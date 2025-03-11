«У меня есть номер ее телефона». Мирра Андреева о знакомстве с Марией Шараповой

Восходящая звезда встретилась с легендой: 17-летняя Мирра Андреева рассказала о знакомстве с пятикратной чемпионкой турниров «Большого Шлема» Марией Шараповой.

«Мы виделись лишь однажды, на Уимблдоне-2024. У нас был разговор на минут 20-30. У меня не было возможности с ней увидеться, но, когда команда спросила, хочу ли я встретиться, я сказала: «Боже мой!» Я очень нервничала перед нашей встречей, но она была так добра. И теперь у меня есть её номер телефона. Она дала мне его и сказала, что я могу в любой момент позвонить или написать ей, а она поможет. Я ещё не писала. Не знаю, что говорить», — призналась 11-ая ракетка мира.

Если Энди Маррей начал тренировать Новака Джоковича, то почему бы Марии Шараповой не стать частью команды Мирры Андреевой?