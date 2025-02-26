Болельщики выбирают самого горячего теннисиста ❤️‍🔥 — конкурсанты присоединяются

Теперь теннисисты соревнуются друг с другом не только с помощью мощных подач и точных форхендов: авторы подкаста Nothing Major запустили голосование в социальных сетях, по итогам которого будет выбран самый «горячий» спортсмен в туре.

Сейчас активно идет голосование за выход в полуфинал. В числе претендентов: Каспер Рууд и Джек Дрейпер, Лоренцо Музетти и Томми Пол, Маттео Берреттини и Бен Шелтон, Тейлор Фриц и Григор Димитров.

Теннисистов также попросили оценить собственные шансы и шансы соперников в этой борьбе и назвать фаворита.