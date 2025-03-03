And the Oscar goes to...теннисисты назвали лучших актеров в АТР-туре

Прошедшей ночью в Лос-Анджелесе состоялось вручение кинопремии «Оскар». Лауреаты уже известны, но кино-лихорадка продолжается. Она захлестнула и теннисный мир: звезд тура спросили, кто из их коллег смог бы добиться успеха в кино.

Теннисисты назвали своих фаворитов:

Арина Соболенко и Карлос Алькарас верят в Новака Джоковича.

Сам Новак уверен, что Андрей Рублев подошел бы для боевика, поскольку обладает энергией и харизмой.

Андрей Рублев везде выбирает своего приятеля Григора Димитрова.

А Даниил Медведев голосует за Карена Хачанова, ведь в интернете давно шутят, что он четвертый брат из актерской семьи Хемсвортов.