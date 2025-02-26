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Болельщики выбирают самого горячего теннисиста ❤️‍🔥 — конкурсанты присоединяются

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Теперь теннисисты соревнуются друг с другом не только с помощью мощных подач и точных форхендов: авторы подкаста Nothing Major запустили голосование в социальных сетях, по итогам которого будет выбран самый «горячий» спортсмен в туре.

Сейчас активно идет голосование за выход в полуфинал. В числе претендентов: Каспер Рууд и Джек Дрейпер, Лоренцо Музетти и Томми Пол, Маттео Берреттини и Бен Шелтон, Тейлор Фриц и Григор Димитров. 

Теннисистов также попросили оценить собственные шансы и шансы соперников в этой борьбе и назвать фаворита.

Клубы
logoБен Шелтон
logoТомми Пол
logoМаттео Берреттини
logoГригор Димитров
logoЛоренцо Музетти
logoХольгер Руне
logoТэйлор Фриц
logoКаспер Рууд
logoATP