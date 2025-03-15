Ига Швентек сорвалась на болбое, проиграв Мирре Андреевой

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек в полуфинале Индиан-Уэллс (7:6(1), 1:6, 6:3).

Польская теннисистка является действующей чемпионкой турнира, но повторить свой прошлогодний успех у Швентик не получилось. Ига не смогла сдержать эмоций и ударила мячом в сторону болбоя. Мяч чудом не попал в мальчика.

Пока неизвестно, накажут ли Швентек за подобное поведение.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. В финале против россиянки Мирры Андреевой сыграет Арина Соболенко.