженная победа🏆». Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой в Индиан-Уэллс

17-летняя Мирра Андреева выиграла турнир WTA-100 в Индиан-Уэллсе. Россиянка одолела первую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах (2:6, 6:4, 6:3) и поднялась на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева стала четвертой россиянкой, взявшей титул на этом турнире, после Марии Шараповой (2006, 2013), Веры Звонаревой (2009) и Елены Весниной (2017).

Шарапова поздравила Мирру Андрееву с очередным достижением в социальных сетях:

«Мирра 💕. Мои поздравления!! Такая собранная. Такая заслуженная победа🏆», – написала Шарапова в твиттере.